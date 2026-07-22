Apple устранила уязвимость сервиса Hide My Email, раскрывающие настоящие адреса электронной почты

Apple исправила уязвимость функции Hide My Email, которая позволяет подписчикам iCloud+ скрывать адреса электронной почты, но из-за сбоя реальные адреса можно было легко просмотреть. Компания представила функцию в 2021 году как направленную на повышение конфиденциальности, и об уязвимости знала как минимум последний год.

Обновление ПО, полностью устранившее данную уязвимость, вышло 3 июля, сообщила Apple. Раскрыть настоящий адрес электронной почты пользователя iCloud+ можно было, отправив письмо на подставной адрес, которое отклонялось как спам. Но риск для пользователей Hide My Email нельзя считать устраненным, говорят эксперты — при наличии журналов передачи почты можно раскрыть любой связанный с подставным настоящий адрес по письмам, отправленным до 7 июля 2026 года.

Специалист Тайлер Мерфи (Tyler Murphy) обнаружил уязвимость в июне 2025 года и сообщил о проблеме Apple. Компания изучала проблему несколько месяцев и заявила, что исправила её, но уязвимость сохранялась, и Apple повторно сообщила, что изучит её. Чтобы компания отнеслась к ней со всей серьёзностью, эксперт был вынужден предать ситуацию огласке, не уточнив, как именно раскрываются настоящие адреса пользователей iCloud+ при наличии подставных.

За прошедшее время против Apple успели подать коллективный иск из-за наличия уязвимости в функции Hide My Email.