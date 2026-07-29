Обзор игрового QD-OLED-монитора ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES: самый доступный в линейке

Первые игровые мониторы на базе OLED в самом ныне популярном типоразмере 26,5 дюймов были представлены ещё в середине 2022 года, а их стандартной частотой развёртки тогда стало значение в 240 Гц. Такая цифра в то время уже не вызывала особого удивления, но точно была «выше среднего по больнице», особенно для разрешения стандарта WQHD.

Производители быстро наращивали темп в приросте частот, а рывком вперёд стали вышедшие за ними 360 Гц-решения, задавшие очередную планку. Впрочем, её быстро покорили в компании LG Display с эксклюзивной версией WOLED на 480 Гц, но прошёл год и лидером вновь стала Samsung Display c 500 Гц на QD-OLED, а потом снова LG c Tandem WOLED на 540 Гц и 720 Гц в режиме Dual-Mode со сниженным до 720p разрешением. Далее в ход пошли «заводские разгоны» — на базе знакомых матриц производители стали предлагать решения с частотой на 20–40 Гц выше сразу в нескольких классах устройств. Отличный повод для обновления модельного ряда, которым воспользовались, пожалуй, все без исключения бренды.

Вместе с этим начала развиваться и другая ветвь игровых OLED – доступные модели со сниженными пиковыми показателями яркости в SDR и HDR, и той самой – начальной частотой в 240 Гц. Первыми тренд задали различные новички среди B-брендов из Поднебесной, занявшие в нашей стране нишу для «ждунов» - покупателей, приобретающих товар на различных маркетплейсах с доставкой из Китая и без полноценной гарантии (хотя какая-то, в любом случае, продавцом заявляется).

Подобный подход позволил снизить порог входа «в мир OLED» до 30 000 рублей в среднем, а если исходить из последних предложений/акций, то даже до 25 000 рублей, учитывая стоимость доставки и дополнительных таможенных платежей. Прямо скажем – это очень серьёзный шаг для рынка и наглядная демонстрация того, что OLED можно быстро масштабировать.

Удержаться от нового тренда не смогли и крупные А-бренды, в том числе самый серьёзный игрок на рынке OLED – компания ASUS. Производитель в марте 2026 года представил сразу три своих новинки, среди которых оказалась модель ROG Strix OLED XG27AQDMES, ставшая самым доступным игровым OLED-монитором в ассортименте бренда. Поэтому совсем не удивительно, что «Какой ты, самый доступный органический ASUS?» — главный вопрос этого материала.

Рассматриваемая новинка была официально представлена в середине марте 2026 года совместно с 280 Гц-моделью XG27ACDMS и обновлённым ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2 с WOLED-панелью. Официально заявленная стоимость рассматриваемого в этом материале монитора составила 599$ для рынка США, а первые партии поступили в продажу в конце мая. До полок магазинов в РФ XG27AQDMES добрался совсем недавно, а его минимальная стоимость оказалась на уровне ранее появившейся в продаже модели XG27ACDMS с более серьёзными характеристиками – ~65 000 рублей для официальной розницы и таких ТХ – многовато будет.

Основными конкурентами модели выступают похожие по рабочим характеристикам модели крупных А-брендов, как минимум от AOC, Acer и Gigabyte. Часть из них продаётся за 40–45 тысяч рублей, что только усиливает давление на новинку ASUS, которая стоить в РФ столько не может в принципе – по нынешнему курсу даже официальные 599$ в США это 46-47 тысяч рублей, а монитор ещё надо привезти, сертифицировать, предоставить гарантию и сервис. С другой стороны, если вы готовы ждать и остаться без гарантии, то XG27AQDMES можно заказать из Китая, где техника дешевле. Такая покупка обойдется сейчас (в середине июля 2026 года) в 38–40 тысяч рублей.

ASUS ROG Strix XG27AQDMES Экран Диагональ, дюймы 26,5 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы глянцевая плёнка (Glossy) Стандартное разрешение, пикс. 2560 х 1440 PPI 111 Параметры изображения Тип матрицы QD-OLED 3rd Gen (Samsung Display) Пиксельная структура Triangle RGB Заявленный цветовой охват НД / 99 % / НД (AdobeRGB / DCI-P3 / sRGB) Макс. яркость, кд/м 2 200 (APL 100%), НД (максимум)/400 (HDR, Peak) Контрастность статическая 1500000 : 1 / Бесконечность Количество отображаемых цветов 1,07 млрд (10 бит) Частота вертикальной развёртки, Гц 48-240 (активный диапазон) Адаптивная синхронизация G-Sync Compatible (оф.), AMD FreeSync Premium, Adaptive-Sync Время отклика, мс 0,03 мс (GtG) Поддержка HDR HDR10 Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178° Разъемы Видеовходы 2x HDMI 2.1 (до 240 Гц);

1x DisplayPort 1.4 с DSC (до 240 Гц); Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1x Audio-Out (3.5 мм);

2х USB Type-C (Service?); Встроенные колонки: число х мощность, Вт Нет Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона (от -5 до 20°), изменение высоты (110 мм), поворот вправо/влево (от -45 до 45°), переворот (Pivot) в обе стороны VESA-крепление: размеры (мм) Есть (100х100 мм), через заводской переходник Крепление для замка Kensington Да Блок питания Встроенный Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) НД / <25,0 / <0,5 Габаритные размеры

(с подставкой) ДхВхГ, мм 611 × 393-503 × 188 Габаритные размеры

(без подставки) ДхВхГ, мм 611 x 370 x 69 Масса нетто (с подставкой), кг 6,8 Масса нетто (без подставки), кг 4,9 Ориентировочная цена ~65000-68000 рублей (в оф.рознице)

Модель ROG Strix OLED XG27AQDMES оснащена хорошо знакомой плоской 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью третьего поколения – QMC265FA02-D01. Эта модель произведена Samsung Display и имеет рабочее разрешение стандарта WQHD (2560 × 1440 пикселей). На выходе это даёт плотность в 111 ppi и фактически избавляет от необходимости использования системы масштабирования, особенно если у вас всё в порядке со зрением. Панель способна работать в 10-битном режиме и, соответственно, отображает до 1,07 миллиарда цветов.

Монитор частично соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black и полноценно поддерживает воспроизведение HDR10-контента. Как и другие устройства с аналогичной матрицей, он должен достигать пиковых значений яркости не ниже 400 нит на небольших участках экрана (при заполнении 3 % APL), а вот при полном заполнении нам обещают не выше 200 нит – для затемнённых помещений, даже если учесть глянцевое покрытие матрицы, – вполне достаточно.

Коэффициент контрастности не вызывает никаких вопросов: благодаря особенностям технологии OLED и применению светопоглощающей подложки он фактически стремится к бесконечности. Однако, как и у ряда других OLED-устройств на рынке, для новинки официально заявлено значение 1 500 000:1, что, впрочем, больше номинальный ориентир для пользователей.

За последние 4 года у нас накопился большой опыт работы с OLED-мониторами и телевизорами разных производителей. Благодаря этому мы знаем, что в современных QD-OLED-решениях всех четырёх поколений поляризационный слой не применяется. Поверхность экрана — полуглянцевая, с характерным фиолетово-розовым оттенком на свету.

