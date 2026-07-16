Сегодня 16 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung стала объектом нового патентного...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung стала объектом нового патентного расследования в США по жалобе Netlist

Комиссия по международной торговле США (USITC) начала расследование по жалобе компании Netlist, обвинившей Samsung в нарушении патентных прав на чипы памяти, которые используются в продуктах Google, Nvidia, Broadcom и Super Micro Computer.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Как следует из сообщения Reuters, Netlist утверждает, что Samsung Electronics и её американские подразделения нарушили патенты, связанные с технологией динамической оперативной памяти (DRAM), являющейся одним из ключевых компонентов серверов для систем искусственного интеллекта. В рамках жалобы компания потребовала запретить импорт спорных чипов и устройств в США, а также прекратить их продажу на американском рынке.

В ближайшие 45 дней USITC определит график расследования, после чего судья ITC (судья по административным делам в USITC) проведёт слушания и вынесет предварительное решение, которое затем рассмотрит сама комиссия. Если по итогам разбирательства будут введены ограничения, они вступят в силу немедленно и станут окончательными через 60 дней, если их не отменит торговый представитель США по соображениям государственной политики.

Новое расследование стало очередным этапом многолетнего патентного спора между Netlist и Samsung. В 2024 году суд присяжных в Техасе обязал Samsung выплатить Netlist $118 млн по делу, связанному с технологиями обработки данных в чипах памяти, тогда как годом ранее по аналогичному разбирательству размер компенсации составил $303 млн. Представители Samsung, Google, Nvidia, Broadcom и Super Micro Computer оперативно не ответили на запросы агентства Reuters о комментарии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Индия выделила $20 млрд на развития производства чипов и смартфонов в стране
Китайская DDR5 оказалась капризной в разгоне и оказалась медленнее памяти SK hynix
Apple начала прицениваться к разработчикам ИИ-чипов — собственных процессоров уже недостаточно
Nvidia представила компактные компьютеры Jetson T3000 и T2000 на чипах Blackwell для роботов
TSMC не жалеет денег на ИИ: капзатраты вырастут до $64 млрд, а в США построят ещё четыре завода за $100 млрд
TSMC заработала рекордные $22 млрд благодаря ИИ — прогноз роста снова повышен
Теги: samsung, netlist, чипы памяти
samsung, netlist, чипы памяти
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
GPT-5.6 Sol за час доказала математическую гипотезу, над которой учёные бились более 50 лет
LFP-батареи CATL оказались самыми долговечными среди аккумуляторов в электромобилях Tesla
VK внезапно объявила о продаже магазина приложений RuStore
Россия уступила США, Китаю, ЕС и Японии по государственным расходам на космос
Новый трейлер подтвердил дату выхода Emberville — ролевого боевика, который выглядит как смесь Diablo и Stardew Valley
«Противостояние один на один — это здорово»: разработчики Call of Duty: Modern Warfare 4 не испугались конкуренции с GTA VI 32 мин.
По Instagram прокатилась волна блокировок аккаунтов — пользователи винят ИИ 2 ч.
ИИ-агент Claude сможет использовать учётные данные из 1Password, но увидеть пароли он не сможет 2 ч.
Первый патч для Assassin’s Creed Black Flag Resynced починил заставочные ролики на ПК, а на горизонте «Новая игра +» 2 ч.
Популярные ИИ-приложения научились вовлекать в ботнеты 2 ч.
Инсайдер рассекретил, когда выйдет и сколько будет стоить EA Sports FC 27 3 ч.
Аналитики: за первую неделю предзаказов GTA VI заработала более четверти миллиарда долларов 4 ч.
Европа обязала Google открыть Android для сторонних ИИ-помощников и делиться поисковыми данными с конкурентами 5 ч.
Samsung Health пообещала не удалять данные пользователей, запретивших обучать на них ИИ 5 ч.
Microsoft запретила некоторым компьютерам Dell устанавливать последнее обновление Windows 11 6 ч.
Вышли обзоры процессора Ryzen 7 7700X3D за $330 — лучше добавить до Ryzen 7 7800X3D 2 ч.
nubia анонсировала NaviX Ultra — «первый в мире» ИИ-агентный смартфон 2 ч.
Samsung стала объектом нового патентного расследования в США по жалобе Netlist 2 ч.
AOC представила два 34-дюймовых сверхширокоугольных изогнутых игровых VA-монитора с разрешением 3440 × 1440 пикселей и частотой до 250 Гц 2 ч.
xAI продолжает наращивать свою полузаконную газовую электростанцию для Colossus 4 ч.
Взрыв ракеты Blue Origin сорвал планы AST SpaceMobile: запуск сервиса спутниковой связи перенесли на 2027 год 5 ч.
Nvidia переманила SEGA на Arm: игры японского издателя выйдут на RTX Spark, а первой станет Virtua Fighter Crossroads 5 ч.
Дисплеи Galaxy S26 Ultra начали «краснить», и в Samsung не знают почему 5 ч.
MSI представила четвёрку GeForce RTX 5060 на графических процессорах от RTX 5070 5 ч.
Submer построит на бывшем химическом заводе в Каталонии ИИ ЦОД за €1 млрд 6 ч.