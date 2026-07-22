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«Билайн» стал лидером среди операторов на рынке мультисим-решений

«Билайн» занял первое место среди телеком-операторов на рынке мультисим-решений в России — показало исследование аналитического агентства «Рустеле.КОМ». Доля «Билайна» составила 16 %, что более чем вдвое превышает долю ближайшего оператора-конкурента. По итогам 2025 года эксперты оценили российский рынок мультисим-решений в 2,6 млрд рублей, к 2030 году они ожидают роста до 3,75 млрд.

В рамках исследования оценивались доли рынка, технологические решения, механизмы защиты от блокировок мобильного интернета, качество клиентского сервиса и ценовое позиционирование игроков — как операторов связи, так и независимых и нишевых компаний.

«Билайн» стал лидером среди операторов по совокупности параметров:

  • самая эффективная защита от блокировок — решение на базе Private APN и корпоративной сети получило максимальную оценку (5 из 5), что обеспечивает клиентам маршрутизацию трафика в обход публичных точек фильтрации;
  • лучший клиентский опыт — самый быстрый срок подготовки коммерческого предложения (1 день), высокое качество КП и максимальная вовлеченность менеджеров — по этим показателям «Билайн» разделил лидерство лишь с одним игроком;
  • закрытый контур — подход, при котором трафик изолирован от публичного интернета, что делает связь бизнес-клиентов устойчивой даже при массовых ограничениях мобильной сети;
  • крупнейшая абонентская база — наибольшее число обслуживаемых клиентов среди всех участников рынка.

Отдельно исследователи отметили, что конкурентоспособность мультисим-решения в текущих условиях определяет именно способность контролировать маршрут трафика — через выделенный APN, частную маршрутизацию и overlay-сети, а не количество SIM-карт или скорость как таковая. По этому параметру операторы традиционно превосходят независимых игроков, а «Билайн» лидирует среди операторов.

По словам авторов исследования, российский рынок мультисим-решений находится в активной стадии становления и еще не достиг зрелости. Рост в ближайшие годы будет обеспечен за счет увеличения числа устройств на одного клиента, а также перехода к сервисной модели NaaS (сеть как услуга), которая переводит сетевые технологии из разряда капитальных затрат в операционные расходы. При этом потенциал экстенсивного роста за счет привлечения новых клиентов, по оценке аналитиков, практически исчерпывается после 2026–2027 годов, и далее конкуренция будет разворачиваться вокруг качества и управляемости сервиса, а не простого наращивания абонентской базы.

На горизонте 2028–2030 годов новым фактором могут стать низкоорбитальные спутниковые системы. Поскольку они выведены за контур регуляторных ограничений наземных сетей, в случае предложения рынку канала без блокировок они способны переформатировать сегмент резервирования интернета в корпоративном секторе.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «Билайн» бизнес:

«Бизнесу нужна не просто связь — ему нужна гарантированная доступность сервисов. Именно поэтому мы с самого начала строили наше мультисим-решение вокруг закрытого контура и Private APN: клиент получает не просто канал, а управляемую доступность, даже в условиях ограничений мобильной сети. Мы видим, что рынок меняется, ценность смещается от оборудования к сервису, от количества SIM-карт — к контролю маршрута трафика. "Билайн" здесь в сильной позиции, потому что мы контролируем собственную сеть и можем предоставлять клиентам именно то, что им нужно — стабильность, SLA и быстрый запуск.

Мы планируем усиливать отраслевую экспертизу — в ритейле, транспорте, медицине, — развивать мультиоператорные модели и региональное присутствие, чтобы еще больше компаний могли получить надежную связь там, где классический интернет не работает или не закрывает насущные потребности».

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Теги: билайн, сотовая связь, мобильная связь
билайн, сотовая связь, мобильная связь
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