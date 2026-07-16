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OpenAI распродала все клавиатуры Codex Micro менее чем сутки

Компактная клавиатура Codex Micro, являющаяся результатом совместной разработки компании OpenAI и производителя механических клавиатур Work Louder, была распродана менее чем за 24 часа, сообщает портал eWeek. Покупателей не отпугнула высокая стоимость гаджета, составляющая $230.

Источник изображений: OpenAI / Work Louder

Источник изображений: OpenAI / Work Louder

Предзаказы на клавиатуру Codex Micro начали принимать лишь вчера, но уже менее чем через сутки аксессуар, выпущенный ограниченным тиражом, был распродан.

Компактная клавиатура предназначена для использования в качестве командного центра для управления агентской системой программирования Codex. Она оснащена 13 механическими клавишами, джойстиком, поворотным регулятором, сенсорным датчиком и сменными колпачками клавиш, адаптированными для рабочих процессов Codex.

По данным OpenAI, шесть клавиш Agent Keys с RGB-подсветкой отображают текущий статус агентов ИИ, позволяя видеть, думает ли агент, ожидает ли обратной связи, работает ли, завершил ли задачу или столкнулся с ошибкой, не переключая окна.

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