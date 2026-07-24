Хочу всё знать: обзор ИИ-приложений с функцией умной камеры для Android

Бум технологий машинного обучения и искусственного интеллекта на базе нейронных сетей привёл к повсеместному распространению инновационных программных продуктов, позволяющих по-новому взглянуть на привычные гаджеты. Если раньше сфера применения последних преимущественно ограничивалась звонками, съёмками фото и видео, играми, веб-сёрфингом, общением в интернете и просмотром медиаконтента, то теперь смартфоны «доросли» до всезнающих ассистентов, способных посредством камеры устройства извлекать информацию об окружающей среде и оперировать полученными сведениями. Такие помощники умеют рассказывать и отвечать на вопросы обо всём, что видят в кадре, на лету переводить тексты, осуществлять визуальный поиск по ресурсам глобальной сети, сканировать документы, решать уравнения и многие другие задачи, делегирование которых мобильной технике ещё вчера казалось фантастикой, а сегодня доступно всем владельцам смартфонов — достаточно установить на устройство соответствующий софт. Рассказываем, какой на примере платформы Android.

«Google Объектив» (Google Lens)

Разработчик: Google

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Количество загрузок: более 1 млрд

Разработка калифорнийского IT-гиганта, позволяющая идентифицировать попадающие в кадр объекты и предметы, сканировать документы, переводить текст (в том числе в автономном режиме, без сетевого подключения), а также совершать покупки в интернет-магазинах. В дополнение к этому приложение имеет встроенные функции распознавания QR- и штрихкодов, позволяет решать математические уравнения, может оцифровывать данные с визитных карточек и автоматически добавлять их к контактам из адресной книги. Важной особенностью «Google Объектива» является поддержка технологии дополненной реальности — именно она используется при переводе текста и наложении его поверх оригинала, что делает работу с иноязычными источниками максимально простой.

Умная камера «Яндекса»

Разработчик: «Яндекс»

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Количество загрузок: более 50 млн

Аналог Google Lens, только скроенный по лекалам «Яндекса». В режиме реального времени распознаёт предметы, рассказывает, что видит, и советует, где это можно купить. А ещё — сканирует документы, переводит надписи, решает школьные задачи и расшифровывает QR-коды. С помощью умной камеры «Яндекса» можно за считаные секунды перевести вывеску, меню или этикетку на иностранном языке, узнать интересные факты о музейном экспонате, определить породу животного, вид растения или название достопримечательности, а также найти магазин, где можно приобрести вещь как у прохожего или похожую. Более того, умная камера «Яндекса» позволяет увидеть прекрасное в самых обычных вещах, будь то цветок на окне или лавочка в парке: стоит навести на них объектив — и искусственный интеллект попробует найти поэтические строки с их упоминанием.

Identify Anything Lens Camera

Разработчик: FAMO Connect

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Количество загрузок: более 500 тысяч

Программа для быстрой идентификации объектов с помощью ИИ. По возможностям во многом схожа с Google Lens и камерой «Яндекса», но в отличие от конкурентов лучше всего справляется с решением задач в конкретных предметных областях — по крайней мере, так заявляют разработчики. Identify Anything Lens Camera может использоваться в качестве эксперта по распознаванию еды, растений, животных, камней, монет, антиквариата, коллекционных предметов, почтовых марок, произведений искусства и достопримечательностей. В составе приложения также представлены сканер документов и переводчик. Полный набор функций предоставляется по подписке.

AI Lens: Object Identifier

Разработчик: Season Apps

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Количество загрузок: более 100 тысяч

Ещё один представитель категории ИИ-ассистентов для распознавания объектов через камеру смартфона. Решает те же задачи, что и упомянутое выше приложение, но имеет пару особенностей. Во-первых, в AI Lens: Object Identifier есть функция конвертирования отсканированных или переведённых документов в формат PDF. Во-вторых, в нём имеется поиск по изображению, с помощью которого можно находить похожие картинки в интернете, что полезно для поиска товаров или источников фото. Программа распространяется бесплатно, но этот широкий жест со стороны разработчика вряд ли придётся по душе тем, кого раздражают рекламные баннеры — ими усеян весь пользовательский интерфейс продукта.

