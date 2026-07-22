Сегодня 22 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Немецкая Saxon Q выпустила первые в мире...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Немецкая Saxon Q выпустила первые в мире квантовые компьютеры на алмазных процессорах

Немецкая компания Saxon Q объявила о коммерческом запуске квантовых компьютеров SXQ128 и SXQ512 — соответственно на 128 и 512 физических кубитах. Разработчики называют их первыми системами на алмазных NV-центрах (азотных вакансиях), преодолевшими рубеж в десять кубитов. Обе установки выполнены в формате стандартной серверной стойки, подключаются к обычной электросети и работают при комнатной температуре — почти домашний вариант.

Источник изображения: SAXON Q

Источник изображения: Saxon Q

Компания Saxon Q создана в 2021 году физиками из Лейпцигского университета в качестве спин-оффа. Исследователи поставили перед собой задачу создать квантовый компьютер без криогенных холодильников, вакуумных камер и специально подготовленных помещений. В научной сфере все они специализировались на физике синтетических алмазов с азотными вакансиями, которые можно считать естественными кубитами, способными работать без создания специальных условий.

В таких алмазах кубиты формируются на основе отрицательно заряженных NV-центров — дефектов кристаллической решётки, в которых атом азота соседствует с вакантным узлом. Квантовая информация кодируется в спиновых состояниях электронов и расположенных поблизости атомных ядер. Начальное состояние задаётся лазерными импульсами, операции выполняются микроволновыми и радиочастотными сигналами, а результат считывается по флуоресценции NV-центров. Алмазная решётка достаточно хорошо изолирует спины от теплового окружения, чтобы процессор мог работать при обычной температуре и достаточно долго сохранять когерентность квантовых состояний.

Главным производственным достижением Saxon Q стала совместная имплантация в алмаз ионов азота и серы. Обычные методы превращают в пригодные NV-центры лишь 1–10 % внедрённых атомов, тогда как добавление серы повысило выход функциональных кубитов более чем до 85 %. Сера способствует как образованию вакансий рядом с азотом, так и сохранению отрицательного заряда NV-центров, необходимого для работы кубита. Заявленная максимальная точность квантовых вентилей достигает 99,92 %, что соответствует менее одной ошибке на тысячу операций, однако независимые результаты испытаний именно 128- и 512-кубитных моделей пока не опубликованы.

При этом числа 128 и 512 не означают, что все кубиты образуют единый полностью связанный квантовый регистр. Системы построены по многопроцессорной модульной схеме: в SXQ128 внутри каждого ядра полностью запутываются восемь кубитов, а в SXQ512 — шестнадцать. Общая ёмкость образуется объединением нескольких NV-модулей под управлением фирменной квантовой операционной системы. Машины совместимы с Qiskit и OpenQASM и предназначены для вариационных алгоритмов, квантовой химии, моделирования материалов, оптимизации и квантовых свёрточных нейронных сетей. SXQ128 обещают поставить через три месяца после заказа, тогда как поставки SXQ512 должны начаться во втором квартале 2027 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google научила квантовый процессор подстраивать себя во время работы — это путь к более сложным вычислениям
В поисках фермионов Майораны: учёные вновь усомнились в технологии квантовых вычислений Microsoft
Учёные создали простой регулируемый источник квантового света — его буквально можно подкрутить до нужного режима
Учёные выяснили, что мощнейшие геомагнитные бури могут быть вдвое опаснее, чем считалось — к такому человечество не готово
Два новых независимых директора OpenAI имеют богатый опыт работы на финансовом рынке
Тайваньская Wistron начнёт выпускать для Nvidia в США серверы с новейшими чипами Vera Rubin
Теги: квантовые вычисления, квантовые компьютеры
квантовые вычисления, квантовые компьютеры
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram
«Джеймс Уэбб» обнаружил на Титане и Плутоне неизвестную науке органику
Переписки пользователей с DeepSeek оказалась общедоступны в поиске Google
Китайцы в сто раз ускорили производство фотонных чипов методом ионно-лучевой литографии
OpenAI разработала ИИ для выполнения длительных задач, и тот вышел из-под контроля
Больше не запустится на «картошке»: Mojang повысила системные требования Minecraft: Java Edition 26 мин.
На Anthropic подали в суд за кражу технологий для обучения нейросетей 2 ч.
Франция запретит соцсети детям до 15 лет 3 ч.
Meta запустит ИИ, который будет придумывать и рассказывать сказки на ночь 3 ч.
Apple устранила уязвимость сервиса Hide My Email, раскрывающие настоящие адреса электронной почты 4 ч.
Разработчики The Blood of Dawnwalker показали прохождение квеста с кровожадной зубной феей 4 ч.
Почти как в No Man’s Sky: моддер реализовал в Starfield бесшовные взлёты с планет 5 ч.
OpenAI представила программу «ChatGPT для малого бизнеса» 6 ч.
OpenAI признала «причастность» своих ИИ-моделей к взлому платформы Hugging Face 8 ч.
Власти США и КНР проведут переговоры по регулированию ИИ в сентябре 9 ч.
Немецкая Saxon Q выпустила первые в мире квантовые компьютеры на алмазных процессорах 3 мин.
Tesla запустила свои роботакси в два города Флориды, но лишь формально 5 мин.
Популярность публичного Wi-Fi в России взлетела в 3,5 раза на фоне перебоев мобильного интернета 16 мин.
Китайские учёные нашли дешёвый способ превращать пластиковый мусор в авиационное топливо 22 мин.
Бум ИИ озолотил японских производителей унитазов, глутамата натрия и стекловолокна 25 мин.
Отказ Sony от выпуска новых игр на дисках ударит по вторичному рынку ёмкостью в $7 млрд 30 мин.
Учёные выяснили, что мощнейшие геомагнитные бури могут быть вдвое опаснее, чем считалось — к такому человечество не готово 32 мин.
Представлен смартфон-раскладушка Light Flip, свободный от вызывающих привыкание алгоритмов и навязчивых приложений 36 мин.
«Билайн» стал лидером среди операторов на рынке мультисим-решений 45 мин.
SK hynix опровергла слухи о покупке замороженного завода Intel в Огайо 51 мин.