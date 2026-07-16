По советам из соцсетей люди стали класть смартфоны в холодильники — а после массово понесли их в ремонт

Европу этим летом накрыло несколькими волнами аномально высокой жары. Это вызывает множество проблем, в том числе с электроникой, которая тоже начинает перегреваться. В попытке охладить свои гаджеты некоторые британцы стали класть их в холодильники, подбрасывая тем самым работы ремонтным мастерским, пишет TechSpot.

О массовом характере таких действий рассказал британским СМИ владелец одной из мастерских Джейми Фарнелл (Jamie Farnell): когда на улице становится жарко, люди кладут электронные устройства в холодильник, и гаджеты выходят из строя, получая повреждения из-за образующегося внутри корпуса конденсата. В одном из случаев клиент принёс Apple iPad со вздувшимся аккумулятором, который на жаре взорвался в мастерской.

Когда гаджет выводит сообщение о перегреве или демонстрирует его явные признаки, не обладающему технической подготовкой пользователю кажется логичной идея положить его в холодильник или даже морозильную камеру. Эта практика стала ещё более популярной после того, как в соцсетях начали публиковать ролики, утверждая, что это простое и разумное решение. В действительности это рискованный поступок. Дело в конденсации. Когда разогретое устройство попадает в холодильник или морозильную камеру, воздух вокруг него и внутри корпуса резко охлаждается; температура опускается ниже точки росы, и на поверхности устройства, в портах, отверстиях динамиков и даже внутри корпуса начинает конденсироваться водяной пар.

Когда охлаждённый смартфон извлекают, риск только возрастает: тёплый воздух в помещении соприкасается с холодным устройством, и конденсация продолжается — так же, как на посуде с холодными напитками образуется влага. Влага внутри корпуса может привести к серьёзным проблемам — от коррозии до короткого замыкания. Есть и риски, связанные с термическим шоком: при резком изменении температуры могут повредиться дисплей, стекло, уплотнители, клей и внутренние компоненты, а сильный холод вредит аккумулятору.

Таким образом, технически устройство действительно охлаждается, но побочные эффекты грозят его поломкой. Эта практика напоминает другой расхожий миф о том, что попавший в воду гаджет можно просушить рисом. Он был особенно популярен, когда мобильные устройства не были водонепроницаемыми и комплектовались съёмными аккумуляторами. На деле рис плохо впитывает влагу из герметичных внутренних пространств, а рисовая пыль и крахмал могут попасть в порты и динамики. Apple и Samsung рекомендуют охлаждать устройства естественным образом — в прохладном затенённом месте — и не класть их ни в холодильник, ни в морозильную камеру.