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Амбициозная стратегия Game of Thrones: War for Westeros по мотивам «Игры престолов» не выйдет в 2026 году

Австралийский издатель и разработчик PlaySide Studios сообщил о вынужденном переносе своей стратегии Game of Thrones: War for Westeros («Игра престолов: Война за Вестерос») по мотивам цикла романов «Песнь льда и огня».

Источник изображений: PlaySide Studios

Источник изображений: PlaySide Studios

Напомним, Game of Thrones: War for Westeros была официально представлена прошлым летом на фестивале Summer Game Fest 2025 и с тех пор на публике не появлялась. Релиз ожидался на протяжении 2026 года.

Как стало известно, до конца декабря Game of Thrones: War for Westeros всё-таки не выйдет — игру перенесли на начало 2027 года. По словам разработчиков, это решение позволит команде достичь желанного уровня качества.

«Мы остаёмся непоколебимы в своём стремлении выпустить RTS в мире Вестероса, которая отвечает ожиданиям фанатов как стратегий в реальном времени, так и "Игры престолов"», — заверили в PlaySide Studios.

Студия отметила, что довольна достигнутым прогрессом и планирует в ближайшие недели чаще выходить на связь, а к концу 2026 года намерена сделать «несколько захватывающих анонсов».

Игрокам предстоит покорить Семь Королевств и изменить судьбу мира: управлять великими домами Вестероса, собирать легендарных героев и участвовать в эпических сражениях в реальном времени.

Game of Thrones: War for Westeros создаётся для ПК (Steam). Обещают четыре уникальные фракции (дома Старков, Таргариенов и Ланнистеров, Король Ночи), одиночный режим, мультиплеер и текстовый перевод на русский язык.

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Теги: game of thrones: war for westeros, playside studios, стратегия
game of thrones: war for westeros, playside studios, стратегия
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