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OpenAI представила первый гаджет — клавиатуру для управления ИИ-агентами Codex

OpenAI совместно с дизайн-студией клавиатур Work Louder представила своё первое аппаратное устройство под названием Codex Micro. Аксессуар представляет из себя компактную клавиатуру, предназначенную для управления агентской системой программирования Codex, и уже доступен для предварительного заказа.

Источник изображений: OpenAI, Work Louder

Источник изображений: OpenAI, Work Louder

Как пишет Engadget, блок Codex Micro получил шесть полупрозрачных клавиш со светодиодной индикацией, отображающей состояние агентов Codex, а также дополнительные программируемые кнопки, которым можно назначить подтверждение или отклонение изменений в коде, активацию голосового ввода и другие возможности. Кроме того, устройство оснащено поворотным регулятором для переключения уровней рассуждения Codex и джойстиком, предназначенным для навигации между рабочими процессами. В комплект также входят сменные колпачки клавиш, позволяющие настроить управление под собственные задачи.

Примечательно, что недавно OpenAI преобразовала своё приложение Codex в «суперприложение», которое объединяет функциональность обычного ChatGPT, Codex и агента ChatGPT Work, ориентированного на повышение производительности. Хотя приложение можно использовать и без специальных элементов управления, Codex Micro поможет упростить навигацию по нему.

Устройство уже доступно для заказа через OpenAI и Work Louder по цене $230 (около 17 850 рублей). При этом на странице товара Work Louder указано, что клавиатурный блок выпущен ограниченной партией. Engadget также отмечает, что Codex Micro стал первым аппаратным продуктом OpenAI, выпущенным отдельно от ожидаемого смарт-устройства, которое OpenAI совместно с Джони Айвом (Jony Ive) может представить позднее в этом году.

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Теги: openai, codex micro, ии, work louder
openai, codex micro, ии, work louder
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