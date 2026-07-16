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Дисплеи Galaxy S26 Ultra начали «краснить», и в Samsung не знают почему

От владельцев флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 Ultra стали поступать жалобы в соцсетях на странное поведение экранов — некоторые из обладателей гаджетов говорят, что дисплеи приобрели красный оттенок. В ряде случаев в центре панели появляется розовый прямоугольник.

Источник изображения: reddit.com

Источник изображения: reddit.com

Насколько распространена проблема, установить пока не удалось. Некоторые сообщения датируются ещё мартом, когда Samsung Galaxy S26 Ultra только поступил в продажу. Чаще поступают жалобы, что со временем оттенок красного на дисплее становится всё более насыщенным — на это могут уходить месяцы, хотя экраны с аномальным качеством изображения иногда встречаются и на демонстрационных экземплярах в магазинах.

Возникла гипотеза, что это оптическая иллюзия, но Samsung подтвердила факт наличия проблемы, хотя причину пока не установила. Компания «внутренне изучает вопрос, чтобы подтвердить причину», сообщил её представитель корейскому ресурсу Newsway.

Samsung Galaxy S26 Ultra — единственный на рынке смартфон с функцией Privacy Display, и есть мнение, что проблема может быть связана с этой функцией. Она позволяет скрывать изображение для посторонних, которые пытаются подглядеть через плечо. Некоторые владельцы устройства, однако, стали жаловаться на напряжение глаз, головные боли, тошноту и головокружение при использовании Galaxy S26 Ultra. Возможно также, что это раннее проявление эффекта выгорания OLED-дисплея. Samsung продолжает изучать проблему.

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Теги: samsung, смартфон, дисплей
samsung, смартфон, дисплей
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