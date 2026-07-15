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Число владельцев доменов в России растёт быстрее числа самих доменов

Количество доменных имён в зонах .RU и .РФ по итогам первой половины 2026 года показало более медленный рост, чем число их администраторов. Причиной тому стали новые требования по идентификации администраторов; небольшие предприниматели стали чаще регистрировать домены для конкретных задач, пишет «Коммерсантъ».

Источник изображения: Miguel Ángel Padriñán Alba / unsplash.com

Источник изображения: Miguel Ángel Padriñán Alba / unsplash.com

С января по июнь 2026 года число зарегистрированных в зоне .RU доменов выросло на 81,5 тыс. год к году и составило 6,1 млн — при этом темпы роста сократились с 2 % до 1,3 %, гласят данные «Координационного центра доменов .RU/.РФ». Число доменов в зоне .РФ достигло 803 тыс. — на 24,1 тыс. больше, чем годом ранее; темпы роста увеличились с 0,96 % до 3 %. В общем числе популярность российских доменов ранее показывала спад: в 2023 году доля зоны .COM выросла с 8,2 % до 9 %, альтернативных доменов — с 12,4 % до 21,2 %, сегмент .RU уменьшился с 70,8 % до 64,2 %, а .РФ — с 8,6 % до 5,6 %. За минувшие полгода количество администраторов доменов увеличилось быстрее, чем само число доменов: на 188,6 тыс. (+9,15 %) в зоне .RU и на 34,3 тыс. (+10,28 %) в зоне .РФ.

Новые домены всё чаще регистрируются на новых администраторов, а существующие реже расширяют свои портфели, пояснили в «Координационном центре доменов .RU/.РФ». Темпы роста в зоне .RU сократились, потому что здесь всё сложнее подбирать короткие и подходящие адреса, тогда как в сегменте .РФ их значительно больше. Росту регистраций в зоне .РФ способствовали принятие закона о защите русского языка, а также возможность регистрировать адреса на языках народов России. В международных и альтернативных доменных зонах домены часто регистрируют под конкретные задачи — для обозначения международного присутствия или защиты торговой марки; при этом основными по-прежнему остаются .RU и .РФ, отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Некоторые компании сейчас пересматривают свои портфели доменов и готовятся ко вступлению в силу новых норм: с 1 сентября администраторы доменов должны будут проходить идентификацию через «Госуслуги». Активно актуализируются регистрационные данные, а зарегистрированные на физлиц домены переоформляются на организации, которые фактически ими владеют. Из-за новых норм не исключается временная просадка числа новых регистраций в зоне .RU — часть владельцев не пройдёт верификацию. На рынке всё заметнее становится розничный сегмент: малый бизнес и самозанятые регистрируют по одному домену под конкретную задачу. Среднее число доменов на одного администратора снижается, а число самих администраторов растёт.

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Теги: домен, рф, россия, рунет
домен, рф, россия, рунет
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