В условиях яркого внешнего освещения, когда свет попадает на экран, воспроизводимый чёрный цвет становится заметно светлее, чем чёрная нерабочая зона матрицы, которая обрамляет экран тонкой, в несколько миллиметров, полосой. Это действительно удивляет, особенно если сталкиваешься с таким эффектом впервые, ожидая увидеть «идеальный чёрный» при любых условиях. К сожалению, в данном случае это ожидание не оправдывается полностью. Чёрный на QD-OLED будет только в отсутствие внешнего освещения.

QD-OLED-матрица компании Samsung Display в мониторе ASUS разработана в соответствии с современными стандартами безопасности: синий пик в спектре подсветки смещён в безопасную область на 453,5–456 нм. Это то, что принято называть «аппаратным фильтром синего», технологией Less Blue Light и подобными.

Применение технологии «квантовых точек» позволило значительно расширить цветовой охват. Официально заявлено покрытие 99 % DCI-P3. При этом мы можем с уверенностью сказать, что монитор также обеспечивает крайне достойные результаты по стандартам sRGB/Rec.709, AdobeRGB и даже Rec.2020 (порядка 84–85 %).

Матрица сохранила классическое свойство всех OLED — склонность к проявлению пульсаций (при любых уровнях яркости), а дополнительная технология OLED Anti-Flicker, несмотря на своё запутывающее название, может быть применена исключительно для снижения видимого мерцания на тёмных участках изображения в играх.

Стоит отметить, что в ASUS обошлись без особых фокусов – в зависимости от уровня Anti-Flicker (а их всего два – Medium и Strong) сдвигается граница минимальной частоты в случае использования VRR-систем (NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium – обе c официальной сертификацией!) – до 160-200 Гц против 40-48 Гц при выключенной опции. Таким образом, диапазон синхронизации частоты вертикальной развёртки с уровнем FPS в играх сужается, а вероятность проявления заметного для глаз мерцания на тёмных сценах снижается. Если же есть цель снизить возможные мерцания до минимума, то достаточно просто отключить поддержку VRR – да, так просто.

В характеристиках производитель указывает время отклика GtG в 0,03 мс, что сравнимо с показателями других современных игровых OLED-дисплеев. В этом вопросе подобные устройства действительно с легкостью опережают самые быстрые LCD-модели из представленных в продаже.

Частота вертикальной развёртки в 240 Гц доступна без активации какого-либо разгона, а в случае невозможности получения FPS на уровне 200-240+ производитель предлагает воспользоваться функцией «вставки чёрного кадра» (ELMB), всё чаще встречаемую в игровых новинках на базе OLED, и позволяющую существенно поднять визуальную четкость движущегося изображения. Правда, в случае с XG27AQDMES включить её можно только на фиксированной частоте 120 Гц и соответственно достигнуть визуальной плавности, как при частоте вдвое выше.

Список доступных интерфейсов для подключения у монитора относительно небольшой: два HDMI версии 2.1 без ограничения пропускной способности и один DP 1.4 c поддержкой DSC. Получить 240 Гц с выводом 10-битного сигнала и HDR возможно в обоих случаях.

Встроенная акустическая система в новом мониторе ASUS не применяется, что типично для серии ROG. Для подключения наушников может быть использован стандартный 3,5-мм аудио разъём. Популярные ныне функции KVM и PiP/PbP в мониторе отсутствуют, как и нет USB-хаба. Вместо него для прошивки монитора есть выделенный сервисные USB Type-C-порт для подключения к ПК - актуально для развивающейся технологии OLED.

По своим игровым функциям герой обзора является одним из наиболее современных решений в линейке ROG и среди игровых мониторов на рынке в целом. В нём есть большое количество предустановленных режимов Game Visual, комплекс функций Game Plus (наэкранные прицелы, в том числе с динамическим изменением цвета, счётчик FPS, таймеры, режимы «снайпера» и др.), регулировка различимости теней Shadow Boost, функция Aspect Control для прямого управления встроенным скалером и поддержка программного центра управления ASUS DisplayWidget Center для простоты управления настройками монитора с рабочего стола ОС.

Из прочих программных особенностей компания выделяет комплекс защиты ASUS OLED Care в котором собрано восемь специальных функций (включая датчик приближения Neo Proximity Sensor), а также технологию Uniform Brightness, представленную для снижения заметности работы встроенного ограничителя яркости ABL. После её активации максимальная яркость панели падает, но зато она остаётся стабильной вне зависимости от уровня заполнения экрана светлыми объектами. Но воспринимать её за что-то особенное – не стоит – подобное сейчас используется в абсолютно любом OLED-мониторе, под разными маркетинговыми названиями.

⇡#Комплектация и внешний вид

Монитор ASUS поставляется в среднегабаритной картонной коробке с простым визуальным оформлением.

Для удобства переноски присутствует два специальных выреза-ручки с торцов упаковки. Пластиковая ручка сверху отсутствует.

С одной из сторон упаковки представлены основные особенности модели в виде небольших пиктограмм с подписями. По одной из наклеек с противоположной стороны можно узнать серийный номер, номер партии, точное название модели и место производства (Китай). Также указан подрядчик – завод-изготовитель в лице небезызвестного TPV Electronics (Fujian).

Комплект поставки новинки включает в себя следующее:

кабель питания;

кабель DP 1.4;

кабель HDMI 2.1;

переходник для использования VESA-крепления 100 х 100 мм;

микрофибру для протирки экрана;

набор наклеек ROG;

наклейки Energy Star;

брошюру ASUS VIP Member;

краткое руководство пользователя;

информационное письмо;

чехол для кабелей и аксессуаров.

Для подключения к ПК и полного раскрытия потенциала монитора предпочтительно использование DP 1.4-подключения с поддержкой функции DSC, в том числе со стороны видеокарты. Для работы же с современными приставками есть необходимые HDMI 2.1.

В вопросе внешнего вида новый монитор от ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES совмещает в себе наработки производителя со всех последних решений, но с некоторыми незначительными упрощениями в виде отказа от интегрированных RGB-светодиодов для внешней подсветки Aura RGB.

От премиальной серии ROG Swift здесь основные очертания корпуса, богатая отделка из разных материалов, переплетённых между собой. Корпус и центральная стойка достались от ранее рассмотренного XG27AQDMG, а тонкая металлическая подставка без лишних декоративных убранств от недавно проверенного нами XG27AQWMG. С другой стороны, герой обзора является чуть ли не вылитой копией двух других моделей, представленных вместе с ним – такая вот современная унификация.

Дисплей — традиционно для современных QD-OLED-решений — обладает узкими рамками лишь с трёх сторон, есть пластиковая накладка на нижней рамке, а использование оригинального радиатора и необходимость в лучшем охлаждении OLED-матрицы заставили дизайнеров сделать некоторые части корпуса новинки довольно толстыми. В самых же тонких местах толщина корпуса не превышает 3–4 мм.

Крепление центральной колонны к монитору производится с помощью быстросъёмного механизма. Для использования новинки со сторонними кронштейнами необходимо воспользоваться специальным переходником из комплекта поставки – удобно и практично.

Подставка традиционно собирается из двух частей, которые можно соединить без помощи отвертки: на крепёжном винте в основании имеется откидной барашек.

Она отличается компактными размерами (ASUS заявляет о 30 % экономии рабочего пространства в сравнении с предшественниками), смещенным назад местом крепления центральной стойки и интегрированным механизмом её поворота.

