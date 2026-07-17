Учёные обнаружили планету, где могут быть все условия для жизни, как на Земле

Впервые в истории астрономам удалось обнаружить атмосферу у каменистой планеты, расположенной в потенциально обитаемой зоне своей звезды. Это открытие может стать крупным прорывом в поисках внеземной жизни.

Планета, известная под обозначением LHS 1140-b, примерно в 5,6 раза крупнее Земли и вращается вокруг небольшой карликовой звезды на расстоянии около 48 световых лет от Солнечной системы. Ранее учёным удавалось обнаруживать атмосферы у гигантских газовых и даже каменистых планет, находящихся вне обитаемой зоны, но в атмосфере LHS 1140-b удалось зафиксировать присутствие гелия. Это первое прямое доказательство того, что каменистый мир в обитаемой зоне вообще может иметь атмосферу, а это является критически важным фактором при оценке его потенциала для поддержания жизни.

Ранее учёные могли лишь предполагать, что некоторые каменистые экзопланеты в обитаемой зоне могут иметь атмосферу. Они основывались на косвенных доказательствах, таких как умеренная разница между дневной и ночной температурами, — её наличие может объясняться как атмосферой, так и другими планетарными эффектами. Но установить наличие атмосферы с помощью прямых наблюдений сложно, потому что планеты, как правило, очень малы по сравнению со своими звёздами.

Американские учёные решили испытать новый подход. Они разработали теоретические модели каменистых экзопланет, используя эффект фракционирования массы — процесс, при котором лёгкие молекулы и атомы покидают атмосферу и улетают в космос, а более тяжёлые остаются. С помощью этих моделей учёные предсказали новый тип планет с плотной атмосферой у поверхности и более разрежёнными верхними слоями, позволяющими гелию улетать в космос.

Исследователи установили, что выбросы гелия можно обнаруживать с Земли и что система LHS 1140 является оптимальным кандидатом для проверки этой гипотезы. В 2024 и 2025 годах они провели наблюдения за планетами LHS 1140-b и LHS 1140-c. Результаты показали сильный сигнал гелия у первой в 2024 году, однако в 2025 году его обнаружить не удалось. Учёные сделали вывод, что интенсивность утечки со временем может меняться, и предположили, что планета сохраняет атмосферу уже несколько миллиардов лет. У LHS 1140-c признаков атмосферы не обнаружили, что также было предсказано исходя из информации о её орбите и характеристиках.

Открытие доказывает, что вокруг каменистых миров могут существовать атмосферы, в том числе в системах карликовых звёзд, которые встречаются значительно чаще, чем более массивные звёзды вроде Солнца. Учёные не исключают, что на поверхности LHS 1140-b имеется большое количество жидкой воды — ещё одного необходимого компонента для жизни в том виде, в каком мы её знаем на Земле. Таким образом, планета удовлетворяет трём основным условиям, необходимым для существования жизни: имеет каменистую поверхность, температуру, при которой может существовать жидкая вода, и атмосферу, удерживающую воду и защищающую планету от радиации. Вопрос о существовании жизни на LHS 1140-b остаётся открытым, но орбитальные телескопы «Хаббл» (Hubble) и «Джеймс Уэбб» (JWST) до сих пор не сумели обнаружить никаких её признаков за пределами Земли. Возможно, этот мир следует изучить более подробно, считают учёные.