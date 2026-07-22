Сегодня 22 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлен смартфон-раскладушка Light F...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен смартфон-раскладушка Light Flip, свободный от вызывающих привыкание алгоритмов и навязчивых приложений

Компания Light представила смартфон-раскладушку Light Flip, который позиционируется как альтернатива современным смартфонам, сочетая классический тактильный форм-фактор раскладного телефона с фирменным подходом Light к продуманным технологиям.

Light Flip разработан как решение проблемы некачественных телефонов с базовыми функциями и вызывающих привыкание экосистем современных смартфонов. Устройство работает под управлением ОС LightOS, свободной от алгоритмов социальных сетей, веб-браузеров и навязчивых приложений.

Смартфон поставляется с предустановленным набором утилит, предназначенных для облегчения повседневной жизни без отвлечения внимания пользователя. В него входят будильник, калькулятор, календарь, справочник, плеер, приложения для заметок и голосовых заметок, подкасты, прогноз погоды, аутентификатор (2FA) и таймер.

Для безопасного расширения функциональности смартфона можно воспользоваться новой программой для разработчиков, которая поддерживает инструменты, созданные сообществом и имеющие открытый исходный код.

Смартфон оснащён 2,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 480 × 640 пикселей и матовым покрытием. За производительность отвечает восьмиядерный 4-нм процессор MediaTek MT8873 в сочетании с 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем UFS 2.2 объёмом 128 Гбайт.

Для фото- и видеосъёмки предусмотрена 50-мегапиксельная камера со вспышкой. Автономную работу обеспечивает съёмная батарея ёмкостью 1800 мА·ч.

В оснащение устройства также входят 3,5-мм аудиоразъём для наушников, стереодинамики и два слота для SIM-карт.

Light Flip будет поставляться в чёрном, тёмно-синем, красном, розовом, жёлтом и светло-сером цветах. Смартфон уже доступен для предзаказа по цене $299, а поставки начнутся в апреле–мае 2027 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi повысила прогноз по годовым продажам смартфонов — в компании ожидают стабилизации цен на память
ИИ-ускорители появятся в бюджетных смартфонах — как минимум, на базе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 6
В России стартовали продажи смартфона Honor X7e с долговечным аккумулятором на 7000 мА·ч — от 16 990 рублей
Айфоноподобный смартфон Vivo X300 E с оптикой Zeiss и батареей на 7200 мА·ч поступит в продажу через неделю
Xiaomi тоже готовит широкоформатный складной смартфон: Mix Fold 5 показался на фото
Широкоформатный Galaxy Z Fold8 станет самым популярным среди новых складных смартфонов Samsung
Теги: light, смартфон, раскладушка
light, смартфон, раскладушка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram
«Джеймс Уэбб» обнаружил на Титане и Плутоне неизвестную науке органику
Переписки пользователей с DeepSeek оказалась общедоступны в поиске Google
Китайцы в сто раз ускорили производство фотонных чипов методом ионно-лучевой литографии
OpenAI разработала ИИ для выполнения длительных задач, и тот вышел из-под контроля
Больше не запустится на «картошке»: Mojang повысила системные требования Minecraft: Java Edition 26 мин.
На Anthropic подали в суд за кражу технологий для обучения нейросетей 2 ч.
Франция запретит соцсети детям до 15 лет 3 ч.
Meta запустит ИИ, который будет придумывать и рассказывать сказки на ночь 3 ч.
Apple устранила уязвимость сервиса Hide My Email, раскрывающие настоящие адреса электронной почты 4 ч.
Разработчики The Blood of Dawnwalker показали прохождение квеста с кровожадной зубной феей 4 ч.
Почти как в No Man’s Sky: моддер реализовал в Starfield бесшовные взлёты с планет 5 ч.
OpenAI представила программу «ChatGPT для малого бизнеса» 6 ч.
OpenAI признала «причастность» своих ИИ-моделей к взлому платформы Hugging Face 8 ч.
Власти США и КНР проведут переговоры по регулированию ИИ в сентябре 9 ч.
Немецкая Saxon Q выпустила первые в мире квантовые компьютеры на алмазных процессорах 3 мин.
Tesla запустила свои роботакси в два города Флориды, но лишь формально 5 мин.
Популярность публичного Wi-Fi в России взлетела в 3,5 раза на фоне перебоев мобильного интернета 16 мин.
Китайские учёные нашли дешёвый способ превращать пластиковый мусор в авиационное топливо 22 мин.
Бум ИИ озолотил японских производителей унитазов, глутамата натрия и стекловолокна 25 мин.
Отказ Sony от выпуска новых игр на дисках ударит по вторичному рынку ёмкостью в $7 млрд 30 мин.
Учёные выяснили, что мощнейшие геомагнитные бури могут быть вдвое опаснее, чем считалось — к такому человечество не готово 32 мин.
Представлен смартфон-раскладушка Light Flip, свободный от вызывающих привыкание алгоритмов и навязчивых приложений 36 мин.
«Билайн» стал лидером среди операторов на рынке мультисим-решений 45 мин.
SK hynix опровергла слухи о покупке замороженного завода Intel в Огайо 51 мин.