В России стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026

В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026: первый отличается производительным флагманским процессором, а второй — ёмким аккумулятором.

Honor MagicBook Pro 14 2026 комплектуется флагманским процессором Intel Core Ultra X9 388H с тактовой частотой до 5,1 ГГц — чип располагает 16 ядрами и поддерживает до 16 потоков; присутствует интегрированная графика Intel Arc B390. Компьютер может похвастаться сенсорным OLED-дисплеем с диагональю 14,6 дюйма и разрешением 3120 × 2080 пикселей. Он поддерживает 10-битную глубину цвета и обеспечивает 100 % охват цветового пространства DCI-P3; частота обновления составляет 120 Гц, стандартная яркость — 500 кд/м2, максимальная — 700 кд/м2. Для снижения нагрузки на глаза предусмотрена ШИМ с частотой 4320 Гц, имеется сертификат TÜV Rheinland.

Объём оперативной памяти MagicBook Pro 14 2026 составляет 24 или 32 Гбайт, ёмкость SSD — 1 Тбайт. На корпусе имеются порты Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2 Gen 2, два USB Type-A, HDMI 1.4 и 3,5-мм аудиоразъём. Аккумулятора ёмкостью 92 Вт·ч хватает на 15,5 часа автономной работы с офисными приложениями без подключения к электросети. Быстрая зарядка Honor SuperCharge мощностью 100 Вт восполняет 50 % заряда батареи за 30 минут, а полный цикл зарядки занимает 68 минут.

Honor MagicBook 16 2026 рассчитан на длительную эксплуатацию. Ноутбук имеет сертификат, подтверждающий ресурс в шесть лет бесперебойной работы. Батареи ёмкостью 80 Вт·ч хватает на 14 часов офисной работы; мощность проводной зарядки составляет 65 Вт, обратной — 60 Вт. Honor MagicBook 16 2026 работает на процессоре Intel Core Ultra 5 325 семейства Panther Lake, изготовленном по техпроцессу Intel 18A. Чип имеет четыре ядра и поддерживает четыре потока. У системы охлаждения на 12 % увеличен воздушный поток, предусмотрены тепловая трубка D12 и охлаждающие рёбра; уровень TDP составляет до 52 Вт под нагрузкой. 16-дюймовый экран Honor FullView имеет частоту обновления 120 Гц. Клавиатура с защитой по стандарту IPX2 оборудована клапаном Теслы и системой отвода жидкости. Сертификат SGS Exceptional Reliability подтверждает укреплённую конструкцию ноутбука. Толщина компьютера составляет 15,9 мм при массе 1,64 кг.

Honor MagicBook Pro 14 2026 предлагается в цветах «Космический серый» и «Белый» по цене от 159 990 до 189 990 руб. Honor MagicBook 16 2026 представлен в цвете «Космический серый» по цене от 99 990 до 109 990 руб.