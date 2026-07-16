MSI представила четвёрку GeForce RTX 5060 на графических процессорах от RTX 5070

Компания MSI представила видеокарты GeForce RTX 5060 V1 Gaming и Gaming OC, а также RTX 5060 V1 Ventus 2X и Ventus 2X OC. Это новые ревизии существующих моделей, получившие вместо графического процессора GB206 урезанную версию более продвинутого чипа GB205.

Все четыре карты сохраняют стандартную конфигурацию RTX 5060 с 3840 ядрами CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR7. Память работает со скоростью 28 Гбит/с на контакт через 128-битный интерфейс, обеспечивая пропускную способность 448 Гбайт/с. Карты также используют интерфейс PCIe 5.0 x8.

Модели V1 основаны на урезанном графическом процессоре GB205, а не на GB206-250, используемом в оригинальных вариантах RTX 5060. Полная конфигурация GB205 применяется в модели RTX 5070, где предлагает 6144 ядра CUDA и 192-битный интерфейс памяти. В новой ревизии RTX 5060 компания Nvidia отключила у чипа GB205 дополнительные блоки и урезала на треть интерфейс памяти. Итоговая конфигурация остаётся неизменной: 3840 ядер CUDA и 128-битный интерфейс памяти.

И всё же карты новой ревизии имеют отличия от оригинальных моделей в том же исполнении. Наиболее значительные изменения наблюдаются у модели Gaming OC V1. Частота её графического процессора в режиме Boost снижена с 2625 до 2587 МГц, а энергопотребление — со 155 до 150 Вт. Версия Gaming V1 без заводского разгона сохранила исходную тактовую частоту в режиме Boost на уровне 2497 МГц, но также получила сниженное до 150 Вт энергопотребление.

Ориентироваться при выборе нужной ревизии карты следует не только по обозначению V1. Покупатели, желающие избежать приобретения версии с чипом GB205, могут обратить внимание на задние пластины видеокарт, где проще различить расположение печатных плат. Более крупный графический процессор GB205 использует более прямоугольную схему расположения монтажных отверстий, тогда как у моделей на базе GB206 она ближе к квадратной.

Модели Ventus 2X V1 сохранили прежние тактовые частоты и энергопотребление на уровне 145 Вт. Однако MSI указывает массу обеих версий V1 в 548 г. Для сравнения, масса оригинальных Ventus 2X составляет 511 г. Это может говорить об изменениях в конструкции печатных плат видеокарт и их систем охлаждения.

MSI не объявила цены и сроки региональной доступности четырёх моделей V1. Производитель лишь добавил новинки на свой глобальный веб-сайт.