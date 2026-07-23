Spotify переизобрёл MTV — в сервисе появились хит-парады видеоклипов

Музыкальная платформа Spotify начала показывать клипы в 2024 году, и теперь она решила сделать ещё один шаг на пути к превращению в основную платформу для просмотра музыкальных видео, запустив программу хит-парадов.

Spotify объявила о запуске музыкальных видеочартов для своих пользователей — это будет редакционный плейлист Music Video Charts Global. В список войдут 50 самых популярных видео, которые помогут пользователям открывать на платформе наиболее популярные композиции и клипы для них. Плейлист станет обновляться ежедневно в 01:00 мск; десятку лучших видео платформа будет выделять в соцсетях.

На Spotify упростился процесс загрузки видео: исполнители могут загружать их напрямую через Spotify for Artists, не обращаясь ни к издателю, ни к дистрибьютору. Они смогут предлагать свои клипы редакции платформы, чтобы та включала их в плейлисты. Чтобы повысить шансы на публикацию, рекомендуется приложить описание с концепцией видео, его настроением и визуальным стилем — это поможет работе достичь своей аудитории.

Музыкальные клипы на Spotify окажутся полезными как любителям музыки, так и артистам. После просмотра на видео слушатели запускают ту же композицию в плеере в течение трёх недель на 64 % чаще и на 57 % чаще слушают композиции из каталога артиста, подсчитали в Spotify. Стриминг уже начал конкурировать с YouTube, предлагая ранние выпуски музыкальных клипов на своей платформе. Плейлист Music Video Charts Global поможет привлечь как любителей музыки, так и тех, кто любит смотреть клипы.