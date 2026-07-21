Самолёт с гибридно-электрическим двигателем впервые полетал на высоте эшелона пассажирских лайнеров

Компания GE Aerospace совместно с NASA, BETA Technologies и подразделением Boeing Aurora Flight Sciences провела первый в авиационной отрасли полёт гибридно-электрического самолёта на высоте более 9000 м — на типичном эшелоне пассажирских авиалайнеров. «Этот полёт войдёт в историю авиации», — заявили разработчики. Высоковольтные силовые системы двигателя доказали способность работать в сильно разреженном воздухе.

Работа на высоте — это одна из проблем электрической авиации. В бортовой силовой сети используются напряжения в несколько кВ, что в условиях разряженной атмосферы чревато коронными разрядами, а также ведёт к ухудшению охлаждению компонентов воздухом. Ранее силовые компоненты гибридного двигателя испытывались в барокамере, но проверка реальным полётом даёт больше информации о поведении новых и пока плохо изученных на практике решений.

Испытательной платформой — настоящей летающей лабораторией — стал модифицированный двухмоторный турбовинтовой самолёт Saab 340B. Во время серии испытаний продолжительность самого длительного непрерывного полёта с работающей гибридной системой превысила два часа. Публичный дебют самолёта состоялся 20 июля 2026 года на авиасалоне Farnborough International Airshow в Великобритании.

Гибридная установка мегаваттного класса на самолёте работает при напряжении в несколько киловольт. Один из штатных турбовинтовых двигателей GE CT7 сохранил традиционную конфигурацию, а второй был объединён с электрической силовой частью. Оборудование разместили в перевёрнутой гондоле на правом крыле, конструкция которой обеспечивала дополнительную вентиляцию высоковольтных компонентов. В систему вошли разработанные GE электродвигатели-генераторы, силовые преобразователи и инверторы, электронные контроллеры, редукторы Avio Aero, воздушный винт Dowty, теплообменники Unison, датчики крутящего момента и высоковольтная кабельная сеть. Аккумуляторы поставила BAE Systems, а Aurora Flight Sciences изготовила и интегрировала гондолу.

В отличие от полностью электрического самолёта, экспериментальный Saab использует газовую турбину, аккумуляторную батарею и мотор-генератор как единую энергетическую систему. Электрическая машина может передавать дополнительную мощность на вал винта, например при взлёте и наборе высоты, позволяя оптимизировать режим газотурбинного двигателя. При других режимах архитектура допускает перераспределение мощности и рекуперацию энергии. По данным BETA Technologies, электрическая поддержка газовой турбины улучшила скорость набора высоты и высотные характеристики самолёта.

Установка создавалась в рамках программы NASA Electrified Powertrain Flight Demonstration, контракт по которой GE получила в 2021 году. Ещё в 2022 году силовую систему испытали на стенде NASA Electric Aircraft Testbed при давлении, соответствующем высоте до 13 000 м, проверив работу с мегаваттной мощностью и многокиловольтным напряжением.

Нынешний полёт подтвердил возможность эксплуатации такого оборудования уже на реальном самолёте и в диапазоне высот коммерческой авиации. GE рассматривает технологию как основу будущих гибридных силовых установок для региональных и узкофюзеляжных самолётов, включая двигатели с открытым пропеллером: электрическая поддержка турбины должна снижать расход топлива на величину до 20 % и другие сопутствующее эксплуатационные затраты, хотя конкретные показатели экономии по итогам этих полётов компания пока не раскрыла.