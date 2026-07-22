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Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip8 с чипом Exynos 2600 и ценой от 105 000 рублей

На прошедшем в Лондоне мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила выполненный в формфакторе «раскладушки» смартфон Galaxy Z Flip8. Из трёх представленных моделей он занимает младшую позицию, хотя и предлагает достойные технические характеристики.

Внешний 4,1-дюймовый дисплей Samsung Galaxy Z Flip8 имеет разрешение 1048 × 948 пикселей, а разрешение основного 6,9-дюймового экрана составляет 2520 × 1080 пикселей; обе AMOLED-панели могут похвастаться частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2600 кд/м2. Помимо усовершенствованного шарнира, усилить раскладную конструкцию помогла технология Flex Titanium: титановые плёнка и пластина под дисплеем сделали панель тоньше и продлили срок её службы.

Блок камер Samsung Galaxy Z Flip8 представлен основной 50-мегапиксельной и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерами; в вырезе основного экрана расположена фронтальная 10-мегапиксельная камера. Основная камера дополнена функциями ProVisual для съёмки качественных автопортретов, Flex Mode для съёмки без использования рук под разными углами, а также функцией суперстабилизации с горизонтальной фиксацией.

Смартфон выполнен в металлическом корпусе с защитой по стандарту IP48, что означает возможность погружения в воду на глубину до 1,5 м. Аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, также предусмотрены беспроводная и обратная беспроводная зарядка.

Высокую производительность Samsung Galaxy Z Flip8 обеспечивает изготовленный по 2-нм техпроцессу 10-ядерный процессор Samsung Exynos 2600 с частотой ядер до 3,8 ГГц. Объём оперативной памяти смартфона составляет 12 Гбайт, доступны варианты с накопителем объёмом 256 и 512 Гбайт. Интересной отличительной чертой устройства стала функция FlexWindow — расширенный вывод данных на внешний экран: приложения, актуальная информация, инструменты управления, функции ИИ и многое другое, в том числе фирменная функция «Мой день» с персональными рекомендациями.

Samsung Galaxy Z Flip8 выпускается в графитовом, кремовом и розовом цветах. Младшую версию с накопителем объёмом 256 Гбайт оценили в 104 999 руб.; за старшую с накопителем объёмом 512 Гбайт придётся отдать 124 999 руб.

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Теги: samsung, складной смартфон, смартфон
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