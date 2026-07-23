Sony представила FX5 — полнокадровую кинокамеру с 5K, ИИ и RAW нового поколения

Sony представила FX5 — возможно, самую важную в своей линейке модель кинокамеры за долгое время. Она получила новые сенсор и процессор, а также множество других функций, которые отвечают запросам пользователей.

Sony FX5 комплектуется новым 16,6-мегапиксельным полнокадровым сенсором Exmor RS, который позволяет снимать видео в разрешении 5K. Новый процессор включает блок обработки алгоритмов искусственного интеллекта — повысились качество фокусировки и функции отслеживания объекта. Отмечаются поддержка полнокадровой записи Open Gate (3:2), прямой записи RAW-файлов X-OCN, три базовых значения ISO и режим Dual Gain, обеспечивающий до 16 ступеней динамического диапазона.

Для прямой записи RAW в Sony разработали файлы типа X-OCN (Extended tonal range Original Camera Negative) — речь идёт о 16-битной линейной записи с поддержкой, как утверждает производитель, 280 трлн цветов. Формат файлов обеспечивает эффективное сжатие, но рекомендуется использовать карты памяти, сертифицированные по стандарту VPG400. Поддерживается запись видео в разрешении 4,5K и 5K — в первом случае до 120, а во втором — до 60 кадров в секунду. С поддержкой полнокадровой записи Open Gate упростилась работа с анаморфотными объективами: при съёмке камера сразу показывает картинку с правильными пропорциями.

Sony FX5 имеет три базовых значения ISO: 800, 4000 и 12800, предлагая расширенный диапазон экспозиции и более высокую чёткость в сравнении с камерами, где их только два. Dual Gain означает широкий динамический диапазон, но приходится жертвовать скоростью считывания. Есть и много других полезных функций, в том числе улучшенная стабилизация в режиме Dynamic Active Mode, усовершенствованная система внутрикамерной стабилизации изображения (IBIS), распознавание объектов с помощью ИИ, улучшенная фокусировка в условиях низкой освещённости, функция Clear Image Zoom.

Важное нововведение Sony FX5 — съёмный электронный OLED-видоискатель с разрешением 3,68 мегапикселей, яркостью 2500 кд/м², поддержкой высокой частоты кадров и широким цветовым охватом. Он подключается к Sony FX5 через специальный порт в верхней части камеры, но при этом блокируется доступ к разъёму Multi Interface, а он может понадобиться для записи звука в 32-битном качестве.

Камера оборудована слотами для карт памяти SD UHS-II и CFexpress Type A, есть отдельные порты для микрофона и наушников, два USB Type-C, полноразмерный HDMI Type A, порт Ethernet, несколько резьбовых отверстий для аксессуаров с винтами 1/4-20, встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi — последний поддерживает диапазоны 2,4, 5 и 6 ГГц. Предусмотрена беспроводная связь со смартфоном через приложение Monitor and Control — в качестве внешнего монитора можно установить совместимое устройство Xperia. Источником питания выступает аккумулятор Sony NPSA100, обеспечивающий до 130 минут записи.

На корпусе Sony FX5 есть многофункциональное колесо управления, доставшееся по наследству от флагманской кинокамеры Sony Venice 2. Оно позволяет быстро настраивать нужные параметры и используется для навигации по меню. Присутствует множество новых кнопок, которые упрощают работу, плюс шесть настраиваемых. Камера оборудована 3,5-дюймовым задним экраном на поворотной конструкции с четырьмя степенями свободы; разрешение дисплея составляет 2,76 мегапикселя. Встроенный электронный нейтральный фильтр отсутствует.

Размеры Sony FX5 составляют 132 × 79 × 87 мм при массе 734 г. С обновлением ПО камера будет получать новые функции: в версии прошивки 2.0 она станет поддерживать запись видео в 4K с частотой 240 кадров в секунду в формате X-OCN, полнокадровую видеозапись с кодеком XAVC-I, получит пользовательский интерфейс для вертикальной съёмки и возможность извлекать отдельные кадры из материала — эта прошивка должна выйти в августе 2027 года.

Sony FX5 поступит в продажу в середине августа этого года по цене $4898; будет доступен комплект с рукояткой XLR за $5498 — саму рукоятку можно приобрести за $798; дополнительный электронный видоискатель оценён в $698; предлагается также адаптер таймкода за $98 для синхронизации с другим оборудованием.