Для прокладки кабелей у XG27AQDMES предусмотрен небольшой по размерам прямоугольный вырез в центральной колонне. Вариант не самый эффективный, но лучше, чем совсем ничего.

В верхней части центральной стойки предусмотрено винтовое крепления для веб-камеры – для стримеров это приятное дополнение.

Благодаря достаточно эргономичной подставке пользователь может с максимальным удобством регулировать положение экрана в пространстве: наклонять его (-5°–20°), поворачивать влево/вправо (на 45°) и изменять его высоту над столом (110 мм).

Дополнительно предусмотрен разворот экрана в портретный режим (Pivot) в обе стороны, при этом центровка экрана немного пострадала – чётких ограничителей угла поворота нет, экран придётся постоянно равнять строго по горизонту.

Все крепёжные элементы монитора, в том числе внутренности подставки и основания, выполнены из металла. На основании снизу имеется восемь крупных резиновых ножек для предотвращения скольжения.

Матрица монитора отличается полуглянцевым покрытием, и назвать его износостойким никак нельзя. Оно имеет нечто вроде антибликового фильтра, но без использования поляризационного слоя. Такое решение исключает появление кристаллического эффекта, характерного для некоторых матовых дисплеев, и обеспечивает чистое, контрастное изображение. Визуально картинка выглядит более яркой и насыщенной по сравнению с “блеклыми” матовыми вариантами, как, к примеру, у моделей Samsung.

По наклейке на корпусе устройства, которая прячется в области крепления подставки, можно сверить все номера (серийный, номер партии и так далее) и наконец-то узнать примерную дату производства: попавший к нам экземпляр был выпущен в феврале 2026 года.

Все интерфейсы для подключения у монитора ASUS находятся в задней части корпуса, на одной колодке, и направлены вниз. Подключать кабели легко, в том числе благодаря наличию возможности переворота корпуса в портретную ориентацию.

Декорированию монитора уделено немало внимания – габаритная задняя часть разделена по диагонали надвое, а вариантов одного только пластика тут три, с разной фактурой: основной матовый тёмно-серого цвета, пара металлизированных вставок с подписями и текстурированная полуматовая поверхность с диагональными насечками и крупным логотипом линейки ROG серо-белого цвета – теперь без RGB-подсветки.

Обработка элементов XG27AQDMES выполнена на высшем уровне, покраска без дефектов, зазоры равномерны по всей длине стыков. На задней стороне защитной пленкой закрыты все важные декоративные элементы, но, скорее всего, вы снимете её сразу после покупки. После этого не используйте агрессивные химические средства для очистки и тряпки из неподходящих материалов, если не хотите испортить внешний вид отдельных деталей.

Монитор не скрипит и не хрустит при скручивании и изменении положения, отлично выглядит, основная часть элементов отличается практичностью и износостойкостью. Придраться просто не к чему.

Для улучшения вентиляции и соответствующего увеличения базовой и пиковой яркости в корпусе устройства используется большое количество прорезей для доступа воздуха. Ламели расположены внизу и вверху задней части корпуса. Система охлаждения полностью пассивная, а поэтому можно не переживать из-за лишнего шума, как это было в части первых OLED на рынке.

⇡#Меню и управление

В последних премиальных моделях линейки ROG компания ASUS стала применять блок управления с двумя физическими клавишами и 5-позиционным джойстиком между ними. Блок расположился в центре нижней грани устройства и слегка выходит за пределы корпуса. Спереди предусмотрена отключаемая подсветка небольшого логотипа серии ROG, выполняющего роль индикатора питания.

Одну из физических клавиш быстрого доступа можно перепрограммировать, вторая же всегда остаётся ответственной за выключение и активацию монитора. Также для пользовательского выбора функций с быстрым переходом доступны все четыре положения джойстика.

По умолчанию производителем выбраны следующие функции: выбор источника сигнала, выбор режимов Game Visual, переход к компактному разделу с функциями Game Plus, регулировка громкости подключённых наушников.

В новинке XG27AQDMES используется достаточно типичное меню для премиальных мониторов ASUS нескольких последних лет. Оно выполнено в чёрно-красной гамме с зафиксированным верхних информационным блоком, подсказками по управлению снизу и четырьмя вертикальными секциями для вывода разделов и их подразделов.

Система управления очень быстрая и удобная, не требующая привыкания. OSD-меню шустро откликается на все действия со стороны пользователя. Управлять монитором просто в любое время суток.

Основное меню состоит из семи разделов с несколько изменённым наполнением. По умолчанию выставлен английский язык, но есть и русская локализация – она не полная и не самая точная, а поэтому пройдёмся по более универсальной и даже, частично, более понятной – английской вариации OSD.

Первый раздел предлагает доступ к включению поддержки VRR-систем, режиму вставки «чёрного кадра» ELMB (доступен только при 120 Гц), режимам GameVisual, регулировке различимости теней Shadow Boost и выводит QR-код для скачивания утилиты настройки монитора ASUS DisplayWidget Center.

В подразделе GamePlus прячутся различные игровые функции: продвинутые наэкранные прицелы, «счётчик FPS» (как в виде цифрового значения, так и в виде графика), снайперский прицел (с настраиваемым приближением), установка таймера/секундомера, вывод сетки для более точной стыковки двух-трёх мониторов между друг другом.

Второй раздел позволяет изменить уровни яркости и контраста, активировать функцию стабилизации яркости по полю экрана Uniform Brightness, включить и настроить опцию OLED Anti-Flicker, поменять контурную резкость VividPixel, изменить режим работы встроенного скалера изображения и выбрать один из режимов Blue Light Filter для дополнительного снижения нагрузки на глаза.

После активации HDR в системе раздел несколько преображается: блокируется регулировка яркости и ещё трёх функций. Появляется доступ к подразделу HDR Setting, в котором можно выбрать один из режимов представления HDR, а также активировать возможность ручной регулировки яркости – популярная опция для современных OLED от ASUS, но большого смысла в данном случае от неё нет – ярче не станет.

После активации данной функции монитор выводит из блокировки регулировку яркости экрана. По умолчанию установлено значение на 70–90 % в зависимости от режима HDR (в данном случае регулировка происходит ступенчато – по 10 %), но можно выставить максимальные 100 % для получения доступного максимума.

В третьем разделе Color компания ASUS предлагает выбрать активное цветовое пространство (выбор предоставляется для многих пресетов GameVisual), отрегулировать цветовую температуру, изменить общую насыщенность и насыщенность по шести каналам отдельно, а также выбрать один из режимов гаммы, отвечающих за реальную контрастность изображения на экране монитора.

В разделе OLED Care представлены функции для защиты органических светодиодов (OLED) от выгорания. Количество доступных функций в новинке от ASUS максимально возможное – тут обошлось без экономии «на спичках». Среди них: затемнение экрана при бездействии, затемнение логотипов, краевое затемнение, затемнение контуров объектов, общее снижение яркости, настраиваемый сдвиг пикселей и др.

Чистка экрана проводится примерно 5–6 минут, в напоминании о чистке можно установить частоту уведомлений о необходимости проведения соответствующей процедуры (от 2 до максимум 8 часов, или выключить).

В качестве усиления программных алгоритмов защиты инженеры ASUS решили воспользоваться датчиком приближения (Neo Proximity Sensor), при работе которого экран уходит «в спячку» при бездействии пользователя.

