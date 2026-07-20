Айфоноподобный смартфон Vivo X300 E с оптикой Zeiss и батареей на 7200 мА·ч поступит в продажу через неделю

Vivo объявила о предстоящем выходе смартфона Vivo X300 E, который поступит в продажу в Китае на следующей неделе, 27 июля. Компания также раскрыла его дизайн и сообщила некоторые ключевые характеристики. На данный момент на новинку уже открыт предзаказ.

Как сообщается, Vivo X300 E будет доступен в чёрном, оранжевом и белом цветах. Он получит разработанную Vivo совместно с Zeiss тройную тыльную камеру с перископическим телеобъективом, размещённую на квадратном выступе на задней панели. Также было объявлено о массивной батарее ёмкостью 7200 мА·ч. Остальные характеристики новинки станут известны немного позже.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, Vivo X300 E оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750×1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также флагманским восьмиядерным 3-нм процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. По слухам, смартфон, подобно модели X300 FE, получит основную 50-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX921 и оптической стабилизацией изображения, дополненную 50-мегапиксельнй камерой с перископическим телеобъективом и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем.

Также сообщается о поддержке смартфоном быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Вес устройства составит около 203 г, толщина корпуса — 7,99 мм. По защите от влаги и пыли Vivo X300 E соответствует стандартам IP68/IP69. Новинка будет поставляться с предустановленной OriginOS 6 на базе Android 16.