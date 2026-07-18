Apple Music повысила цены из-за «роста лицензионных расходов»

Потоковая музыкальная служба Apple Music впервые с 2022 года объявила о повышении цен по всему миру. Новые цены уже действуют в США, Великобритании и Европе, и в ближайшее время вступят в силу в других странах.

В США стоимость индивидуальной подписки выросла с $10,99 до $11,99 в месяц, семейной — с $16,99 до $19,99 долларов, а студенческой — с $5,99 до $6,99; обновлённые тарифы вступили в силу 17 июля. «В связи с ростом лицензионных расходов Apple Music с сегодняшнего дня повышает стоимость подписки», — говорится в заявлении компании. На других рынках услуга подорожала аналогичным образом. В Великобритании индивидуальная подписка подорожала с £10,99 до £11,99, семейная — с £16,99 до £19,99. В Европе цена индивидуального тарифного плана выросла с €10,99 до €11,99, семейного — с €16,99 до €19,99, студенческая теперь стоит €6,99.

Новые подписчики начинают платить по новым ставкам немедленно, существующих переведут на новые цены в следующем расчётом цикле после получения уведомления от Apple. Сервис Apple Music начал работу в июне 2015 года — тогда подписка в США стоила $9,99; цена сохранялась той же до 2022 года, когда ценник повысился до $10,99. Четыре года назад компания объяснила это схожим образом — «увеличением стоимости лицензирования» — и пообещала, что «исполнители и авторы песен станут больше зарабатывать на потоковой передаче своей музыки». В 2022 году Apple также во всём мире повысила цены на Apple TV+ и пакет Apple One.

Конкурирующий потоковый сервис Spotify в феврале повысил стоимость семейной подписки в США до $21,99, студенческой — до $6,99. Даже с новыми ценами индивидуальная подписка на Apple Music в США остаётся на $1 дешевле, чем у Spotify. Крупные звукозаписывающие компании регулярно подталкивают стриминги к повышению абонентской платы, утверждая, что цены не успевают за инфляцией и остаются низкими по сравнению с видеоплатформами вроде Netflix. Представители отрасли настаивают, что потоковая передача музыки недооценена по сравнению с видео — ещё в прошлом году Apple TV+ подорожала до $12,99. В конце 2025 года мировой рынок музыкальных подписок достиг аудитории 921,6 млн пользователей; крупнейшим игроком в мире остаётся Spotify.