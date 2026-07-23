Связь в России становится дороже: сотовые операторы начали повышать тарифы

Российские операторы сотовой связи начали повышать тарифы — об этом они оповещают абонентов в сообщениях, а также на собственных сайтах, обращает внимание ComNews. С 26 июля некоторые тарифы «МегаФона» подорожают на 14 %, «Билайн» с 1 июля уже поднял цены на услуги на 12 %, к подорожанию 28 июля готовится виртуальный оператор «ВТБ Мобайл». Происходящим уже заинтересовалась ФАС; темпы роста цен на услуги ускорились, отмечают эксперты.

Летом этого года абоненты разных операторов стали получать оповещения о повышении платы за услуги связи; соответствующая информация появилась и на сайтах операторов. У «Билайна» один из пакетов услуг, который стоил 1 тыс. руб., с 1 июля подорожал до 1,12 тыс., то есть на 12 %. «Мы актуализируем стоимость услуг с учётом общей экономической ситуации и рыночной динамики. Это продолжение пересмотра цен, прошедшего в начале года. Сейчас изменения затрагивают архивные тарифы, подключение к которым уже закрыто. Это во многом те, стоимость которых заметно ниже актуального рыночного уровня и достаточно давно не пересматривалась», — заявили в компании.

«МегаФон» разослал абонентам уведомления о повышении цен с 26 июля — примерно на 14 %. В одном из случаев абонентская плата выросла с 550 до 637 руб. Это затронуло тарифные планы, стоимость которых не менялась уже длительное время. Рост цен в «МегаФоне» объяснили повышением стоимости оборудования, затратами на эксплуатацию и развитие сети, подорожанием электроэнергии и других ресурсов — всё это необходимо для дальнейшего развития инфраструктуры. 18 июля о повышении цен объявил принадлежащий «МегаФону» бренд Yota — в одном из случаев на 16,5 %. «Своевременная индексация необходима для поддержания высокого уровня услуг и развития наших технологических продуктов», — пояснили там.

Стало известно об изменении условий одного из непакетных тарифов с 28 июля у «ВТБ Мобайла»: секунда разговора подорожает с 3 до 5 копеек, SMS — с 2 до 3 руб. Подорожание затронет лишь 1 % абонентов, уточнил виртуальный оператор. «„ВТБ Мобайл“ сохраняет уровень тарифов ниже среднерыночного. Как банковский оператор мы в первую очередь фокусируемся на создании комплексного предложения для клиентов ВТБ», — сообщили в компании. В T2 повышения цен пока не планируются, сообщил представитель оператора. Федеральная антимонопольная служба сейчас анализирует обновлённые расценки, отметили в ведомстве.

Операторы стали избегать прямого повышения цен на действующих тарифах, указывают эксперты. Они вводят более дорогие тарифные планы с расширенным набором сервисов; появились варианты с безлимитным трафиком. В некоторых случаях тарифы уже позиционируются как подписки с более широким набором услуг, включая доступ к инструментам искусственного интеллекта и звонки за рубеж.