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Nintendo: у потребителей нет законного права на возмещение таможенных пошлин США

Nintendo озвучила свою официальную позицию в отношении права потребителей на возмещение таможенных пошлин за уже приобретённые товары. По мнению компании, Nintendo или её розничные партнёры устанавливают окончательную цену, и покупатели добровольно принимают решение её оплатить. Такая формулировка смещает вопрос от прямого права потребителя к обычной ценовой политике.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Для разработчиков и издателей практический вывод заключается в том, что таможенные пошлины обычно учитываются на этапах ценообразования, планирования маржи и стратегии дистрибуции. Если стоимость оборудования или коробочного программного обеспечения растёт, бремя, как правило, ложится на владельца платформы, издателя, розничного продавца или, в конечном итоге, на покупателя при оформлении заказа — а не в виде механизма ретроактивного возмещения. Это делает политику в отношении таможенных пошлин актуальной для ценообразования на старте продаж, определения региональных цен, особенно для физических товаров и комплектов.

Влияние торговой политики производителя на игровой бизнес может быть мало ощутимым, пока маржа достаточно высока. Наиболее уязвимыми являются производители потребительского оборудования, коллекционных изданий и релизов, ориентированных на розничную торговлю, хотя проблема затрагивает любую компанию, имеющую дело с физическим производством или международной доставкой. Даже в случае возврата средств, вопрос заключается в том, какую часть затрат, вызванных таможенными пошлинами, можно покрыть, прежде чем это изменит ценообразование, спрос или планы выпуска.

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Теги: nintendo, возмещение, таможенные пошлины
nintendo, возмещение, таможенные пошлины
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