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Apple полностью обновит линейку Mac: впереди новые MacBook Pro, Air и Neo, а также iMac и Mac mini

Компания Apple готовится к значительному обновлению компьютеров Mac, стремясь извлечь выгоду из спроса на мощные ноутбуки и компьютеры на фоне бума искусственного интеллекта. Технологический гигант представит новые версии каждого продаваемого компьютера Mac, включая десктопы и некоторые ноутбуки, осенью этого года и в следующем году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Волна обновлений начнётся с выхода новой версии младшего 14-дюймового MacBook Pro, который станет одним из первых компьютеров Mac с чипом M6, а также первого за два года моноблока iMac. Линейка компьютеров Apple переживает возрождение: ожидается, что продажи вырастут третий год подряд. За последнее время компьютеры Mac завоевали популярность среди людей, использующих ресурсоёмкие ИИ-агенты. Однако дефицит чипов памяти стал причиной напряжённости в производстве и вынудил Apple повысить цены.

В сообщении сказано, что разработка обновлённых iMac и базового MacBook Pro, который внешне не отличается от существующей 14-дюймовой версии устройства, уже завершена, но в продажу они поступят не раньше осени. Новый MacBook Pro имеет кодовое название J804, а обновлённые iMac — J833 и J834.

Отдельного упоминания заслуживает будущий высококлассный MacBook Pro, который получит новый дизайн и выйдет в версиях с OLED-дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. Эти ноутбуки разрабатываются под кодовыми названиями K114 и K116, а их выход на рынок ожидается в конце этого года или в начале следующего. По данным источника, Apple тестирует новые MacBook Pro с операционной системой macOS 27.1, запуск которой должен состояться в конце октября.

Новые MacBook Pro будут поставляться с чипами M5 Pro и M5 Max, которые используются в MacBook Pro, выпущенных в марте этого года. Apple уже планирует будущие версии MacBook Pro, которые должны выйти в период с конца 2027 года по начало 2028 года. Эти модели разработчики оснастят чипами M7 Pro и M7 Max.

Ещё Apple планирует выпустить обновлённые версии MacBook Air в начале следующего года. Речь идёт о 13- и 15-дюймовой моделях, которые имеют кодовые названия J912 и J915. Эти MacBook Air будут во многом похожи на модели текущего поколения, хотя к 2028 году Apple планирует выпустить первые версии MacBook Air с OLED-дисплеями.

В следующем году Apple намерена выпустить ещё один MacBook Pro — базовую модель с новым дизайном. Этот 14-дюймовый ноутбук разрабатывается под кодовым названием K104 и будет выглядеть так же, как старшие 14- и 16-дюймовые модели следующего поколения. Главное отличие заключается в том, что базовый MacBook Pro оснастят чипом M7.

В разработке находится следующая версия бюджетного ноутбука MacBook Neo. В настоящее время Apple тестирует модель с чипом A19 Pro и увеличенным объёмом оперативной памяти. Apple выпустила MacBook Neo в марте этого года и в дальнейшем намерена периодически обновлять устройство, чтобы использовать в своих интересах его высокую популярность.

Если рассматривать более отдалённую перспективу, то стоит отметить будущий iMac с OLED-дисплеем. Этот моноблок будет соответствовать другим устройствам Apple, которые уже оснащаются такими панелями или получат их в скором времени. Ожидается, что в этом году на рынок выйдет iPad mini с OLED-дисплеем.

У Apple также есть планы по выпуску новых моделей Mac mini и Mac Studio с более производительными процессорами. В настоящее время компания тестирует Mac mini с чипами M5 Pro и M6, а также Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra. Однако сроки запуска этих устройств, а также доступные конфигурации ОЗУ и ПЗУ будут зависеть от рыночной ситуации с поставками чипов памяти.

В апреле Apple повысила цены на все продаваемые компьютеры Mac. Так, цена доступного MacBook Neo выросла с $599 до $699, а 13-дюймовый MacBook Air подорожал с $1099 до $1299. В то же время флагманский MacBook Pro с максимальным объёмом ОЗУ и ПЗУ доступен по цене $9999. Недавно стало известно, что Apple уже в этом месяце запустит программу аренды устройств, включая компьютеры Mac.

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Теги: macbook, imac, apple
macbook, imac, apple
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