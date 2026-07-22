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Thermaltake и SilverStone представили блоки питания мощностью свыше 3000 Вт — они поддерживают до четырёх RTX 5090

Компании Thermaltake и SilverStone представили новые модели очень мощных блоков питания, предназначенных для рабочих станций с несколькими производительными видеокартами. Модель Thermaltake AX 3200W обеспечивает мощность 3200 Вт, а модель SilverStone HELA 3000Rz рассчитана на мощность 3000 Вт. Оба блока питания предлагают по четыре штатных разъёма питания 12V-2×6. Мощности и количества разъёмов у каждого БП теоретически должно хватить с запасом для четырёх GeForce RTX 5090.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Модель Thermaltake AX 3200W сертифицирована согласно стандартам питания ATX 3.1 и PCIe 5.1. Каждый из четырёх разъёмов 12V-2×6 блока питания рассчитан на передачу до 600 Вт. БП также предлагает девять разъёмов PCIe 6+2, два EPS (для питания CPU), 16 разъёмов питания SATA и восемь дополнительных разъёмов для питания периферии.

Thermaltake AX 3200W

Thermaltake AX 3200W

Блок питания оснащён одной линией 12 В, рассчитанной на силу тока 266,6 А и мощность 3199,2 Вт. Он имеет сертификат эффективности 80 PLUS 230V EU Internal Platinum и оснащён высококачественными японскими конденсаторами, рассчитанными на рабочую температуру до 105 °C. Охлаждение компонентов блока питания осуществляется 140-мм вентилятором на двух шарикоподшипниках. Размеры БП составляют 150 × 86 × 200 мм.

Thermaltake AX 3200W

Thermaltake AX 3200W

Модель SilverStone HELA 3000Rz также соответствует стандартам питания ATX 3.1 и PCIe Gen 5. Единая линия 12 В обеспечивает мощность 3000 Вт при силе тока до 250 А. Новинка предлагает четыре разъёма 12V-2×6, четыре EPS, восемь 8-контактных PCIe, восемь SATA и четыре разъёма для питания периферии. Блок питания оснащён 135-мм вентилятором. Размеры SilverStone HELA 3000Rz составляют 150 × 86 × 200 мм.

SilverStone HELA 3000Rz

SilverStone HELA 3000Rz

Примечательно, что обе модели БП не предназначены для стандартных американских розеток с напряжением 120 В. Thermaltake указывает в требованиях входное напряжение 230–240 В, а диапазон рабочего напряжения для модели SilverStone составляет от 180 до 264 В. Стоимость представленных блоков питания компании не сообщили.

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Теги: thermaltake, silverstone, блоки питания, atx 3.1, pci express 5.1
thermaltake, silverstone, блоки питания, atx 3.1, pci express 5.1
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