Bixby Vision

Разработчик: Samsung Electronics

Поставляется предустановленным на смартфонах и планшетах Samsung Galaxy

ИИ-ассистент, встроенный в мобильные устройства Samsung линейки Galaxy. Поддерживает распознавание изображений как прямо с камеры, так и из галереи или браузера. Помимо выполнения стандартных задач (идентификация объектов, перевод и извлечение текстовых данных из графических документов) умеет определять цвет предметов, зачитывать вслух попадающий в объектив текст и озвучивать подробное описание сцены в кадре. Последние две функции могут быть особенно полезными для людей с нарушениями зрения. Bixby Vision доступен как в формате отдельного программного продукта, так и в составе приложений «Камера» и «Галерея», а также веб-обозревателя Samsung Internet.

iNaturalist

Разработчик: iNaturalist

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Количество загрузок: более 5 млн

Мобильный инструмент для мгновенной идентификации растений, животных, грибов и прочих представителей флоры и фауны. Актуален для туристов, охотников, рыбаков, грибников, экологов и любителей природы. Особенностью iNaturalist является социальная составляющая: приложение позволяет получать не только помощь искусственного интеллекта, но и огромного экспертного сообщества, насчитывающего свыше 400 тысяч учёных, исследователей и натуралистов. Кроме того, возможности продукта позволяют вести дневник наблюдений, расширять знания и вносить вклад в развитие науки. Последнее утверждение отнюдь не шутка: iNaturalist является совместным проектом Калифорнийской академии наук и Национального географического общества, что свидетельствует о серьёзности заложенных в программное решение идей.

Picture Insect: Bug Identifier

Разработчик: Next Vision Limited

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Количество загрузок: более 5 млн

Прокачанный электронным разумом и энтомологическими знаниями мобильный определитель насекомых. В отличие от iNaturalist, который делает упор на научное сообщество, этот продукт позиционируется как быстрый и удобный персональный помощник для всех, кто хочет мгновенно узнать, что за жук, бабочка или паук оказался перед ним. Приложение позволяет не только идентифицировать неведомую «зверушку», но и оценить её опасность при случайном укусе, а также предпринять соответствующие меры профилактики. Picture Insect: Bug Identifier распознает более 4000 видов насекомых, заявленная точность составляет 95 %. Для полноценного взаимодействия с заложенными в программу функциями необходима подписка.

PictureThis

Разработчик: Glority Global Group

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Количество загрузок: более 50 млн

Инструмент, позиционируемый разработчиками как «личный эксперт по растениям в вашем кармане». Может пригодиться цветоводам, садовникам, огородникам, дачникам, ботаникам и даже специалистам-фитопатологам. В основу PictureThis положена ИИ-модель, позволяющая идентифицировать свыше 400 тысяч видов растений с точностью не менее 98 процентов. Достаточно сфотографировать лист, цветок или дерево, и программа мгновенно выдаст подробные сведения об интересуемом объекте. С её помощью не составит труда отличить сорняки от культурных растений, определить ядовитые и опасные для домашних животных или детей растения. Также приложение предоставляет подробные рекомендации по уходу за растениями, умеет диагностировать их болезни, предлагает советы и консультации по лечению. Как в случае с упомянутыми выше продуктами, для работы с полнофункциональной версией PictureThis требуется наличие подписки.

Image Analysis Toolset

Разработчик: SMH17

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Количество загрузок: более 500 тысяч

Универсальное приложение для работы с изображениями и поддержкой функций умной камеры. Image Analysis Toolset определяет находящиеся в кадре объекты, обнаруживает лица, распознаёт эмоции, сравнивает людей на предмет схожести, оценивает возраст и даже пытается узнать знаменитостей, преобразует текст с фотографий или отсканированных документов в редактируемый цифровой формат, распознает бренды по логотипу и определяет достопримечательности. В дополнение к этому программа находит в интернете похожие картинки и связанные веб-страницы, чтобы предоставить больше контекста об объекте на фото, и сканирует почти все типы одномерных и двумерных (QR, Data Matrix) штрихкодов. Также в составе приложения имеется колориметр. Денег за свою работу Image Analysis Toolset не просит.

Заключение

Возможности перечисленных в обзоре приложений отражают лишь первые шаги разработчиков на пути к настоящей «оцифровке реальности». Современные нейросетевые ассистенты уже неплохо справляются с распознаванием статичных объектов, но следующий этап — это непрерывный анализ динамических сцен, понимание контекста и эмоционального фона происходящего.

Смартфоны будущего, вероятно, перестанут быть просто пассивными инструментами, реагирующими только на запросы пользователя: они научатся предвосхищать наши намерения, подсказывать оптимальные решения в режиме реального времени и даже моделировать последствия тех или иных действий до того, как мы их совершим. Не исключено, что в перспективе мобильные устройства и интегрированные в них ИИ-системы станут неотъемлемым продолжением нашего разума — инструментом, который не заменяет мышление, а усиливает его.