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Вышедший 10 лет назад ролевой экшен Grim Dawn получил масштабное дополнение Fangs of Asterkarn

Разработчики из американской студии Crate Entertainment выпустили дополнение Fangs of Asterkarn к своему ролевому экшену Grim Dawn. DLC анонсировали ещё в 2023 году, и по количеству контента он является самым крупным из всех вышедших ранее.

Источник изображения: Crate Entertainment

Источник изображения: Crate Entertainment

Аддон открывает доступ к масштабному заснеженному региону, увеличивающему общую площадь мира Grim Dawn примерно на 32 %. Fangs of Asterkarn включает новую сюжетную линию на 50 заданий, десятый класс персонажа, более 250 новых предметов и многое другое.

Вдобавок к новому аддону Grim Dawn получила масштабный патч 1.3, который добавил возможность управления с помощью стандартной WASD-раскладки, доработанный интерфейс, поддержку HDR, а также исправления незначительных технических ошибок.

Grim Dawn вышла в феврале 2016 года и сейчас доступна на ПК (Steam, GOG), Xbox One, Xbox Series X и S. Свежего дополнения пока нет на консолях (о сроках релиза авторы сообщат позднее), а на площадке Valve его можно купить за 738 рублей с учётом релизной скидки.

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Теги: grim dawn, crate entertainment, ролевой экшен
grim dawn, crate entertainment, ролевой экшен
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