Apple заставляет поставщиков удешевить OLED-дисплеи для iPhone 18 — всё из-за дефицита памяти

Apple потребовала от своих поставщиков снизить стоимость OLED-панелей для линейки iPhone 18, чтобы компенсировать рост расходов на память. По данным The Elec, цена дисплеев для модели iPhone 18 Pro Max может оказаться почти на 20 % ниже по сравнению с линейкой iPhone 17.

Как сообщают источники отрасли, Apple предложила закупочную цену около $70 за OLED-панель для iPhone 18 Pro Max. При этом, по оценкам участников рынка, Samsung Display и LG Display поставляют такие дисплеи в среднем примерно по $66,5, что значительно ниже уровня предыдущего поколения устройств. Если для iPhone 17 Pro Max стоимость панелей находилась в диапазоне около $80, то ранее для iPhone 16 Pro Max она в отдельные периоды превышала $100.

Несмотря на снижение стоимости, OLED-панели для iPhone 18 будут использовать новейший набор органических материалов (матричный стек) M16, отличающийся повышенной световой эффективностью, увеличенным сроком службы и улучшенной цветопередачей. Производителям дисплеев при этом необходимо адаптировать технологический процесс под новые материалы и обеспечить стабильный уровень выхода годной продукции, а это сделает производство более сложным.

По словам президента Samsung Display Ли Чхона (Lee Cheong), текущий год оказался крайне сложным из-за «чиповой инфляции» (chipflation), сопровождающейся сильным давлением со стороны заказчиков, добивающихся снижения цен на дисплеи и другие компоненты. Президент LG Display Чон Чхоль Дона (Jeong Cheol-dong) также подтвердил наличие такого давления, отметив, что компания пока удерживает ситуацию под контролем благодаря мерам по сокращению затрат.

Согласно прогнозу южнокорейской аналитической компании UBI Research, в текущем году Samsung Display поставит около 46 млн OLED-панелей для линейки iPhone 18, тогда как объём поставок LG Display составит 41,09 млн единиц. По мнению представителей отрасли, дальнейшие финансовые результаты производителей будут зависеть от объёмов поставок, уровня выхода годной продукции и того, насколько эффективно им удастся компенсировать снижение закупочных цен.