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PayPal предложили купить за $53 миллиарда

Платёжная система Stripe и частная инвестиционная фирма Advent International сделали совместное предложение о поглощении PayPal Holdings по цене $60,50 за акцию — сумма сделки при такой цене составит более $53 млрд, передаёт Reuters со ссылкой на два собственных источника.

Источник изображения: Muhammad Asyfaul / unsplash.com

Источник изображения: Muhammad Asyfaul / unsplash.com

Предложение подкрепляет гарантированное банками финансирование в размере около $50 млрд; условия сделки предусматривают премию в размере 28 % к цене акций PayPal на закрытие торгов накануне. Первое обращение Stripe и Advent сделали ещё в апреле, но тогда ответа от PayPal не получили, и надеются продвинуться в переговорах сейчас. Они хотят владеть компанией в равных долях и разделять её не намерены. Акции PayPal на предварительных торгах выросли на 15 %.

PayPal была основана в конце девяностых, но в последние годы у неё появились конкуренты в лице Apple Pay и Google Pay. В последние годы она борется с замедлением роста и усилением конкуренции; значительную часть роста, полученного в эпоху пандемии, компания растеряла: если в 2021 году её пиковая рыночная стоимость составляла $360 млрд, то сейчас она равна $36 млрд — за последний год этот показатель рухнул на 40 %. В апреле компания разделила деятельность на три направления: оформление заказов, потребительские финансовые услуги Venmo, а также платежи и криптовалюты.

В I квартале выручка PayPal выросла на 7 % и составила $8,35 млрд при ожидавшихся аналитиками $8,05 млрд. С учётом колебаний валютных курсов общий объём платежей по сравнению с прошлым годом вырос на 8 % и достиг $464 млрд. В мае гендиректор PayPal Энрике Лорес (Enrique Lores) рассказал о планах по внедрению искусственного интеллекта для оптимизации операций в компании и об устранении дублирования в структуре персонала — меры призваны в ближайшие два–три года сэкономить компании $1,5 млрд, которые было решено реинвестировать для дальнейшего роста. Stripe является частной компанией и входит в число самых дорогих в отрасли; в феврале в ходе тендерного предложения для сотрудников и акционеров её оценочная стоимость составила $159 млрд — на 70 % выше, чем годом ранее.

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Теги: stripe, paypal, поглощение
stripe, paypal, поглощение
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