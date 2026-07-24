AMD раскрыла, когда выпустит процессоры на Zen 7 и Zen 8

AMD опубликовала свежий план по выпуску серверных процессоров EPYC вплоть до 2030 года, тем самым раскрыв, когда можно ожидать выход процессоров на архитектурах Zen 7 (Florence) и Zen 8 (Ravenna). Выпуск этих серий запланирован на 2028 и 2030 годы соответственно.

С выпуском новых серверных чипов Zen 6 (Venice) AMD стала первым производителем, представившим 2-нм процессор с поддержкой 512 потоков. Компания также реализовала в новых продуктах поддержку интерфейса PCIe Gen 6 для x86 и памяти JEDEC MRDIMM, что, по её словам, стало первым подобным достижением в отрасли. Благодаря большому количеству ядер, более высокой пропускной способности памяти и значительному приросту производительности процессоры Zen 6 от AMD должны обеспечить впечатляющий уровень быстродействия.

AMD не раскрыла никаких подробностей о процессорах EPYC на базе Zen 8. Эта архитектура находится в разработке и будет представлена в 2030 году. Вместе с тем компания сообщила дополнительную информацию о Zen 7, заявив, что архитектура будет использовать «технологический процесс следующего поколения» (вероятно, TSMC A14), поддерживать вычислительные инструкции ACE AI и технологии памяти следующего поколения.

По всей видимости, процессоры AMD Zen 7 будут поддерживать как память DDR6, так и LPDDR6. Они должны обеспечить увеличение пропускной способности по сравнению с современными модулями DDR5 и LPDDR5X. AMD также подтвердила, что в рамках Zen 7 будут выпускаться как стандартные ядра Zen 7, так и более компактные Zen 7c.

Ниже представлен слайд AMD с планами компании по выпуску процессоров серии Zen 7 для различных потенциальных рабочих нагрузок. В их число входят рабочие нагрузки общего назначения, сложные корпоративные рабочие нагрузки, хост-узлы ИИ и системы для агентного ИИ.

Следует отметить, что AMD заявляет о «лидерском количестве ядер и производительности» для будущих процессоров Florence, подразумевая, что компания планирует выпустить модели серверных чипов с ещё большим количеством ядер в рамках архитектуры Zen 7. Судя по всему, AMD считает, что 256 ядер в процессорах EPYC Venice на архитектуре Zen 6 — не предел.