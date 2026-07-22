Сегодня 22 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Канадские учёные научились печатать конт...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Канадские учёные научились печатать контактные линзы на 3D-принтере

Технология контактных линз прошла долгий путь. Первые изготавливались из стекла, и носить их целый день было неудобно. Сегодня они производятся из мягких материалов, таких как силиконовый гидрогель, и практически незаметны на глазу. Сложности, однако испытывают люди с нестандартной формой роговицы, а стандартные модели обычно означают компромисс между комфортом и чётким зрением. Решение проблемы предложили учёные Университета Ватерлоо в Канаде.

Источник изображения: uwaterloo.ca

Источник изображения: uwaterloo.ca

Канадские учёные предложили использовать для изготовления индивидуальных контактных линз 3D-печать. Разработанный ими процесс почти не отличается от изготовления любых других предметов из пластика или металла; для создания цифровой модели линзы используется специальное ПО. Внутренняя поверхность линз проектируется таким образом, чтобы соответствовать уникальной форме роговицы пациента, а внешняя обеспечивает необходимую коррекцию зрения. Весь процесс занимает около 20 минут — линзы можно получить за один визит к специалисту.

Но есть и некоторые сложности. Идеальным материалом для контактных линз является силикон — он мягкий, проницаемый для кислорода и биосовместимый, но он плохо совместим с технологией 3D-печати. Чтобы преодолеть эту проблему, учёные разработали новую гидрофильную (притягивающую воду) формулу силикона, которую можно использовать для послойного создания объектов.

Ещё одно затруднение связано с особенностями самой 3D-печати. При послойном формировании объекта на поверхности образуются ступенчатые дефекты — если внимательно посмотреть на любой напечатанный на 3D-принтере объект, эти дефекты легко заметить. В случае контактной линзы эта текстура может быть незаметна визуально, но она способна значительно повлиять на комфорт и оптическую чёткость. Для решения этой проблемы учёные предлагают наносить на линзы сверхтонкое покрытие, которое сглаживает поверхность, не меняя индивидуальной формы линзы.

Лабораторные исследования подтвердили биосовместимость линз, то есть их безопасность при взаимодействии с тканями глаза. Напечатанные на 3D-принтере контактные линзы обеспечивают оптическую чёткость и механические характеристики, сопоставимые с коммерческими образцами. Теперь авторы проекта готовятся к испытаниям технологии в реальных условиях и к получению патента на своё изобретение — всё это ускорит вывод технологии на рынок.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные создали кремниевый ДНК-принтер — для медицины, исследований и хранения данных
Ampera напечатала на 3D-принтере малый ториевый реактор для питания дата-центров
Samsung Display показала линзы для умных очков с micro-OLED, способные отображать полупрозрачное видео
Немецкая Saxon Q выпустила первые в мире квантовые компьютеры на алмазных процессорах
Китайские учёные нашли дешёвый способ превращать пластиковый мусор в авиационное топливо
Учёные выяснили, что мощнейшие геомагнитные бури могут быть вдвое опаснее, чем считалось — к такому человечество не готово
Теги: контактные линзы, 3d-печать, силикон
контактные линзы, 3d-печать, силикон
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram
ИИ вдохнул новую жизнь в жёсткие диски — производители HDD срочно расширяют мощности
ИИ добрался до Гомера: Маск пообещал до конца года полнометражную экранизацию «Одиссеи» от Grok
Переписки пользователей с DeepSeek оказалась общедоступны в поиске Google
«Джеймс Уэбб» обнаружил на Титане и Плутоне неизвестную науке органику
Массовые увольнения в Xbox ударили по магазину микротранзакций The Elder Scrolls Online 14 мин.
В WhatsApp появились новые функции, «соответствующие образу жизни пользователей» 32 мин.
Claude теперь может обучаться рутинным процессам, просто наблюдая, как их выполняет пользователь 34 мин.
Китай нацелился на активное внедрение IPv6 и адаптировал его для слежки за пользователями 38 мин.
Из Xbox сбежал вице-президент по разработке всего через два месяца после назначения 39 мин.
Джек Дорси представил конкурента Slack и GitHub — открытый мессенджер Buzz с ИИ-агентами и вайб-кодингом 42 мин.
Две трети предпринимателей считают наивность сотрудников главной причиной распространения кибератак на бизнес 59 мин.
Бесплатное дополнение On the Trail: Deep Water к суровому альпинистскому приключению Cairn не выйдет 13 августа 59 мин.
ИИ-ассистент Samsung Health Assistant даст ответы на все вопросы пользователя о его здоровье 4 ч.
Больше не запустится на «картошке»: Mojang повысила системные требования Minecraft: Java Edition 6 ч.
Канадские учёные научились печатать контактные линзы на 3D-принтере 34 мин.
Представлен упрочнённый кнопочный телефон Nokia 123 Shield, у которого даже нет поддержки LTE 36 мин.
Raspberry Pi выпустила 10-дюймовый сенсорный экран Raspberry Pi Touch Display 2 за $80 39 мин.
NVIDIA повысила цены на модули Jetson: некоторые подорожали вдвое 2 ч.
Зона недоступности: сбой облака Google Cloud в Нидерландах продлился почти 15 часов из-за проблем питания и охлаждения в ЦОД 2 ч.
Представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 с очень яркими экранами 2 ч.
Официально представлены умные очки Samsung Smart Glasses — с Android XR, Snapdragon и Gemini 3 ч.
Новая статья: Первый взгляд на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8 3 ч.
Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip8 с чипом Exynos 2600 и ценой от 105 000 рублей 3 ч.
Представлен широкоэкранный смартфон-книжка Samsung Galaxy Z Fold8 — от 150 тыс. рублей 3 ч.