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Китай снова запустил мощнейшую в мире твердотопливную ракету-носитель — она доставила на орбиту девять спутников

Китайская частная компания Orienspace успешно провела третий запуск ракеты-носителя Gravity-1 — крупнейшей и наиболее мощной в мире полностью твердотопливной ракеты. Старт состоялся 22 июля в 05:54 по московскому времени с переоборудованного судна в Восточно-Китайском море. Девять спутников и экспериментальная полезная нагрузка были выведены на заданные орбиты.

Источник изображений: Orienspace

Источник изображений: Orienspace

Ракета Gravity-1 имеет высоту около 30 м и стартовую массу 405 т. Носитель состоит из трёх центральных ступеней и четырёх боковых ускорителей, причём все семь двигательных блоков используют твёрдое топливо. Необычный приземистый внешний вид ракеты резко выделяет её на фоне всех современных средств космической доставки. Ракета способна вывести на низкую околоземную орбиту до 6,5 т полезной нагрузки либо до 4,2 т — на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км. Полезная нагрузка размещается под обтекателем диаметром 4,2 м и высотой около 9 м.

В состав полезной нагрузки вошли шесть аппаратов дистанционного зондирования серии Dongpo: четыре из них оборудованы радиолокаторами с синтезированной апертурой, ещё два несут оптические камеры. Они предназначены для оперативного наблюдения за природными ресурсами, сельским и лесным хозяйством, водными объектами и районами стихийных бедствий. Вместе с ними были запущены 50-килограммовый аппарат Tianyi-49, также известный как BUPT-4, гиперспектральный спутник Xiguang-2-01 с бортовой обработкой изображений средствами искусственного интеллекта и экспериментальный Lilac-3, созданный для проверки технологий сверхтонких космических аппаратов.

Все три выполненных полёта Gravity-1 завершились успешно и проводились с морских платформ: первый состоялся в январе 2024 года, второй — в октябре 2025-го. Вынос стартовой площадки в открытое море позволяет прокладывать траекторию полёта и планировать районы падения ступеней вдали от населённых территорий, что уменьшает необходимость закрывать воздушное пространство и расширяет выбор доступных наклонений орбит. Orienspace рассчитывает использовать следующий запуск Gravity-1 для развёртывания китайской низкоорбитальной системы спутникового интернета.

Параллельно компания разрабатывает значительно более мощную Gravity-2 с жидкостной центральной ступенью: заявленная грузоподъёмность этой ракеты достигнет 21,5 т на низкую околоземную орбиту и 15 т — на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км. Но это будет уже другая история, возможно, рассказанная ещё до конца текущего года.

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Теги: orienspace, gravity, запуск ракеты, китайские технологии
orienspace, gravity, запуск ракеты, китайские технологии
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