Представлен смартфон-раскладушка Light Flip, свободный от вызывающих привыкание алгоритмов и навязчивых приложений

Компания Light представила смартфон-раскладушку Light Flip, который позиционируется как альтернатива современным смартфонам, сочетая классический тактильный форм-фактор раскладного телефона с фирменным подходом Light к продуманным технологиям.

Light Flip разработан как решение проблемы некачественных телефонов с базовыми функциями и вызывающих привыкание экосистем современных смартфонов. Устройство работает под управлением ОС LightOS, свободной от алгоритмов социальных сетей, веб-браузеров и навязчивых приложений.

Смартфон поставляется с предустановленным набором утилит, предназначенных для облегчения повседневной жизни без отвлечения внимания пользователя. В него входят будильник, калькулятор, календарь, справочник, плеер, приложения для заметок и голосовых заметок, подкасты, прогноз погоды, аутентификатор (2FA) и таймер.

Для безопасного расширения функциональности смартфона можно воспользоваться новой программой для разработчиков, которая поддерживает инструменты, созданные сообществом и имеющие открытый исходный код.

Смартфон оснащён 2,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 480 × 640 пикселей и матовым покрытием. За производительность отвечает восьмиядерный 4-нм процессор MediaTek MT8873 в сочетании с 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем UFS 2.2 объёмом 128 Гбайт.

Для фото- и видеосъёмки предусмотрена 50-мегапиксельная камера со вспышкой. Автономную работу обеспечивает съёмная батарея ёмкостью 1800 мА·ч.

В оснащение устройства также входят 3,5-мм аудиоразъём для наушников, стереодинамики и два слота для SIM-карт.

Light Flip будет поставляться в чёрном, тёмно-синем, красном, розовом, жёлтом и светло-сером цветах. Смартфон уже доступен для предзаказа по цене $299, а поставки начнутся в апреле–мае 2027 года.