Датчик можно настроить на определённое воспринимаемое расстояние либо провести калибровку в автоматическом режиме – он определит примерное положение пользователя перед экраном и оптимизирует процесс выключения экрана. К удивлению, минимальное время для перехода ко сну составляет не меньше 5 минут. Сам датчик отрабатывает точно, без осечек. К выводу изображения монитор ASUS возвращается буквально за 1-2 секунды.

Выбрать источник сигнала и дезактивировать автоматический его поиск можно в пятом разделе «Выбор входа».

Определить функции быстрого доступа для всех четырёх положений джойстика и левой клавиши управления можно в разделе MyFavorite. Здесь же есть возможность сохранить все настройки монитора в один из двух доступных программных блоков для последующего быстрого восстановления настроек – удобно, для тех, кто знает, чем эта возможность им понравится.

В разделе системных настроек предлагается выбрать язык локализации меню, отрегулировать прозрачность и положение OSD-экрана, изменить время до его исчезновения при отсутствии действий со стороны пользователя, изменить уровень громкости (подключённой акустики или наушников). Есть возможность включения блокировки всех клавиш, отдельной блокировки клавиши питания и выключение подсветки индикатора питания.

Далее можно отключить поддержку функции DSC (для лучшей совместимости со старыми GPU), перевести DP в режим 1.2 вместо базового 1.4 (снова для лучшей поддержки старых GPU), активировать синхронизацию питания между устройствами ASUS, выбрать параметры питания (для полного раскрытия OLED необходимо сразу включить «Производительный» режим), произвести полный заводской сброс настроек.

Здесь же предлагается вывести подраздел с основной рабочей информацией по монитору. В нём прописано название модели, выходная глубина цвета, формат цвета, динамический диапазон, сдвиг гаммы EOTF (актуально для HDR), работа VRR систем и версия прошивки.

⇡#ПО DisplayWidget Center (Галерея DisplayWidgetCenter)

Для более удобного доступа ко всем функциям монитора производитель предлагает воспользоваться утилитой ASUS DisplayWidget Center. Для её работы не обязательно подключать монитор к ПК по USB, приложение прекрасно работает через протокол DDC/CI, по крайней мере большая часть её основных и наиболее важных функций. Это довольно классический подход, обеспечивающий наглядность всех доступных настроек, что иногда не хватает встроенному OSD-меню. Кому-то такой способ управления ASUS ROG Strix XG27AQDMES понравится больше, чем через кнопки и пятипозиционный джойстик.

Монитор ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES был протестирован при помощи колориметра X-Rite i1 Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 25H2, во время тестирования частота обновления экрана составляла 240 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 10 бит.

Заявленные производителем 10 бит оказываются доступны при использовании DP 1.4 c DSC и установке частоты вплоть до 240 Гц - проблем не обнаружено. При подключении по HDMI 2.1 данная возможность сохраняется в полной мере.

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

⇡#Проблемы тестирования OLED и используемые технологии

Тестирование OLED-монитора в очередной раз привнесло некоторые изменения в методику тестирования и отступление от принципов, принятых за долгие годы тестирования жидкокристаллических дисплеев. На этот раз мы не стали отказываться от полноценной калибровки и провели её для выявления улучшений в последнем доступном поколении WOLED.

Монитор ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES, как и подавляющая часть OLED-телевизоров/мониторов (безотносительно конкретной разновидности данной технологии), изменяет яркость каждого пикселя в зависимости от уровня общей яркости сцены, демонстрируемой на экране. Без опции стабилизации яркости Uniform Brightness показания яркости в центральной точке экрана в режимах SDR и HDR с легкостью могут меняться на десятки процентов в зависимости от яркости и цветности общей сцены. Чтобы этого избежать, на протяжении почти всего тестирования опцию Uniform Brightness мы держали активированной.

При этом дисплей способен показать высокие цифры в HDR только на небольших участках (1,5-10 % от площади экрана) на протяжении некоторого отрезка времени. Также иногда он стремится окрасить крайние тёмные оттенки серого в глубокий чёрный при низких уровнях установленной яркости, а при бездействии пользователя постепенно снижает яркость экрана (довольно сильно, но это необходимо как дополнительная защита OLED). Впрочем, так ведут себя и все его конкуренты на QD-OLED, особенно при изначально включённых опциях защиты, коих у героя обзора 8 штук.

Чтобы обойти некоторые ограничения OLED и показать аппаратные возможности новинки, подавляющая часть тестов на точность цветопередачи была проведена по проверочным плашкам с заливкой не более 3-5 % площади экрана. Тем самым мы дали новинке возможность продемонстрировать себя чуть лучше, чем она может проявить себя в более реалистичных условиях работы.

В большей части тестов яркость была установлена на максимальном уровне, контрастность сохранялась на заводских 80 %. Отключить основные (встроенные на уровне прошивки матрицы) технологии энергосбережения и «сохранения жизни W-OLED-панели» у игрового монитора ASUS невозможно, что является ещё одной нормой. Прочие опции работы с яркостью (по 3 из двух разделов OLED Care) мы дезактивировали. Функция же сдвига пикселей была выставлена в положение «Сильный» - на цветопередачу она не влияет.

Для тестирования были выбраны режимы Racing с активным полным цветовым охватом (Wide Gamut), откалиброванный с завода режим эмуляции sRGB Cal., дополнительный режим эмуляции DCI-P3, максимальный вариант воздействия Blue Light Filter (Level 4), а также была проведена проверка дисплея после его настройки и калибровки в заводском режиме Racing (для этого можно использовать и идентичный ему User).

В мониторе ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES производитель предлагает 8 игровых режимов и один пользовательский с заводскими установками цвета (как в Racing), готовый к полностью ручной настройке.

При тестировании мы использовали интерфейс DisplayPort 1.4 c поддержкой DSC, как наиболее популярный и беспроблемный среди доступных для подключения к ПК. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 3080 FE.

По умолчанию настройки основных параметров выглядят следующим образом:

GameVisual – Racing;

Shadow Boost – Off;

Brightness – 65;

Contrast – 80;

Uniform Brightness – Off;

OLED Anti-Flicker – Off;

Display Color Space – Wide Gamut;

Color Temp. – 6500K;

Gamma – 2.2.

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) параметры приняли следующий вид:

GameVisual – Racing;

Shadow Boost – Off;

Brightness – 48;

Contrast – 80;

Uniform Brightness – On;

Color Temp. – User – RGB (96/100/99).

Мы активировали стабилизацию яркости (по мнению автора, работать без неё – не беречь собственные нервы), изменили яркость и скорректировали настройки цветовой температуры в ручном режиме. Изменения прочих параметров не потребовались.

⇡#Яркость белого в SDR и в HDR при разном уровне заполнения

Изначальная проверка осуществлялась в режиме Racing при заводских настройках цветовой температуры (6500К), но с включенной опцией Uniform Brightness.

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Цветовая температура (К) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 199 6521 0 ∞ 90 179 6535 0 ∞ 80 160 6552 0 ∞ 70 141 6538 0 ∞ 60 122 6540 0 ∞ 50 104 6536 0 ∞ 40 85 6545 0 ∞ 30 67 6560 0 ∞ 20 48 6597 0 ∞ 10 28 6551 0 ∞ 0 10 6668 0 ∞

В режиме SDR с 100%-м заполнением экрана яркость оказалась на уровне 199 кд/м2, а нижнее значение составило всего 10 кд/м2 – отличный яркостный диапазон для SDR в случае с актуальными QD-OLED с ограничением яркости.

