Представлен упрочнённый кнопочный телефон Nokia 123 Shield, у которого даже нет поддержки LTE

Финская компания HMD Global представила кнопочный телефон Nokia 123 Shield, ориентированный на пользователей, которым требуется недорогое и защищённое устройство. Новинка получила корпус с сертификацией IP65, аккумулятор, рассчитанный на работу до 19 дней в режиме ожидания, а также слот microSD и разъём 3,5 мм для наушников.

Главной особенностью модели, как отмечает Notebookcheck, стал корпус, выполненный с защитой от пыли, песка и дождя по стандарту IP65. При этом устройство не является полностью водонепроницаемым. Для снижения стоимости производитель отказался от поддержки LTE и 5G, оснастив телефон антенной, обеспечивающей более качественный приём сигнала по сравнению с Nokia 105.

Телефон оборудован аккумулятором ёмкостью 1750 мА·ч, зарядка которого происходит через USB-C. Компания заявляет о возможности 19 дней работы в режиме ожидания или до 27,9 часа разговоров. Кроме того, на задней панели установлен LED-фонарик, который оказался в три раза ярче по сравнению с Nokia 110.

Nokia 123 Shield оснащён 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением 320 × 240 пикселей, процессором Unisoc SC6531E, 4 Мбайт оперативной и 4 Мбайт встроенной памяти. Для хранения музыки предусмотрен слот microSD с поддержкой карт объёмом до 32 Гбайт, а воспроизведение возможно через Bluetooth или 3,5-мм аудиоразъём. Толщина корпуса составляет 15 мм, вес — 108 грамм. Стоимость и сроки начала продаж HMD Global пока не раскрыла, хотя один из болгарских ретейлеров уже оценил модель примерно в 36 евро (около 3230 рублей).