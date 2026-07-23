В «Google Фото» улучшится копирование текста с изображений

Google работает над несколькими изменениями в приложении «Фото» — одним из них обещает стать улучшенный механизм копирования текста с изображения, реализованный без внешних средств.

Когда сервис «Google Фото» обнаруживает на изображении, он предлагает несколько способов его скопировать. Можно, например открыть подробную информацию об изображении, проведя по нему пальцев вверх. Здесь доступна опция копирования текста, которая открывает сервис «Google Объектив»; другой способ — запустить этот же сервис непосредственно из меню с тремя точками.

В приложении «Google Фото» версии 7.84 журналисты Android Authrority обнаружили новый способ выделить и скопировать текст с изображения — для этого появится встроенный инструмент. Когда приложение распознаёт текст, в правом нижнем углу экрана появляется новый значок. По нажатии на него приложение сканирует картинку и выделяет текст, чтобы его можно было скопировать — для этого в нижней части экрана появляется кнопка «Копировать всё», но можно выбрать и только нужный текст.