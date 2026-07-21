Сегодня 22 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software IM-клиенты Max обошёл Telegram по месячной аудитори...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Max обошёл Telegram по месячной аудитории, но её прирост почти остановился

Мессенджер Max впервые занял первое место среди мессенджеров в России по месячному охвату аудитории, следует из опубликованных аналитической компанией Mediascope данных за июнь 2026 года. При этом статистика показывает, что после стремительного роста в предыдущие месяцы аудитория сервиса фактически перестала увеличиваться.

Источник изображения: Max

Источник изображения: Max

По данным Mediascope, в июне хотя бы раз за месяц Max воспользовались 86,26 млн жителей России старше 12 лет, что соответствует 70 % населения страны. В исследовании учитывались пользователи мобильной и десктопной версий сервиса.

Формально первое место по месячной аудитории Max занял ещё в мае, однако до настоящего времени в открытом доступе были лишь данные Mediascope за апрель. Тогда лидером по месячному охвату оставался Telegram с показателем 87,92 млн пользователей против 85,35 млн у Max. К июню Telegram опустился на второе место: его месячная аудитория сократилась до 75,69 млн человек (61,4 % населения). Третью позицию занял WhatsApp с результатом 63,51 млн пользователей.

При этом Max продолжает уверенно лидировать по среднесуточному охвату. В июне сервисом ежедневно пользовались 69,03 млн человек (56 % населения России старше 12 лет). У Telegram этот показатель составил 35,41 млн пользователей, у WhatsApp — 23,62 млн.

Вместе с тем опубликованная Mediascope статистика свидетельствует, что бурный рост аудитории Max практически прекратился. Если в апреле месячный охват сервиса составлял 85,35 млн пользователей, то в мае вырос до 86,06 млн, а в июне — лишь до 86,26 млн. Таким образом, за два месяца аудитория увеличилась всего примерно на 900 тыс. человек, а за последний месяц прирост составил около 198 тыс. пользователей, что находится в пределах статистической погрешности для столь крупных измерений.

Аналогичная ситуация наблюдается и со среднесуточной аудиторией. В апреле этот показатель у Max составлял 68,02 млн человек, в мае — 68,59 млн, а в июне — 69,03 млн. Рост также оказался минимальным.

Наблюдавшийся ранее бурный рост Max происходил на фоне продолжающихся ограничений в отношении зарубежных мессенджеров. В августе 2025 года Роскомнадзор объявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp, в ноябре сообщил о введении последовательных ограничений в отношении WhatsApp, а в феврале 2026 года заявил о продолжении аналогичных мер в отношении Telegram. Свежие же данные Mediascope показывают, что Max вышел на плато.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram
ЕС ввёл санкции против VK и разработчика мессенджера Max
Apple объяснила удаление мессенджера Max из App Store санкциями
Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах»
Закрытая Xbox студия-разработчик Mighty Doom восстала из мёртвых — Alpha Dog Games вернула независимость
YouTube оставит ИИ-контент без монетизации — названы три категории видео, которые больше не будут приносить доход
Теги: telegram, макс, мессенджер, аудитория, россия
telegram, макс, мессенджер, аудитория, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI разработала ИИ для выполнения длительных задач, и тот вышел из-под контроля
Китайская ИИ-модель Kimi K3 оказалась настолько популярной, что разработчик перестал принимать новых пользователей
Sony разгневала общественность отказом от игровых дисков для PlayStation, хотя продаются они плохо
В России создали электронно-лучевой литограф для печати чипов эпохи Pentium 4
CD Projekt Red подтвердила, когда и где покажет «Баллады прошлого» — третье сюжетное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt
Substack начал помечать публикации, написанные ИИ — чтобы защититься от «гонки на выживание» 2 ч.
Max обошёл Telegram по месячной аудитории, но её прирост почти остановился 2 ч.
Electronic Arts подтвердила дату анонса и главную звезду EA Sports FC 27 3 ч.
Darkest Dungeon спустя 10 лет после релиза получит дополнение с персонажами из Darkest Dungeon 2 — подробности The Fire's Edge 5 ч.
Gemini 3.5 Pro снова не вышла: Google представила облегчённые Gemini 3.6 Flash и Flash-Lite 5 ч.
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram 5 ч.
Chrome научился заполнять формы с помощью Gemini по данным из Gmail и «Google Фото» — пока в тестовом режиме 6 ч.
Психологический триллер Lost in the Roots от авторов No, I’m not a Human выйдет «совсем скоро» — сюжетный трейлер и запись на тестирование в Steam 6 ч.
Microsoft устранила несовместимость компьютеров Dell с последним обновлением Windows 7 ч.
Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах» 7 ч.
Новая статья: Обзор «малолитражного суперкомпьютера» MSI EdgeXpert MS-C931 2 ч.
Сделано в США: сетевые ASIC Fortinet SP6 будут выпускаться на американских фабриках Intel 2 ч.
Продажи Steam Deck обвалились после недавнего повышения цен 2 ч.
Лунный корабль «посветит» лазерами на спутники SpaceX Starlink в рамках Artemis III 3 ч.
Nvidia раскрыла детали процессора Vera: 88 Arm-ядер Olympus, 176 потоков и память LPDDR5X с пропускной способностью 1,2 Тбайт/с 3 ч.
xMEMS представила твердотельный кулер размером с ноготь для умных очков 5 ч.
Не только GPU: Nvidia всерьёз взялась за рынок CPU и уже отгрузила сотни тысяч серверов 5 ч.
Астрономы впервые обнаружили двойную звёздную систему, где обе звезды взорвались как сверхновые 6 ч.
Nvidia повысила цены на все компьютеры и модули Jetson — в некоторых случаях вдвое 6 ч.
Американские ИИ-гиганты задолжали гораздо больше, чем отражено в их отчётности — обязательств набралось уже на $1,65 трлн 7 ч.