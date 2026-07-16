Samsung стала объектом нового патентного расследования в США по жалобе Netlist

Комиссия по международной торговле США (USITC) начала расследование по жалобе компании Netlist, обвинившей Samsung в нарушении патентных прав на чипы памяти, которые используются в продуктах Google, Nvidia, Broadcom и Super Micro Computer.

Как следует из сообщения Reuters, Netlist утверждает, что Samsung Electronics и её американские подразделения нарушили патенты, связанные с технологией динамической оперативной памяти (DRAM), являющейся одним из ключевых компонентов серверов для систем искусственного интеллекта. В рамках жалобы компания потребовала запретить импорт спорных чипов и устройств в США, а также прекратить их продажу на американском рынке.

В ближайшие 45 дней USITC определит график расследования, после чего судья ITC (судья по административным делам в USITC) проведёт слушания и вынесет предварительное решение, которое затем рассмотрит сама комиссия. Если по итогам разбирательства будут введены ограничения, они вступят в силу немедленно и станут окончательными через 60 дней, если их не отменит торговый представитель США по соображениям государственной политики.

Новое расследование стало очередным этапом многолетнего патентного спора между Netlist и Samsung. В 2024 году суд присяжных в Техасе обязал Samsung выплатить Netlist $118 млн по делу, связанному с технологиями обработки данных в чипах памяти, тогда как годом ранее по аналогичному разбирательству размер компенсации составил $303 млн. Представители Samsung, Google, Nvidia, Broadcom и Super Micro Computer оперативно не ответили на запросы агентства Reuters о комментарии.