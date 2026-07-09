OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor

OpenAI открыла публичный доступ к семейству языковых моделей GPT-5.6 и одновременно представила ChatGPT Work — новый режим работы чат-бота, превращающий его в ИИ-агента. Теперь ChatGPT способен самостоятельно выполнять длительные многоэтапные задачи, используя подключённые приложения, документы и другие источники данных.

ChatGPT Work фактически объединяет возможности обычного ChatGPT и ИИ-агента Codex. Если раньше Codex был ориентирован прежде всего на разработчиков, то теперь его технологии стали доступны и для повседневной работы. Новый режим ChatGPT с помощью единого каталога плагинов умеет подключаться к Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, Gmail, календарям, CRM-системам и другим сервисам, чтобы использовать данные из этих приложений для выполнения пользовательских задач.

«Он может собирать контекст из выбранных вами приложений, файлов и рабочих процессов и создавать готовые материалы, такие как документы, таблицы, презентации и веб-приложения», — рассказала OpenAI.

ChatGPT Work может автоматически выбирать нужный источник информации или обращаться к конкретному сервису по запросу пользователя. Агент способен самостоятельно собирать необходимую информацию, анализировать её и выполнять поставленные задачи. Кроме того, сервис получил поддержку автоматизаций Scheduled Tasks, позволяющих запускать действия по расписанию или при наступлении определённых событий.

Одновременно OpenAI обновила настольное приложение ChatGPT для Windows и macOS. В него встроили браузер для работы с веб-сервисами, а также функцию Computer Use, которая позволяет ИИ взаимодействовать с локальными приложениями и файлами на компьютере пользователя. Ещё одной новинкой стала функция Sites, с помощью которой ChatGPT способен создавать небольшие сайты и веб-приложения по текстовому описанию.

Основой всех новых возможностей стало семейство моделей GPT-5.6, включающее версии Sol, Terra и Luna. Флагманская Sol предназначена для наиболее сложных задач, Terra выступает универсальной моделью, а Luna ориентирована на максимальную скорость работы и низкую стоимость. По данным OpenAI, GPT-5.6 заметно превосходит GPT-5.5 в программировании, анализе документов, работе с компьютерным интерфейсом и других задачах, одновременно снижая вычислительные затраты.

OpenAI делает основную ставку на самую мощную модель GPT-5.6 Sol, которая, по задумке компании, должна установить «новый стандарт интеллекта и эффективности», особенно в таких областях, как программирование, кибербезопасность и наука, а также в сфере использования компьютеров ИИ-агентами. Компания также позиционирует эту модель как более доступную альтернативу самым мощным моделям конкурентов на фоне жалоб на общеотраслевую нехватку средств и перекладывание затрат ИИ-лабораторий на плечи клиентов.

OpenAI также заявила об усилении механизмов безопасности. Для GPT-5.6 компания переработала систему защиты от потенциально опасных запросов, объединив встроенные ограничения модели, мониторинг в реальном времени и дополнительную проверку наиболее рискованных действий отдельной системой анализа. Наиболее чувствительные возможности в области кибербезопасности останутся доступны только участникам программы Trusted Access, прошедшим дополнительную проверку.

Распространение GPT-5.6 и режима ChatGPT Work начинается сегодня. В приложении ChatGPT для Windows и macOS модели GPT-5.6 и новый режим Work стали доступны уже сегодня для всех пользователей, включая владельцев бесплатных аккаунтов. В веб-версии ChatGPT и мобильных приложениях первыми доступ к GPT-5.6 и Work получат подписчики тарифных планов Pro, Enterprise и Edu, а пользователи тарифов Plus и Business — в течение ближайших нескольких дней. Семейство GPT-5.6 также постепенно становится доступным через ChatGPT, Codex и OpenAI API. Стоимость использования GPT-5.6 рассчитывается за 1 млн токенов и зависит от версии модели: для Sol — $5 за входные данные и $30 за выходные, для Terra — $2,50 и $15 соответственно, а для Luna — $1 за входные токены и $6 за выходные.