При снижении уровня заполнения до 2-3 % рабочий диапазон яркости меняется несущественно: 10-204 кд/м2 – результат, полностью укладывающийся в указанные ТХ монитора.

Для достижения максимально возможных цифр мы проверили поведение монитора ASUS в стандартном режиме HDR Gaming, но после активации ручного управления яркостью и её установкой на 100 %.

При 1—10 % APL монитор достиг уровня яркости в 401-406 нит после её стабилизации. В пике (буквально на 1-2 секунды) результаты были несколько выше – до 412—415 нит. Уже начиная с 15 % APL яркость снижается до 368 нит, а при полном заполнении экрана добирается до 200 нит. Вопросов нет – всё в рамках заявленного и фактически как у всех прямых конкурентов.

⇡#Результаты в режиме Racing и после калибровки

При заводских настройках изучаемый монитор работает в режиме Racing с широким цветовым охватом (Wide Gamut), близким к максимальному для используемой матрицы.

Возможности цветовоспроизведения у QD-OLED третьего поколения нам хорошо известны – таких мониторов в нашей лаборатории побывало больше одного десятка. Фактически монитор позволяет беспроблемно работать в трёх основных цветовых пространствах и обеспечивает порядка 84–85 % покрытия новомодного Rec.2020 (он же BT.2020), на который начали ориентироваться производители RGB Mini-LED-мониторов.

В ходе ручной настройки и последующей калибровки с понижением яркости до более комфортной цветовой охват остаётся крайне широким – проблем не возникает.

При заводских установках точка белого и баланс серого выставлены близко к референсу, без явного паразитного оттенка, а стабильность ЦТ оттенков серого - высокая.

Калибровка позволяет немного снизить расхождение цветовой температуры по оттенкам серого на CIE-диаграмме и сделать цветовой баланс чуть более нейтральным.

По умолчанию у ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES глубокие тени практически неразличимы, а общая контрастность остаётся повышенной – это базовый подход большинства производителей, особенно для наиболее доступных OLED в различных линейках брендов. Среднее значение гаммы составило 2,25-2,26. После калибровки эта проблема решается быстро, но перед этим можно поставить режим гаммы в положение 2,0 – так вы быстро получите различимость всех теней и меньшую нагрузку на глаза.

В качестве референса при проверке монитора через ArgyllCMS мы использовали Display P3, как наиболее подходящий для герой обзора. Именно с ним мы получили наименьшие отклонения DeltaE. этом случае программу не устроили преимущественно основные цвета, что было ожидаемо.

Сразу отметим – калибровка подобного OLED монитора не приведёт вас к точной цветопередаче на протяжении всего рабочего процесса (тем более если у вас есть цель сохранить работоспособность органических светодиодов на долгие годы c помощью сохранения активности большинства систем защиты OLED Care), а также не обеспечит уверенности в том, что всё в полном порядке, ведь работа OLED – несколько непредсказуема, а поэтому для профессиональной работы с цветом подобные устройства не совсем подходят. А вот для мультимедиа/сферы развлечений – лучшего пока не придумали.

При использовании информационно-корректирующего профиля, созданного в процессе калибровки, монитор ASUS смог продемонстрировать низкие отклонения DeltaE94. В таком состоянии дисплея можно смело говорить о точной цветопередаче, которая точно выше, чем при заводских установках. Да, монитор становится менее контрастным и больше напоминает глянцевый IPS, но зато можно быть уверенным в более-менее точной цветопередаче.

⇡#Результаты в режимах эмуляции (DCI-P3 и sRGB Cal.)

Поскольку рассматриваемая новинка — монитор с изначально расширенным цветовым охватом, неудивительно встретить в нём режимы эмуляции sRGB и DCI-P3 (с классической гаммой 2.2). Но кроме них в разделе GameVisual есть и особенный режим с заводской калибровкой под название sRGB Cal.

В данном режиме блокируются настройки раздела Color, а функция Uniform Brightness становится активной, без последующей возможности выключения. Яркость по умолчанию выставляется на 60 % (соответствует 122 нит в центре экрана), но её можно настраивать вручную.

Эмуляция проводится на достаточно высоком уровне, без явного выхода за границы стандартного пространства. Вопросов, учитывая игровую направленность модели, быть не может. Главное, что насыщенность снижается до визуально корректной, картинка становится более близкой к реальности.

В режиме эмуляции DCI-P3 ситуация лучше – уровень точности настройки в нём выше, а выход за пределы пространства полностью отсутствует %. Это тот случай, когда вам необходимо отсечь лишние цвета из полиграфического пространства AdobeRGB, но нет желания уходить к узкому/ограниченному по современным меркам sRGB.

Цветовая температура по цифрам в обоих случаях настроена на уровне заводского режима Racing (~6550-6600К), отмечается высокая стабильность ЦТ оттенков серого, но при переходе в DCI-P3 слетают настройки ЦТ в преднастроенный режим User и значительно усиливается паразитный оттенок – зелёно-жёлтый. При необходимости следует выставить нативные 6500К и вы получите уровень настройки White Point, как с завода.

По результатам замера гамма-кривых следует отметить, что режим sRGB демонстрирует гораздо лучшую различимость в тенях, чем DCI-P3 и ранее рассмотренный Racing. Хотя некоторые предпочтут более контрастную картинку, чем предлагает sRGB и таких людей, приобретающих OLED ради «ваууу-эффекта», можно понять. Подтверждается данная особенность и при самостоятельном сравнении изображений в разных режимах работы ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES.

Программе Argyll CMS заводская настройка режима эмуляции sRGB понравилась больше, чем заводские настройки новинки. Отчёт порадовал нас достаточно низкими отклонениями DeltaE94, как по серым оттенкам, так и всем остальным тестовым образцам. Вот такие вот реалии рынка – отчёта о заводской калибровке, как у старших собратьев – отсутствует, а фактические результаты – один в один.

Нет серьёзных нареканий и к DCI-P3 – его можно смело использовать, когда вы хотите ограничиться одним из двух дополнительных расширенных цветовых пространств и знать меньше проблем с цветом, но при этом готовы к проблемам с различимостью глубоких теней.

⇡#Результаты в режиме Blue Light Filter (BLF-4)

Аналог технологии Low Blue Light — режим, который в ASUS назвали Blue Light Filter, — должен снижать нагрузку на глаза, особенно в условиях работы со слабым внешним освещением.

Для проверки мы выбрали подрежим BLF – Level 4 – с максимальной силой воздействия. При переходе в него стандартная яркость находится на достаточно низком уровне — 65 нит (17 % яркости – заблокирована).

Цветовой охват в BLF-4 типично для QD-OLED расширяется, но принципиально важных изменений ЦО на фоне заводских настроек не происходит. Монитор в любом случае способен продемонстрировать свой потенциал и без особых настроек ЦТ.

Точка белого совместно с оттенками серого перебирается к ~5300-5600К с некоторым паразитным оттенком, но крайне высоким балансом ЦТ оттенков серого. Подобный результат действительно может привести к снижению нагрузки на глаза, однако, чудес здесь нет – инженеры просто установили значения RGB в положение 100/100/87, тем самым снизив влияние синего канала.

При этом на гамма-кривых отмечаются явные улучшения на фоне заводских настроек Racing, однако, проблем с различимостью глубоких теней всё ещё достаточно.

