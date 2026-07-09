Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatG...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor

OpenAI открыла публичный доступ к семейству языковых моделей GPT-5.6 и одновременно представила ChatGPT Work — новый режим работы чат-бота, превращающий его в ИИ-агента. Теперь ChatGPT способен самостоятельно выполнять длительные многоэтапные задачи, используя подключённые приложения, документы и другие источники данных.

ChatGPT Work фактически объединяет возможности обычного ChatGPT и ИИ-агента Codex. Если раньше Codex был ориентирован прежде всего на разработчиков, то теперь его технологии стали доступны и для повседневной работы. Новый режим ChatGPT с помощью единого каталога плагинов умеет подключаться к Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, Gmail, календарям, CRM-системам и другим сервисам, чтобы использовать данные из этих приложений для выполнения пользовательских задач.

«Он может собирать контекст из выбранных вами приложений, файлов и рабочих процессов и создавать готовые материалы, такие как документы, таблицы, презентации и веб-приложения», — рассказала OpenAI.

ChatGPT Work может автоматически выбирать нужный источник информации или обращаться к конкретному сервису по запросу пользователя. Агент способен самостоятельно собирать необходимую информацию, анализировать её и выполнять поставленные задачи. Кроме того, сервис получил поддержку автоматизаций Scheduled Tasks, позволяющих запускать действия по расписанию или при наступлении определённых событий.

Одновременно OpenAI обновила настольное приложение ChatGPT для Windows и macOS. В него встроили браузер для работы с веб-сервисами, а также функцию Computer Use, которая позволяет ИИ взаимодействовать с локальными приложениями и файлами на компьютере пользователя. Ещё одной новинкой стала функция Sites, с помощью которой ChatGPT способен создавать небольшие сайты и веб-приложения по текстовому описанию.

Основой всех новых возможностей стало семейство моделей GPT-5.6, включающее версии Sol, Terra и Luna. Флагманская Sol предназначена для наиболее сложных задач, Terra выступает универсальной моделью, а Luna ориентирована на максимальную скорость работы и низкую стоимость. По данным OpenAI, GPT-5.6 заметно превосходит GPT-5.5 в программировании, анализе документов, работе с компьютерным интерфейсом и других задачах, одновременно снижая вычислительные затраты.

OpenAI делает основную ставку на самую мощную модель GPT-5.6 Sol, которая, по задумке компании, должна установить «новый стандарт интеллекта и эффективности», особенно в таких областях, как программирование, кибербезопасность и наука, а также в сфере использования компьютеров ИИ-агентами. Компания также позиционирует эту модель как более доступную альтернативу самым мощным моделям конкурентов на фоне жалоб на общеотраслевую нехватку средств и перекладывание затрат ИИ-лабораторий на плечи клиентов.

OpenAI также заявила об усилении механизмов безопасности. Для GPT-5.6 компания переработала систему защиты от потенциально опасных запросов, объединив встроенные ограничения модели, мониторинг в реальном времени и дополнительную проверку наиболее рискованных действий отдельной системой анализа. Наиболее чувствительные возможности в области кибербезопасности останутся доступны только участникам программы Trusted Access, прошедшим дополнительную проверку.

Распространение GPT-5.6 и режима ChatGPT Work начинается сегодня. В приложении ChatGPT для Windows и macOS модели GPT-5.6 и новый режим Work стали доступны уже сегодня для всех пользователей, включая владельцев бесплатных аккаунтов. В веб-версии ChatGPT и мобильных приложениях первыми доступ к GPT-5.6 и Work получат подписчики тарифных планов Pro, Enterprise и Edu, а пользователи тарифов Plus и Business — в течение ближайших нескольких дней. Семейство GPT-5.6 также постепенно становится доступным через ChatGPT, Codex и OpenAI API. Стоимость использования GPT-5.6 рассчитывается за 1 млн токенов и зависит от версии модели: для Sol — $5 за входные данные и $30 за выходные, для Terra — $2,50 и $15 соответственно, а для Luna — $1 за входные токены и $6 за выходные.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями
OpenAI отправит ИИ-браузер ChatGPT Atlas на пенсию менее чем через год после релиза — его заменит настольное приложение ChatGPT
OpenAI научила ChatGPT слушать, думать и говорить одновременно — представлены модели GPT-Live
Завтра мощнейшие ИИ-модели GPT-5.6 станут доступны для всех — власти США сняли запрет
OpenAI представила GPT-5.6 Sol, Terra и Luna, но доступ к новым моделям получили лишь избранные
Meta✴ представила ИИ-модель Muse Spark 1.1 — она умеет искать сложные ошибки в коде и работать с агентами
Теги: chatgpt, openai, gpt-5.6, нейросети, ии-агент, ии
chatgpt, openai, gpt-5.6, нейросети, ии-агент, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta 22 мин.
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 10 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 54 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 2 ч.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 3 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron увеличила до $250 млрд свой вклад в развитие производства чипов в США — львиная доля пойдёт на четвёрку фабрик памяти 5 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 10 ч.
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных 11 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 17 ч.