«Джеймс Уэбб» обнаружил на Титане и Плутоне неизвестную науке органику

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил на спутнике Сатурна Титане и карликовой планете Плутон одинаковую и пока не объяснённую полосу поглощения инфракрасного излучения. Это означает, что в атмосфере и на поверхности Титана и Плутона присутствует неизвестное пока науке соединение, которое, по всем признакам, является органическим. «Мы не можем сказать, что это такое», — оправдываются астрономы.

Сначала неизвестная полоса поглощения, данные о которой отсутствуют в опубликованных каталогах льдов планет Солнечной системы, была обнаружена при наблюдении Титана. Это не может быть сбоем оборудования, поскольку полоса зафиксирована двумя разными приборами «Уэбба»: спектрометрами ближнего и среднего инфракрасного диапазона. Позже эта же полоса была обнаружена в спектре Плутона. Её центр приходится на длину волны 5,113 мкм. На Титане глубина полосы составляет примерно 6–7 %, а на Плутоне — 4–5 %.

Совпадение положения спектральной линии у двух столь разных небесных тел указывает на присутствие одного и того же соединения либо близкого семейства веществ, однако сопоставление с опубликованными лабораторными спектрами пока не позволило установить их химическую формулу.

Исследователи считают, что неизвестное вещество находится преимущественно на поверхности, а не в атмосфере. При переходе от центра видимого диска Титана к краю глубина загадочной полосы уменьшалась примерно вдвое, тогда как атмосферные линии угарного газа сохраняли почти неизменную относительную интенсивность. Модель переноса излучения, учитывающая метан, угарный газ, этан, ацетилен, этилен и атмосферную дымку, также не воспроизвела поглощение при 5,11 мкм. Кроме того, сигнал присутствует на Плутоне, атмосфера которого слишком разрежена, чтобы сформировать полосу такой глубины, и отсутствует в спектре Ганимеда, не имеющего атмосферы.

Наиболее перспективными кандидатами в неизвестную молекулу учёные называют аллены — особые углеводороды с интересными связями и замещениями. Соединение могло образоваться в азотно-метановых атмосферах Титана и Плутона под действием ультрафиолетового излучения, а затем осесть на поверхность вместе с органическим аэрозолем. Внешне это было бы похоже на падающий с неба снег.

При этом учёные категорически отвергают предположение, что неизвестное органическое вещество может быть биосигнатурой, и считают его, скорее, предшественником «живой» органики. В любом случае эта загадка побуждает глубже изучить вопрос, и астрономы с энтузиазмом готовы продолжить исследования Титана и Плутона, их атмосфер и химического состава поверхности.