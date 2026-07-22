Канадские учёные научились печатать контактные линзы на 3D-принтере

Технология контактных линз прошла долгий путь. Первые изготавливались из стекла, и носить их целый день было неудобно. Сегодня они производятся из мягких материалов, таких как силиконовый гидрогель, и практически незаметны на глазу. Сложности, однако испытывают люди с нестандартной формой роговицы, а стандартные модели обычно означают компромисс между комфортом и чётким зрением. Решение проблемы предложили учёные Университета Ватерлоо в Канаде.

Канадские учёные предложили использовать для изготовления индивидуальных контактных линз 3D-печать. Разработанный ими процесс почти не отличается от изготовления любых других предметов из пластика или металла; для создания цифровой модели линзы используется специальное ПО. Внутренняя поверхность линз проектируется таким образом, чтобы соответствовать уникальной форме роговицы пациента, а внешняя обеспечивает необходимую коррекцию зрения. Весь процесс занимает около 20 минут — линзы можно получить за один визит к специалисту.

Но есть и некоторые сложности. Идеальным материалом для контактных линз является силикон — он мягкий, проницаемый для кислорода и биосовместимый, но он плохо совместим с технологией 3D-печати. Чтобы преодолеть эту проблему, учёные разработали новую гидрофильную (притягивающую воду) формулу силикона, которую можно использовать для послойного создания объектов.

Ещё одно затруднение связано с особенностями самой 3D-печати. При послойном формировании объекта на поверхности образуются ступенчатые дефекты — если внимательно посмотреть на любой напечатанный на 3D-принтере объект, эти дефекты легко заметить. В случае контактной линзы эта текстура может быть незаметна визуально, но она способна значительно повлиять на комфорт и оптическую чёткость. Для решения этой проблемы учёные предлагают наносить на линзы сверхтонкое покрытие, которое сглаживает поверхность, не меняя индивидуальной формы линзы.

Лабораторные исследования подтвердили биосовместимость линз, то есть их безопасность при взаимодействии с тканями глаза. Напечатанные на 3D-принтере контактные линзы обеспечивают оптическую чёткость и механические характеристики, сопоставимые с коммерческими образцами. Теперь авторы проекта готовятся к испытаниям технологии в реальных условиях и к получению патента на своё изобретение — всё это ускорит вывод технологии на рынок.