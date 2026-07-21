Max обошёл Telegram по месячной аудитории, но её прирост почти остановился

Мессенджер Max впервые занял первое место среди мессенджеров в России по месячному охвату аудитории, следует из опубликованных аналитической компанией Mediascope данных за июнь 2026 года. При этом статистика показывает, что после стремительного роста в предыдущие месяцы аудитория сервиса фактически перестала увеличиваться.

По данным Mediascope, в июне хотя бы раз за месяц Max воспользовались 86,26 млн жителей России старше 12 лет, что соответствует 70 % населения страны. В исследовании учитывались пользователи мобильной и десктопной версий сервиса.

Формально первое место по месячной аудитории Max занял ещё в мае, однако до настоящего времени в открытом доступе были лишь данные Mediascope за апрель. Тогда лидером по месячному охвату оставался Telegram с показателем 87,92 млн пользователей против 85,35 млн у Max. К июню Telegram опустился на второе место: его месячная аудитория сократилась до 75,69 млн человек (61,4 % населения). Третью позицию занял WhatsApp с результатом 63,51 млн пользователей.

При этом Max продолжает уверенно лидировать по среднесуточному охвату. В июне сервисом ежедневно пользовались 69,03 млн человек (56 % населения России старше 12 лет). У Telegram этот показатель составил 35,41 млн пользователей, у WhatsApp — 23,62 млн.

Вместе с тем опубликованная Mediascope статистика свидетельствует, что бурный рост аудитории Max практически прекратился. Если в апреле месячный охват сервиса составлял 85,35 млн пользователей, то в мае вырос до 86,06 млн, а в июне — лишь до 86,26 млн. Таким образом, за два месяца аудитория увеличилась всего примерно на 900 тыс. человек, а за последний месяц прирост составил около 198 тыс. пользователей, что находится в пределах статистической погрешности для столь крупных измерений.

Аналогичная ситуация наблюдается и со среднесуточной аудиторией. В апреле этот показатель у Max составлял 68,02 млн человек, в мае — 68,59 млн, а в июне — 69,03 млн. Рост также оказался минимальным.

Наблюдавшийся ранее бурный рост Max происходил на фоне продолжающихся ограничений в отношении зарубежных мессенджеров. В августе 2025 года Роскомнадзор объявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp, в ноябре сообщил о введении последовательных ограничений в отношении WhatsApp, а в феврале 2026 года заявил о продолжении аналогичных мер в отношении Telegram. Свежие же данные Mediascope показывают, что Max вышел на плато.