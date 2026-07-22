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Представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 с очень яркими экранами

Компания Samsung анонсировала на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9. Устройства отличают высокая производительность и наличие передовых функций.

Galaxy Watch Ultra2

Galaxy Watch Ultra2

Старшие в дуэте Samsung Galaxy Watch Ultra2 адресованы путешественникам, спортсменам и другим пользователям, которые будут пользоваться устройством в экстремальных условиях. Смарт-часы выполнены в прочном титановом корпусе, аккумулятор имеет ёмкость 800 мА·ч, качественный AMOLED-дисплей может похвастаться яркостью до 5000 кд/м2. Новый производительный чип Qualcomm Snapdragon Wear Elite Platform располагает двухдиапазонным GPS (L1+L5); объём встроенного накопителя составляет 64 Гбайт. Гаджет предлагает функцию трейлраннинга с анализом рельефа, выводит рекомендации по восполнению жидкости при тренировках; дайверов порадуют показ глубины погружения, температуры воды и других параметров.

Galaxy Watch9. Источник изображения: Samsung

Galaxy Watch9. Источник изображения: Samsung

Классические Samsung Galaxy Watch9 предлагают менее экстремальные сценарии работы. Умные часы доступны в размерах 40 и 44 мм; они работают на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Среди прочих достоинств значатся AMOLED-дисплей яркостью до 3000 кд/м2, быстрая зарядка и улучшенная автономность. В наличии функция круглосуточного мониторинга сна, физической активности и основных показателей организма.

Устройства работают в паре с приложением Samsung Health с поддержкой искусственного интеллекта — он отвечает за расширенный анализ сна с обнаружением признаков апноэ, фиксирует жизненные показатели, даёт оценку сердечно-сосудистой системы, предлагает рекомендации для тренировок и восстановления, контролирует уровень ежедневной кардионагрузки и физическую форму владельца.

В качестве программной платформы выступает Google Wear OS 7 с надстройкой Samsung One UI 9 Watch. Поддерживаются Bluetooth, Wi-Fi, NFC, два диапазона GPS, есть версии с LTE; смарт-часы обеих моделей работают со смартфонами под Android 13 и выше. Старшие Samsung Galaxy Watch Ultra2 доступны в расцветках «Серый Титан» и «Чёрный Титан» по цене 49 999 руб. 40-мм вариант Galaxy Watch9 оценили в 28 999 руб., версию размером 44 мм — в 30 999 руб. — обе младшие модели имеют расцветки «Графит», «Белое золото» и «Серебро».

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Теги: samsung, смарт-часы, умные часы
samsung, смарт-часы, умные часы
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