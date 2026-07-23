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На пляжи Австралии вынесло шесть металлических шаров явно космического происхождения

В эти дни в Австралии продолжаются съёмки нового фильма-пародии «Космобольцы: Новый». Вселенная словно в шутку поддержала съёмочный процесс, волей случая выбросив на пляжи Австралии шесть «космических яиц» — металлических сфер от неустановленной ракеты. Хозяев сфер пока не нашли, а австралийские пожарные ограничили доступ зевак к объектам. Для переживших падение американской станции «Скайлэб» австралийцев это стало железным правилом.

Источник изображений: Queensland Fire Department

Источник изображений: Queensland Fire Department

Шесть металлических сфер, выброшенных морем на пляж Форрест-Бич (Forrest Beach) в северной части австралийского штата Квинсленд, с высокой вероятностью могут считаться фрагментами ракеты иностранного происхождения. Австралийское космическое агентство сообщило, что форма, конструкция и место обнаружения объектов соответствуют герметичным сосудам высокого давления, отделившимся от корпуса ракеты-носителя, недавно неконтролируемо вошедшей в атмосферу.

Ведомство заявило, что определило наиболее вероятный источник, однако название ракеты и государство запуска пока не раскрываются: для официального подтверждения Австралия продолжает консультации с властями этой страны. Первые сферы были обнаружены местными жителями в начале июля, после чего к расследованию подключились полиция, пожарно-спасательные подразделения, специалисты по опасным веществам и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

На месте находки был установлен защитный периметр радиусом 50 метров, а пожарные работали в костюмах химической защиты. Объекты поместили в специальные контейнеры и вывезли для исследования. Позднее власти объявили их безопасными, но предупредили, что на побережье могут появиться новые фрагменты. Сосуды высокого давления применяются в топливных и воздушных системах ракет и космических аппаратов и рассчитаны на значительные внутренние нагрузки.

Обычно они изготавливаются из жаростойких титановых сплавов либо имеют металлический вкладыш, усиленный композитной оболочкой. Именно прочность и высокая термостойкость делают их одними из наиболее часто обнаруживаемых после входа космической техники в атмосферу деталей. Полая сферическая конструкция при этом способствует более интенсивному торможению в атмосфере, что снижает скорость падения по сравнению, например, с цельнометаллическим обломком.

Определить точное происхождение таких находок значительно сложнее, чем может показаться. Во время неконтролируемого схода с низкой околоземной орбиты аппарат многократно пересекает различные районы планеты, а момент окончательного разрушения зависит от плотности верхней атмосферы, ориентации корпуса и аэродинамического сопротивления. Даже небольшое изменение высоты разрушения способно сместить предполагаемую область падения на тысячи километров.

Большинство обломков оказываются в океане, занимающем основную часть поверхности Земли, однако пустые герметичные сосуды типа обнаруженных в Австралии могут сохранять плавучесть и спустя некоторое время выноситься течениями на берег далеко от непосредственной зоны падения. Для идентификации необходимы время и координаты входа в атмосферу, данные орбитального сопровождения, серийные номера, особенности конструкции и сопоставление с государственными реестрами запусков, ведь простая маркировка страны-производителя может сгореть или разрушиться.

Обнаруженные в Австралии обломки лишний раз напомнили, что запуск ракеты — это не про «отправил и забыл». Очевидно, что проблема космического мусора шире и менее изучена, чем представляется, а по мере наращивания числа запусков она будет становиться только острее. Пока это лишь проблема Австралии, но в будущем она может коснуться многих, если ничего не предпринимать.

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Теги: космический мусор, австралия
космический мусор, австралия
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