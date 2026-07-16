OnePlus официально подтвердила уход из Европы и США

OnePlus официально подтвердила то, чего давно ожидали отраслевые наблюдатели: компания уходит с рынков США и Европы и больше не станет выпускать в этих регионах новые продукты. При этом послепродажная поддержка уже реализованных устройств сохранится.

В официальном обращении к пользователям компания подчеркнула, что отказ от выпуска новых устройств в Европе не затронет ранее взятые обязательства. Владельцы совместимых моделей продолжат получать запланированные обновления программного обеспечения и исправления безопасности в течение всего первоначально заявленного срока поддержки, а гарантийные обязательства и права потребителей, предусмотренные национальным законодательством, останутся в силе. Компания также заверила, что сервисные центры и каналы технической поддержки продолжат работу в обычном режиме.

Владеющая маркой OnePlus компания Oppo подтвердила намерение соблюдать существующие соглашения о гарантии и поддержке, а с последующими обновлениями устройства OnePlus переведут на ColorOS. «Обновления ПО и послепродажная поддержка будут гарантироваться» в США и Европе, заявил ресурсу The Verge старший PR-менеджер Oppo в Европе Джеймс Патерсон (James Paterson). В Европе Oppo продолжит продавать смартфоны и другую продукцию, о модели деятельности в США господин Патерсон не сообщил.

Несмотря на прекращение выпуска новых устройств в Европе, OnePlus пока не намерена закрывать местный онлайн-магазин и онлайн-сообщество пользователей (OnePlus Community) — оба сервиса продолжат работу.

Чтобы обеспечить владельцам устройств поддержку ПО, смартфоны и планшеты «в ближайшие месяцы» переведут с OnePlus OxygenOS на Oppo ColorOS. Владельцы устройств OnePlus, если захотят, смогут вернуться на OxygenOS, добавил гендиректор Oppo Europe Элвис Чжоу (Elvis Zhou), но, вероятно, это будет означать отказ от последующих обновлений. О том, в каких странах OnePlus продолжит работу, он не сообщил — по версии Bloomberg, бренд сохранит присутствие только в Китае. Однако сама OnePlus заявила, что также продолжит работать в Индии.

Реструктуризация ожидает и Realme — ещё один принадлежащий Oppo суббренд, заявила представитель компании Николь Окпокири (Nicole Okpokiri). На вопрос о сокращении рабочих мест в связи с урезанием штата OnePlus господин Чжоу ответил, что всё сделано «в полном соответствии с действующими законами и правилами»; некоторым сотрудникам предложили перейти на работу в Oppo.

Сейчас готовится выпуск очередного флагманского смартфона OnePlus 16, но уже нет гарантии, что он выйдет вне Китая. У Oppo приоритетом является собственная флагманская линейка Find X10; если верить неофициальной информации, компания также работает над широким складным смартфоном по образцу новой продукции, которая ожидается у Apple и Samsung.