Как результат, мы имеем относительно корректно настроенный режим, который действительно может снизить нагрузку на глаза. Режим BLF-4 подходит для продолжительной работы за монитором в том случае, когда не требуется сколько-нибудь точная цветопередача, но есть необходимость в наборе готовых настроек, способном справиться с повышенной утомляемостью при работе в условиях со слабой внешней освещённостью.

⇡#Дополнительные возможности настройки (Shadow Boost и Gamma)

Мы решили проверить влияние функций Shadow Boost и Gamma на цветопередачу монитора. Первая опция особенно актуальна для OLED-решений, у которых часто присутствуют проблемы с различимостью глубоких теней. В большей же степени она актуальна игрокам, желающим проявить тени любой яркости – для лучшей различимости противников на экране.

По умолчанию Shadow Boost не используется. График гамма-кривых представлен выше.

На первых трёх уровнях Shadow Boost все глубокие и средние тени становятся хорошо и даже излишне различимы, затрагивается диапазон ~5-40 %. Для целей некоторых игроков – в самый раз. Для обычной же работы за монитором можно использовать режим Level 1 – он избавит монитор от излишней контрастности.

На последнем уровне Dynamic различимость продолжает усиливаться, может динамически меняться в зависимости от картинки на экране (некое подобие встроенного ИИ), но повышается яркость в средних и светлых областях – общая контрастность продолжает падать, но при этом картинка на экране может затемняться участками – выглядит странновато.

В вопросах гаммы, как обычно, по умолчанию используется значение 2.2, которое оказалось ближе к 2,25-2,26. При этом в настройках монитора ASUS есть четыре дополнительных режима, способных быстро поменять контрастность картинки на экране.

Пресеты по среднему значению отличаются от заявленных референсов на 0.04-0.07 в среднем – это очень хороший результат для игрового OLED-монитора, но все режимы обеспечивают именно повышение контраста относительно референса. Можете смело использовать, если у вас есть запрос на резкое усиление или уменьшение контрастности, без явного завала в тенях. К примеру, мы в ходе калибровки использовали режим Gamma 2 – с ним результат вышел качественней.

⇡#Равномерность рабочего поля

Равномерность рабочего поля (слово «подсветка» здесь неуместно — каждый пиксель в OLED светится самостоятельно) дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 Кельвин.

Функция Uniform Brightness была активирована, но следует учитывать, что на равномерность рабочего поля она не влияет – у неё совершенно другая задача (стабилизировать яркость экрана вне зависимости от цветности и яркости выводимого изображения). Вместе с тем, все функции защиты, кроме сдвига экрана, были дезактивированы, а чистка OLED – предварительно пройдена.

Картинка выше демонстрирует фотографию белого поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности подсветки.

На белом поле проблемы равномерности отсутствуют. Монитор продемонстрировал очень низкие отклонения в 0,7 % в среднем и 1 % в максимуме. Великолепнейший результат – как у лучших представителей OLED во всех доступных классах мониторов.

Высочайшая стабильность сохраняется и при выводе светлых и тёмных серых полей, что не может не радовать.

С равномерностью цветовой температуры на светлых полях у монитора ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES проблем также нет: отклонения в 0,6 % в среднем и 1,6 % в максимуме – высокий результат. Разброс цветовой температуры по полю экрана не превысил 200К – тоже очень хорошо.

Что же касается равномерности чёрного, как вы знаете, такой проблемы у OLED нет. При выводе на экран чёрной заливки все пиксели выключаются — и мы остаёмся свидетелями присутствия белого курсора мышки и заметной работы индикатора питания - красного логотипа ROG. Никакого Glow-эффекта и проблем с «подсветкой», как у LCD.

⇡#Визуальная оценка изображения и особенности модели

⇡#Качество градиентов и бандинг

10-битная QD-OLED-матрица смогла продемонстрировать равномерные градиенты в большинстве проверенных режимов. После снижения яркости до низкого/среднего уровня качество градиентов слегка падает, проявляется некоторое количество резких переходов с лёгкими паразитными оттенками, картинка становится немного «грязной» — с мелким шумом в глубоких тенях, который будет заметен, только если сильно вглядываться в экран на близком расстоянии. Это актуально для всех OLED.

В ходе настройки монитора мы воспользовались созданным профилем с правками в LUT видеокарты. При его использовании качество тоновых переходов несколько падает, появляются области с паразитными оттенками и грубыми переходами. Всё обычно – ничего нового.

Между тем QD-OLED-панели четырёх последних поколений демонстрируют гораздо более высокие результаты в тесте на качество тональных переходов, чем их конкуренты на WOLED.

Относительно высокие результаты сохраняются во всем диапазоне регулировки яркости, чего не скажешь о WOLED, которые резко снижают качество и динамический диапазон даже после уменьшения яркости на 20-30 % от возможного максимума (особенно первые игровые модели на их базе).

Особенности OLED также сказались на проявление бандинг-эффекта. Монитор продемонстрировал достаточно низкие результаты по сравнению с большинством игровых решений на базе TN+Film и *VA, не говоря уже об IPS-матрицах. Особенности работы органики со сложными тёмными переходами только усиливают любые дефекты картинок с высоким уровнем сжатия, артефакты проявляются сильнее. Кто-то назовёт это плюсом, другие – минусом. Правых здесь, с нашей точки зрения (для неё берём в расчёт то самое «качество» контента в сети), нет и не будет.

Следует ещё раз подчеркнуть, что почти любые домашние OLED-устройства, особенно игровые модели вроде героя этого обзора, пока ещё ориентированы преимущественно на потребление мультимедийного контента и игры. Для точной работы с цветом, с точки зрения автора (этого) материала, стоит лучше рассматривать более дорогие QD-OLED поколений 4.5 и 5. Но если вы любитель и вам не важна 100%-я точность, то герой обзора вполне подойдёт для работы с фото, видео и графикой. Пользователей, выбравших современный и вполне доступный QD-OLED в качестве универсального монитора, всё больше и больше и разочаровавшихся почти не наблюдается.

⇡#Скорость отклика, задержка вывода, пропуск кадров и адаптивная синхронизация

Все последние продукты на базе быстрых OLED отличаются максимально высокой скоростью отклика, сравнимой между моделями с разной частотой вертикальной развёртки. Именно поэтому мы с вами продолжаем наблюдать одну и ту же заявленную цифру – 0,03 мс по стандарту GtG. Ровно такое же значение отмечено в ТХ и для изучаемого монитора от ASUS, имеющего максимальную частоту вертикальной развёртки 240 Гц – база для 2022 года среди OLED, а теперь доступный минимум для середины 2026-го.

Варианты разгона матрицы по скорости отклика под общим названием Overdrive (OD) в новинке отсутствуют, что является нормой для любого OLED, а вот функция «вставки чёрного кадра» у XG27AQDMES присутствует под названием ELMB (первая версия, без поддержки VRR и Brightness Uniformity).

Доступна она только на частоте 120 Гц – видимо для пользователей игровых приставок либо обладателей не самых быстрых компонентов ПК, которые не могут «вытянуть» высокий уровень fps в интересующих их играх. Соответственно с помощью ELMB можно визуально улучшить четкость картинки и сделать её на уровне 240 Гц развёртки.

