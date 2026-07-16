Android 17 сделает панель задач на устройствах с большими экранами удобнее

Google внесла изменение в интерфейс панели задач на устройствах с большими экранами с Android 17, заменив режим предлагаемых системой приложений на отображение недавно открытых программ. Соответствующее обновление стало доступно в рамках бета-версии Android 17 QPR1.

Прокрутка списка приложений на большом экране, как отмечает Android Authority, всегда воспринималась как ненужное препятствие. Разработчики Google наконец-то решили эту проблему, внеся небольшое, но очень востребованное изменение в способ навигации по пользовательскому окружению программной платформы.

О нововведении сообщил руководитель по взаимодействию с сообществом Android Мишаал Рахман (Mishaal Rahman), представивший возможности новой функции. Если раньше в правой части панели задач отображались приложения, которые система предполагала запустить следующими, то теперь там показаны только два последних открытых приложения, обеспечивая более предсказуемое поведение интерфейса.

Изменение по большей части ориентировано на владельцев складных смартфонов и других устройств с большими дисплеями, часто переключающихся между документами, браузером, мессенджерами и рабочими приложениями. По сравнению с предыдущим подходом, основанным на алгоритмических рекомендациях, такой вариант упрощает быстрый возврат к недавно использованным программам.

В настоящее время функция доступна только в составе тестовой версии Android 17 QPR1 Beta. Хотя нововведение не затрагивает внешний вид панели задач, оно делает её работу более последовательной и приближает многозадачность Android к принципам, используемым в настольных операционных системах.