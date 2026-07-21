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Thermalright выпустила кулер Royal Pretor 130 Vision с 3,95-дюймовым цветным дисплеем

Компания Thermalright выпустила процессорный кулер Royal Pretor 130 Vision. От ранее выпущенного варианта Royal Pretor 130 Ultra модель Vision в первую очередь отличается наличием 3,95-дюймового цветного дисплея. Экран предназначен для вывода информации о системе (температуры процессора и видеокарты).

Источник изображений: Thermalright

Источник изображений: Thermalright

Кулер использует двухбашенную конструкцию с никелированной медной основой и шестью теплопроводящими трубками. В новинке используются вентиляторы на 130 и 120 мм. Размеры системы охлаждения составляют 165 × 140 × 130 мм (вместе с вентиляторами). Вес кулера не указывается. Дисплей системы охлаждения съёмный и поддерживает разрешение 480 × 480 пикселей. Для подключения экрана используется 9-контактный внутренний (на материнской плате) USB 2.0.

Вентилятор Thermalright TL-HD13-X28 размером 130 мм имеет толщину 28 мм. В нём используется гидродинамический подшипник S-FDB V2. Он работает со скоростью до 1750 об/мин, создаёт воздушный поток до 81,88 CFM, статическое давление до 2,38 мм вод. ст. и обладает уровнем шума до 28,3 дБА.

Вентилятор Thermalright TL-H12-X28-R9 размером 120 мм расположен между башнями радиатора и тоже имеет толщину 28 мм. Он работает со скоростью до 2400 об/мин, создаёт воздушный поток до 98,2 CFM и статическое давление до 2,48 мм вод. ст. Его максимальный уровень шума составляет 32,7 дБА. Как и в составе 130-мм модели в нём применяется гидродинамический подшипник S-FDB второго поколения.

Стоимость кулера Royal Pretor 130 Vision производитель не сообщил.

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Теги: кулер, системы охлаждения, thermalright
кулер, системы охлаждения, thermalright
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