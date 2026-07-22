Из Xbox сбежал вице-президент по разработке всего через два месяца после назначения

Джаред Палмер (Jared Palmer), назначенный на посты вице-президента по разработке Xbox и технического советника нового генерального директора Xbox Аши Шармы (Asha Sharma), покинул Microsoft спустя всего два месяца после своего назначения на эти должности. В обновлении профиля в LinkedIn Палмер сообщил, что присоединился к компании Cognition, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, в должности вице-президента по разработке.

«Я благодарен Аше и всем сотрудникам Microsoft и Xbox за потрясающий год. С нетерпением жду следующей главы», — написал Палмер в очень лаконичном сообщении.

Согласно официальному сайту Cognition, компания занимается разработкой автономного искусственного интеллекта для программирования под названием Devin. «Devin самостоятельно планирует, пишет, тестирует и выпускает производственный код, работая внутри вашей кодовой базы и инструментов, которые уже использует ваша команда», сообщает сайт компании.

До своего недолгого пребывания в команде Xbox Палмер был вице-президентом по продуктам в подразделении CoreAI компании Microsoft, которое возглавляла Шарма, прежде чем возглавить Xbox. На предыдущей должности он тоже проработал недолго — всего восемь месяцев. А до этого около четырёх лет занимал должность вице-президента по ИИ в компании Vercel, занимающейся инфраструктурными проектами в области искусственного интеллекта.

Аша Шарма при назначении Палмера заявила, что он будет работать с ней напрямую «над самыми сложными вопросами в области продуктов и инженерии, уделяя особое внимание инструментам для разработчиков, их предпочтениям и инфраструктуре».

По данным PC Gamer, Шарма публично пока не подтвердила уход Палмера.