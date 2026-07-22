Представлен флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra — усиленный титаном экран и 200-Мп камера

На мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне компания Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra, который возглавляет эту линейку. В отличие от «усечённого» Z Fold8, это устройство имеет привычный формат для «книжки»: 6,5-дюймовый внешний экран и близкий к квадратному 8-дюймовый внутренний.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra оснащён традиционным для моноблоков 6,5-дюймовым вытянутым дисплеем с разрешением 1080 × 2520 пикселей; внутренний 8-дюймовый имеет разрешение 2256 × 2504 — обе AMOLED-панели имеют частоту обновления 120 Гц и яркость до 3000 кд/м2.

Трио камер в основном блоке включает в себя основную 200-мегапиксельную, сверхширокоугольную с разрешением 50 мегапикселей и 10-мегапиксельную с телеобъективом; в вырезы фронтального и основного экранов встроены 10-мегапиксельные камеры. Основная камера поддерживает видеосъёмку в HDR с разрешением 8K; есть ночной режим, функция Cine LUT для кинематографической цветокоррекции и поддержка кодека APV.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra может похвастаться высокой производительностью за счёт спецверсии чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy; объём оперативной памяти составляет 12 или 16 Гбайт; встроенный накопитель предлагает 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт пространства.

Защищённый металлический корпус толщиной всего 4,1 мм в разложенном виде имеет защиту по стандарту IP48, смартфон можно погружать в воду на глубину до 1,5 м. Samsung усовершенствовала конструкцию шарнира, а складной дисплей усилила за счёт новой технологии Flex Titanium — дисплей имеет подложки из титановой плёнки и титановой пластины, благодаря чему удалось уменьшить толщину панели.

Аккумулятор Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra имеет ёмкость 5000 мА·ч; двухканальная архитектура питания мощностью 45 Вт распределяет энергию между батареями. В системе охлаждения процессора на 7 % увеличили объём графита, за счёт чего смартфон продолжает стабильно работать, имеет высокую скорость отклика и обеспечивает максимальную производительность при максимальной нагрузке. Устройство управляется Google Android 17; система укомплектована платформой безопасности Samsung Knox и широким набором функций искусственного интеллекта — как от Google, так и от Samsung; управление этими функциями оптимизировано под интерфейс со складным экраном.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra доступен в фиолетовом, кремовом и графитовом цветах. Конфигурация с 12/256 Гбайт памяти оценена в 169 999 руб., есть вариант 12/512 Гбайт за 199 999 руб., а старшая в трио версия предлагается по 249 999 руб.