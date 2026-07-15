«Экстраординарно жестокая» игра Machine Party от автора Buckshot Roulette предложит состязаться с друзьями не на жизнь, а на смерть — трейлер и дата выхода

Издатель Oro Interactive объявил дату выхода сборника «экстраординарно жестоких» игр для компании Machine Party от создателя Buckshot Roulette Майка Клубники (Mike Klubnika) и венгерского разработчика Давида Гала (David Gal).

Напомним, Machine Party находится в производстве с сентября 2025 года и была официально представлена на апрельской презентации The Triple-i Initiative 2026. Релиз ожидался к концу лета.

Как стало известно, Machine Party поступит в продажу 30 июля 2026 года эксклюзивно для ПК (Steam). Анонс сопровождался прикреплённым ниже насыщенным и жестоким минутным геймплейным трейлером.

«Добро пожаловать в Machine Party. Боритесь за жизнь, участвуя в опасных, а для кого-то — совершенно недопустимых играх. Помните: для выживания все средства хороши», — напоминают авторы.

По словам разработчиков, в каждой мини-игре любая ошибка может стать роковой: «Состязайтесь с друзьями не на жизнь, а на смерть. Пройдите жестокие испытания и покажите, чего вы стоите. Шансы выжить минимальны».

Скриншоты

Мини-игры включают сборку огнестрельного оружия на фабрике, выкуривание сигарет на скорость, перебежки по минным полям, побег от поездов, соревнование по поеданию горошин и так далее.

Обещают новый взгляд на классический формат игр для вечеринки, веселье, крики и ужасы, кооператив с поддержкой до четырёх человек, многообразие способов коварно подставить друзей, персонализацию героя и перевод на русский.