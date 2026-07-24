Мобильный трафик в России из-за интернет-шатдаунов ожидаемо падает — на 22 % за первое полугодие

Если в 2025 году потребление мобильного трафика по сравнению с предыдущим не сократилось, то в 2026 году на фоне регулярных отключений обозначилась тенденция к его снижению, сообщают «Ведомости».

В 2025 году к мобильному интернету были подключены 171,8 млн абонентов, в среднем на каждого пришлись 24 Гбайт трафика ежемесячно или 288 Гбайт за год, гласят подсчёты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Частные лица составляют 92,7 % всех абонентов — они сгенерировали 93,6 % трафика, общий объём которого составил 46,1 Эбайт. Физические лица составляют 94,3 % аудитории мобильного интернета, но генерируют здесь 72,3 % трафика при общем объёме 168,5 Эбайт. На одного абонента приходятся 396 Гбайт в месяц или 4757 Гбайт в год. В 2025 году прирост абонентов фиксированной связи по сравнению с 2024 годом оказался двое выше прироста абонентов мобильной.

В первой половине 2026 года механизмы потребления трафика резко изменились из-за регулярных ограничений доступа. В «Сбермобайле» зафиксировали снижение мобильного трафика на 22 %. В Санкт-Петербурге он снизился на 18 %, в московском регионе — на 30 %, в Воронежской, Ивановской, Курской областях и Краснодарском крае — на 40 %. С сентября 2025 года при ограничениях мобильного интернета сохраняется доступ к ресурсам из «белых списков», которые ведёт Минцифры. В них входят соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер «Макс», платформы Mail.ru и «Дзен», торговые площадки Ozon и Wildberries, сервисы Rutube, Avito и «Госуслуги», сайты органов государственной власти, личные кабинеты крупных операторов связи и сайты крупных СМИ.

В T2 и «Билайне» сообщили, что в 2025 году мобильный трафик вырос по сравнению с показателями 2024 года. У виртуального оператора «Т-Мобайл» в 2024 году на абонента пришлись 17 Гбайт мобильного трафика в месяц или 205 Гбайт за год, и с конца 2025 года он упал лишь незначительно, сообщили там. В 2025 году по сравнению с предыдущим потребление мобильного трафика абонентами выросло на 12,5 % до 15 Гбайт в месяц или 180 Гбайт в год, подсчитали аналитики Telecom Daily. Другие эксперты также указали на рост мобильного трафика в 2025 году — на 1–2 Гбайт в месяц на абонента; «Билайн» в 2024 году показывал среднее потребление 22 Гбайт в месяц на абонента. По итогам 2026 года ожидается сокращение на величину от 5 % до 10 %, считают эксперты.