Историческая сделка: в этот день двадцать лет назад AMD объявила о поглощении ATI

В этот день в 2006 году AMD подтвердила, что покупает производителя видеокарт ATI. Сделка по поглощению канадских новаторов в области графики для ПК оценивалась в $5,4 млрд в деньгах и акциях. Спустя два десятилетия AMD благодаря этой сделке стала процветающей компанией по трём направлениям: в области графических процессоров Radeon, в области гибридных чипов APU, и это доминирующий игрок на рынке игровых приставок.

Гендиректор AMD Гектор Руис (Hector Ruiz) и гендиректор ATI Дэйв Ортон (Dave Orton) 24 июля 2026 года появились в Нью-Йорке вместе, чтобы публично объявить о сделке. Соглашение, единогласно одобренное советами директоров обеих компаний, обещало «переосмыслить нашу отрасль». В последующие годы бренд ATI постепенно исчез. Видеокарта ATI R600, которая на момент поглощения находилась в разработке, вышла на рынок как AMD Radeon HD 2900. В переходный период некоторые коробки AMD Radeon HD 2900 XT ещё имели упаковку и бренд ATI. Сняв с видеокарты AMD систему охлаждения, под термопастой вплоть до 2010 года можно было увидеть графический процессор ATI.

В сегменте видеокарт AMD приходилось ожесточённо сражаться с Nvidia, но в 2011 году возникла линейка AMD Fusion: на одном чипе APU оказались ядра центрального процессора и графика Radeon. Сегодня эта концепция привела к таким мощным решениям как AMD Ryzen AI Max/Max+ (Strix Halo и Gorgon Halo) — здесь интегрированная графика включает до 40 вычислительных блоков RDNA 3.5, на равных конкурируя с дискретными Nvidia GeForce RTX 4060/4070 в зависимости от нагрузки. Высокую производительность обеспечивает и унифицированная память, которой может управлять пользователь.

Архитектура APU помогла AMD занять доминирующее положение на рынке мощных игровых приставок. Мощное заявление в этом сегменте сделала Intel с чипами Panther Lake и интегрированной графикой B390; Nvidia же стала интегрировать центральные процессоры на архитектуре Arm, и если бы не успех в серверном сегменте, на бы могла достойно выступить в консольном. До заключения сделки между AMD и ATI ходили слухи о возможности слияния AMD с Nvidia, но этому помешала жёсткая позиция Дженсена Хуанга (Jensen Huang) — он хотел пост гендиректора объединённой компании.