Проведя проверку монитора ASUS, мы в очередной раз пришли к выводу, что чёткость движущегося изображения на любом игровом OLED-мониторе полностью соответствует запросам самых изыскательных геймеров, и визуально ощутимо превосходит то, что могут предложить лучшие скоростные IPS-представители из лагеря 240–320-Гц решений в сопоставимом формате (~27 дюймов WQHD).

Герой обзора демонстрирует фактически полное отсутствие смазывания и визуально заметных артефактов. Повышение частоты с 120 до 240 Гц влечёт за собой улучшения плавности и чёткости. Использование ELMB с частотой 120 Гц практически даёт тот же уровень четкости и плавности, как и работа монитора на максимальной частоте. Выше представлено наглядное сравнение в тесте TestUFO.

Для анализа времени отклика в случае с QD-OLED-новинкой, учитывая особенности её работы, мы выбрали так называемое фактическое время отклика (Initial Time) c фиксацией результатов по стандартам производителей (10-90 % яркости).

В ходе тестирования аппаратно-программным комплексом OSRTT мы проверили работу монитора лишь на максимальной частоте в 240 Гц. В этом случае среднее фактическое время отклика не превысило 0,63 мс, а самый быстрый переход GtG произошёл за 0,2 мс. Крайне слабые артефакты есть на паре переходов, но зрительно мы с ними не столкнулись – не сможете сделать этого и вы.

Что касается задержки вывода, то монитор на максимальной частоте развёртки продемонстрировал результат в 4,2 мс в среднем – отличный результат.

Отдельно хотелось бы отметить, что на момент тестирования (июль 2026 года) монитор является официально сертифицированным NVIDIA для работы с G-Sync в режиме Compatible, а поэтому никаких проблем с её работой не возникает.

Что касается мерцания на тёмных сценах в играх, то данная проблема свойственна и новому XG27AQDMES, поскольку проблема связана с самой технологией OLED. Именно поэтому ASUS дополнила многие свои последние OLED-новинки функцией OLED Anti-Flicker. По умолчанию она дезактивирована, есть два режима её работы. Первый ограничивает минимальную частоту развёртки значением в ~160 Гц, второй – ~200 Гц.

По умолчанию же рабочий диапазон составляет 48–240 Гц, что, собственно, и влияет на повышенную вероятность столкнуться с видимым мерцанием на тёмных сценах – это изначально сложный сценарий для OLED при работе с низкой частотой обновления. Таким образом, производитель позволяет ограничить диапазон синхронизации частоты экрана с уровнем FPS и сокращает вероятность возникновения проблемы. Является ли это глобальным решением проблемы? Нет. Небольшое мерцание может оставаться и при работе системы Anti-Flicker, но для этого придётся всматриваться в изображение ещё сильнее, чем обычно. Если же вы хотите сократить мерцание до возможного минимума, то просто отключите поддержку VRR в меню дисплея – проблема будет решена минимум на 95%.

Говоря же о стабильности максимальной частоты развёртки, можно отметить, что монитор ASUS прошёл все тесты без единой проблемы. Специальный тест из пакета TestUFO это полностью подтверждает – 240 Гц стабильны во времени.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

Широкие углы обзора и высокая стабильность картинки – это то, за что многие в первую очередь и любят OLED-дисплеи. Актуально это и для героя этого обзора от ASUS.

На приведённом выше изображении отлично видно, что при изменении угла просмотра в широком диапазоне цветопередача и яркость изображения на экране практически не изменяются. Картинка сохраняет высокую насыщенность и контрастность, что является явным преимуществом используемой QD-OLED-матрицы.

Что касается многими не любимого Glow-эффекта, то все OLED-матрицы от него полностью избавлены. В любых сложных ситуациях картинка на экране остаётся без «белой пелены», контрастность практически не снижается, как и общая насыщенность картинки.

Углы не выцветают, а чёрный никогда не становится светло-серым с паразитными оттенками, как это случается на IPS- и *VA-дисплеях. С белым тоже всё в полном порядке – снижается лишь его яркость, но он остаётся визуально равномерным по всему полю экрана.

В новом мониторе ASUS применена QD-OLED-панель третьего поколения с диагональю 26,5 дюйма, глянцевой/полуглянцевой поверхностью и особой структурой пикселей. Рассмотрим полученные макроснимки:

Как и у всех прямых конкурентов и QD-OLED второго и третьего поколений, в первую очередь видна следующая структура пикселей: три субпикселя собраны в треугольник, но в отличие от QD-OLED первого поколения они представлены в виде прямоугольников и квадратов и занимают большее пространство подложки матрицы.

Это приводит к увеличению эффективности работы панели: улучшается качество прорисовки мелких деталей, снижается различимость визуальных артефактов, да и паразитные контуры (зелёные и розовые полосы на границах объектов) стали заметны гораздо меньше, хотя полностью не исчезли. Это пока ещё свойство всех панелей QD-OLED от Samsung Display любой диагонали.

При том что по структуре это по-прежнему RGB, по форме пикселя такая панель далека от большинства знакомых нам LCD-панелей, поэтому ни Windows, ни MacOS, ни Linux не способны работать с ней полноценно. Проблемы с прорисовкой могут встречаться повсеместно. А вот как сильно они будут бросаться в глаза — зависит от расстояния до экрана и остроты вашего зрения.

По моему опыту, чтобы заметить какие-то артефакты (не считая горизонтальных полос зелёного и розового цветов – их заметить легко) на панелях QD-OLED второго и третьего поколения, надо сильно всматриваться в экран на минимальном расстоянии от него.

Дополнительная настройка резкости монитору не требуется, да и портить изображение с помощью доступной функции Vivid Pixel для увеличения контурной резкости мы не советуем — сделаете только хуже.

Используемая поверхность экрана c заметным розово-фиолетовым отливом (особенно хорошо заметным при ярком внешнем свете) не оставляет кристаллическому эффекту никакого шанса: изображение чистое – как с обложки качественного глянцевого журнала.

Вместе с тем антибликовые свойства у матрицы есть, но в реальности выражены они довольно слабо, а при попадании света на экран «глубокий чёрный цвет» быстро выцветает и становится более ярким, чем на обычных LCD-экранах с матовой или полуматовой защитной поверхностью. Так что QD-OLED может обеспечить действительно глубокий чёрный только при хорошей световой изоляции – об этом не стоит забывать.

Теперь про мерцание и пульсации. В ходе наших тестов мы формально подтвердили, что всё в полном порядке. Но есть нюансы. При высоком уровне яркости на статичном проверочном изображении пульсации (а не ШИМ в привычном понимании) действительно можно скрыть. При снижении же уровня яркости до ~0-50 % сделать это становится гораздо сложнее – средний уровень пульсаций повышается с 1,5 % до ~3-4 % (данные по прибору Radex Lupin – не самый точной вариант для OLED). Впрочем, такой уровень пульсаций считается абсолютно допустимым и не должен значительно влиять на усталость глаз.

Визуально быстро определить постоянство флуктуаций (слабых изменений) яркости OLED можно, взглянув на любое серое поле или небольшие тёмные (но не чёрные) участки изображения. Но это не ШИ-модуляция, а лишь допустимые пульсации.

Осталось не забывать о необходимости делать перерывы в работе и НЕ выставлять слишком высокую яркость при низкой или средней внешней освещённости.

