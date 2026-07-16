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Видео: Rocket Lab испытала двигатель Archimedes для будущей ракеты-носителя Neutron

Частная компания Rocket Lab продолжает регулярно запускать свою основную малогабаритную ракету-носитель Electron, но параллельно ведёт разработку более мощной Neutron, которая может полететь уже в этом году. А пока компания завершила полномасштабное включение двигателя второй ступени Archimedes.

Источник изображения: x.com/RocketLab

Источник изображения: x.com/RocketLab

Включение состоялось на испытательном комплексе Archimedes, расположенном в Космическом центре им. Стенниса в шт. Миссисипи. Полномасштабное испытание было направлено на имитацию требований, предъявляемых к ракете-носителю, и длилось чуть более 5,5 минуты. На первой ступени Neutron установлены восемь двигателей Archimedes, которые вместе обеспечивают тягу почти в 680 тс — мощность каждого из них сопоставима с мощностью двигателя SpaceX Merlin 1D на Falcon 9.

Neutron, как и Falcon 9, спроектирована для частного многоразового использования: первая ступень может возвращаться на стартовую площадку или садиться плавучую платформу в море. Вторая ступень ракеты имеет уникальную конструкцию. Обычно полезная нагрузка устанавливается внутри защитных обтекателей, которые отделяются от ракеты, когда в космическом вакууме привычная аэродинамика перестаёт действовать. Но у Neutron обтекатель раскрывается как раковина моллюска — в Rocket Lab систему назвали «голодным бегемотом». Вторая ступень находится внутри этой конструкции и получает последний толчок перед выходом на орбиту.

На вторую ступень установлена оптимизированная для работы в вакууме версия двигателя Archimedes — AVac. Сопло такого двигателя примерно на 2,5 м длиннее, чем у двигателей первой ступени ракеты, и его тяга в 1,2 раза выше. В ходе испытаний Rocket Lab установила на AVac более короткую юбку, чтобы компенсировать его высоту для наземных условий. «Короткие юбки используются, чтобы наши инженеры могли оценить, как двигатель будет работать с полным соплом в условиях вакуума», — пояснили в компании.

Первоначально Rocket Lab планировала запуск Neutron в конце 2025 года, но затем его перенесли на первую половину 2026 года, а затем событие ещё раз отсрочили: в январе во время испытания под давлением произошёл разрыв топливного бака основной ступени.

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Теги: rocket lab, neutron, archimedes
rocket lab, neutron, archimedes
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