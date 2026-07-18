MSI представила первый в мире 27-дюймовый 4K-монитор с панелью IJP OLED

MSI официально анонсировала монитор PRO MAX OLED 271UPJW12, панель которого изготовлена методом струйной печати (IJP). Он подходит как для рабочих задач, так и для развлекательного контента.

MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 может похвастаться 27-дюймовым 4K-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Плотность пикселей составляет 164 на дюйм; компоновка субпикселей RGB Stripe выполнена по аналогу равномерной RGB-структуры ЖК-панелей, благодаря чему удаётся уменьшить цветовые искажения, добиться высокой чёткости текста и изображений. Монитор охватывает 99 % цветового пространства DCI-P3 и предлагает точность цветопередачи Delta E ≤ 2. В наличии сертификат VESA DisplayHDR True Black 500, пиковая яркость HDR составляет 1000 кд/м².

Защиту от выгорания панели MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 обеспечивает технология MSI OLED Auto Care — монитор больше не требует, чтобы пользователь специально уделял время на его обслуживание. Вместо этого функционирующая в фоновом режиме технология Data Counting Compensation (DCC) в реальном времени отслеживает нагрузку на пиксели и применяет компенсацию прямо в процессе работы. Ещё одно нововведение — усовершенствованное антибликовое покрытие, твёрдость которого повысили с 2H до 3H, за счёт чего монитор стал в 2,5 раза устойчивее к царапинам.

За заботу MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 о глазах пользователя отвечает технология MSI EyesErgo: сертификаты TÜV подтверждают сниженный уровень синего цвета и отсутствие эффектов мерцания. Панель IJP OLED, кроме того, имеет сертификат по стандарту Eyesafe 3.0, указывающий на изначально сниженное вредное излучение синего на 20 %. Монитор отвечает стандарту Circadian Protection Factor (CPF), который отвечает за конкретные световые волны, влияющие на гормоны сна.

MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 предлагает поддержку KVM, функции PIP/PBP, порт USB Type-C с подачей питания 15 Вт. Полностью регулируемая эргономичная подставка обеспечивает гибкость для любого угла обзора; поддерживаются несколько форматов SDR и HDR.