Если же активировать режим «вставки чёрного кадра» ELMB, доступный при фиксации частоты развёртки на уровне 120 Гц, то монитор начинает полноценно мерцать с высокой скважностью на соответствующей частоте 120 Гц, что чётко прослеживается на графике выше. Нагрузка на глаза существенно выше, но зато вы сможете добиться схожего уровня чёткости картинки, как и на нативной частоте 240 Гц.

⇡#Нагрев, энергопотребление и уровень шума

В мониторе ASUS используется матрица с органическими светодиодами. Из-за сосредоточения основной элементной базы в центральной части корпуса сзади, наибольший нагрев с лицевой стороны происходит именно в этой области и ближе к нижнему краю.

В ходе тестирования средняя температура в помещении площадью 45 м2 составляла 24 градуса. Монитор продолжительное время работал с установленной в центральной точке экранана 100 нит яркостью, на экран были выведены стандартный приложения (браузер, таблицы). Средняя температура лицевой поверхности экрана в этом случае составила порядка 30,3 градусов Цельсия, максимальное значение не превысило 33 градусов. Модель нагревается слабо, ощутимого тепла от поверхности матрицы или корпусных элементов пользователь не почувствует.

Дополнительно мы проверили энергопотребление монитора ASUS на разных уровнях яркости, с последующим выводом цветного изображения, чёрного и белого полей, - в последнем случае с OLED это приводит к максимальному потреблению.

Герой обзора отличился довольно типичным потреблением для 26,5-дюймового WHQD OLED: при яркости 100 нит энергопотребление не превысило 35–46 Вт, а при увеличении её вдвое потребление увеличилось до 47–71 Вт – это же и возможный максимум для рассматриваемой модели.

При выводе цветных изображений потребление снижается на 30–40 % от допустимого максимума на каждом из уровней яркости, а вывод чёрного поля не снижает его до нуля, а всего лишь подводит к фиксированным 21 Вт.

Что же касается беззвучности работы, то в мониторе используется встроенный блок питания и полностью пассивная система охлаждения. Никаких паразитных звуков в ходе работы монитора при любых настройках мы для себя не отметили. За лишние звуки от XG27AQDMES вы можете не переживать.

Расширивший и без того не маленькую линейку OLED-мониторов компании ROG Strix XG27AQDMES призван задать минимальную планку характеристик среди устройств подобного рода в ассортименте бренда. Но у ASUS, в сравнении с другими компаниями, иной взгляд на уровень допустимых упрощений. В данном случае «под санкции» попала система подсветки Aura RGB, USB-порты и Type-C, которые, к примеру, можно встретить у другой новинки XG27ACDMS с QD-OLED на 280 Гц без ограничений яркости, продающейся фактически за те же деньги, что и герой обзора. Возможно это связанно с разным курсом доллара в момент покупки партий мониторов дистрибьютором и конечными продавцами. Сейчас же получается, что оправдать актуальную стоимость новинки ASUS сложно.

Да, приобретая XG27ACDMES вы получите отличное качество материалов и сборки, понятную и удобную систему управления, широкий выбор функций и параметров настройки картинки, одни из лучших алгоритмов защиты OLED и гарантию на 3 года (если покупаете в «правильном месте»), но когда точно такое же качество картинки, тот же уровень яркости, предлагают решения других А-брендов на треть дешевле, а «китайцы» демпингуют сразу на 50% (а порой и все 60-65%, но тут уж точно без гарантии), то выбрать модель ASUS можно только по любви и из-за доверию к бренду (а таких покупателей достаточно, это нормально).

Для того чтобы правильно вписаться в рынок относительно всех новинок из представленных на нём, модели XG27AQDMES необходимо стоить в официальной рознице на уровне ~50 000 рублей – это тот самый случай, когда уровень бренда и характеристики монитора будут работать в гармонии друг с другом. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

стильный внешний вид, отличное качество материалов и сборки;

крайне эргономичная, обновлённая компактная подставка и наличие VESA-совместимого крепления (через удобный переходник из комплекта);

достойный выбор интерфейсов подключения (DP 1.4 с DSC, 2х HDMI 2.1);

прекрасный комплект поставки;

использование оригинального радиатора для снижения нагрева панели и соответствующего улучшения эффективности её работы;

огромный набор игровых функций Game Plus (динамический прицел, снайперских прицел, счётчик FPS, таймеры и пр.);

возможность обновления прошивки монитора при подключении к ПК по сервисному Type-C (новые версии Firmware пока ещё не выходили);

система защиты ASUS OLED Care с полным набором функций защиты (как у топовых ROG Swift) и датчиком приближения Neo Proximity в качестве «вишенки на торте»;

обновлённое меню и беспроблемная система управления на базе пятипозиционного джойстика и пары физических клавиш;

удобная утилита для настройки монитора в среде ОС – ASUS DisplayWidget Center;

повышенная безопасность для глаз благодаря изменённому спектру подсветки со сдвигом пика синего в безопасную область, без влияния на цветовую температуру;

дополнительные опции для тонкой настройки – улучшить различимость в глубоких тенях (а с ней есть проблемы во всех режимах, кроме sRGB Cal.) можно с помощью Gamma или Shadow Boost – Level 1;

хорошие возможности для воспроизведения полноценного HDR-контента – но только после установки ручной регулировки яркости;

широкий цветовой охват, захватывающий два основных цветовых пространства (sRGB и DCI-P3), а также крайне достойная настройка монитора в большей части изученных режимов – никаких отличий от решений в 2-3+ раза дороже;

широкий диапазон регулировки яркости для начального OLED-монитора – 10-200 нит в SDR при 100 % заполнении экрана и до 406 нит в HDR при 2 % APL;

эффективная работа функции Uniform Brightness – позволяет забыть о грубой работе алгоритма автоматической регулировки яркости ABL;

высокая стабильность цветовой температуры в большинстве заводских пресетов;

поддержка всех необходимых технологий адаптивной синхронизации в широком рабочем диапазоне, а также функция OLED Anti-Flicker для снижения вероятности проявления мерцания на тёмных сценах в играх – если мерцание продолжает волновать, то просто выключите поддержку VRR в меню монитора или отключите её работу в драйвере видеокарты;

высочайшая скорость и плавность изображения на экране при полном отсутствии режимов Overdrive – 240 Гц играют одну из основных ролей;

наличие функции «вставки чёрного кадра» ELMB для режима 120 Гц – действительно увеличивает плавность и чёткость изображения, но усиливает создаваемую нагрузку на глаза (будьте осторожны);

отличная равномерность свечения на светлом поле (и оттенках серого) по уровням яркости и цветовой температуры;

высокая стабильность картинки при любых углах просмотра – все последние поколения QD-OLED – лучшее что можно найти на рынке по этому параметру оценки;

полное отсутствие Glow-эффекта и идеальный чёрный;

отсутствие различимого кристаллического эффекта, абсолютно чистая картинка и отсутствие cross-hatching;

сохранение глубокого чёрного поля практически в любых условиях просмотра и износостойкое рабочее покрытие – крайне важное преимущество перед любыми QD-OLED.

Недостатки:

явный бандинг-эффект на низких уровнях яркости и предрасположенность к окрашиванию в чёрный цвет всех ближайших тёмных полутонов — это особенность почти всех OLED – в данном случае ASUS обошёлся без столь точной настройки, как у своих последних флагманов;

высокая стоимость в официальной рознице для основных характеристик используемой QD-OLED-матрицы – в категорию «доступных OLED» так не попасть.

Может не устроить: