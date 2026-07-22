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Официально представлены умные очки Samsung Smart Glasses — с Android XR, Snapdragon и Gemini

Компания Samsung официально представила на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне умные очки Smart Glasses, дизайн которых разрабатывался совместно с Gentle Monster и Warby Parker. Они сочетают в себе технологии и стиль, подчеркнул корейский производитель.

Источник изображений: SamMobile

Samsung Smart Glasses Gentle Monster Edition. Источник изображений: SamMobile

Базовые технические характеристики Samsung Smart Glasses включают аккумулятор, полной зарядки которого хватает на период до девяти часов автономной работы; в комплекте со смарт-очками идёт зарядный футляр, которого хватит ещё на семь полных зарядок устройства. Визуальный контекст для платформы искусственного интеллекта обеспечивает встроенная камера, а за обработку данных отвечает платформа Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Производитель оптимизировал для тонкого корпуса очков функции сенсорного управления, подключения к внешним устройствам, энергоэффективность и теплоотвод.

Преимущественную часть времени Samsung Smart Glasses можно управлять без участия рук. Программная часть разрабатывалась совместно с Google, чья модель ИИ Gemini отвечает за большинство возможностей. Устройство умеет кратко излагать длинные сообщения, зачитывать пользователю важную информацию, и осуществлять перевод устной речи в реальном времени. Управление осуществляется простыми голосовыми командами и жестами на подключённых устройствах.

Умные очки по запросу начинают фиксировать всё, что видит пользователь: доску или материалы совещания — важную информацию можно отправлять в Samsung Notes, чтобы впоследствии изучить её в комфортных условиях. В зависимости от местоположения пользователь может запросить помощь в планировании маршрута или установке пункта назначения. Samsung Smart Glasses фиксируют общий контекст пользователя и связывают информацию в нескольких задачах — в любой момент можно продолжить с того момента, где остановились в прошлый раз, не вводя нужную информацию повторно. Во время звонка можно транслировать собеседнику поток в реальном времени или записать видео.

Модель Samsung Smart Glasses Gentle Monster Edition имеет тонкую чёрную оправу с прямой верхней линией и закруглёнными нижними краями. Вариант Samsung Smart Glasses Warby Parker отличает слегка загнутая вверх линия надбровной дуги с насыщенным коричневым оттенком — элегантный и универсальный дизайн для повседневного использования.

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Теги: samsung, смарт-очки, умные очки
samsung, смарт-очки, умные очки
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